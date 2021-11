Hannover

Was passiert, wenn Kinder das Sagen haben? Im Bilderbuch „Eltern richtig erziehen“ von Katharina Grossmann-Hensel übernimmt ein kleines Mädchen das Kommando und stellt das Familienleben auf den Kopf. Das gleichnamige Bühnenstück der Theaterwerkstatt Hannover unter der Regie von Sabine Trötschel ist jetzt im Pavillon zu sehen. Angekündigt wird es für Kinder ab vier Jahren und ihre Erwachsenen – und entsprechend setzt sich das Publikum zusammen.

Quietschvergnügt und aufgeweckt

Das kleine Mädchen, das in diesem Stück keinen Namen trägt, ist ein aufgewecktes Kind. Voller Neugier und Temperament. Quietschvergnügt spielt es mit seiner Stoffmaus und einem Reifen, hüpft, tanzt und springt durch die Gegend, telefoniert und zoomt mit Freundin Ina-Marie. „Meine Eltern sollen genauso werden, wie ich sie mir vorstelle“, wünscht sich die Kleine und los geht es mit den ersten, strengen erzieherischen Unterrichtungen.

Die Eltern sollen lernen, wie man richtig einkauft. Wie die Lektionen aussehen, wird in liebevollen Zeichnungen hinten auf ein großes, weißes Laken projiziert. „Links, rechts, links, rechts, schneller. Ich will Nudeln, Nudeln, Nudeln“, werden die Eltern durch den Supermarkt kommandiert. Das kleine Mädchen bekommt seinen Willen, gewinnt auch jedes Würfelspiel und setzt durch, dass der Vater die Füße auf den Tisch legen soll, wenn das Essen fertig ist.

„Ein Job voller Mühen“

Alles klappt wie am Schnürchen. Irgendwann sinkt die Kleine erschöpft auf ihrem riesengroßen Thron zusammen und singt: „Eltern erziehen ist ein Job voller Mühen.“ Die Großen im Publikum schmunzeln, die Kleinen kichern vergnügt.

Doch ganz so schön ist das alles dann doch nicht. Es wird doch schon sehr ruhig im Haus, dem kleinen Mädchen fehlt etwas, es will keine braven Eltern mehr. „Vielleicht braucht es etwas anderes als Regeln“ und kommt zu dem Schluss, dass es seine Eltern am liebsten so hat, wie sie sind.

Famos gespielt von Elke Cybulski, die das gesamte Repertoire kleinkindlichen Verhaltens auf die Bühne bringt. Vom ausgelassenen Toben bis zum Heulen, Zetern und Schreien. Kurzweilig, lustig und pädagogisch wertvoll.

Für Kinder ab 4 und ihre Erwachsenen. Termine: sonntags: 28. November, 5. Dezember, 16. und 23. Januar jeweils um 11 Uhr, 27. November, 4. Dezember, 15. und 22. Januar, jeweils um 15 Uhr.

Von Andreas Haug