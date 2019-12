Hannover

Thees Uhlmann schlurft auf die Bühne des Capitol, meint: „Ich mach mir mal Produkt ins Haar, dann komme ich wieder“, schlurft wieder davon und lässt den Singer–Songwriter Grillmaster Flash erst einmal das Publikum anheizen. Nicht, dass es angeheizt werden müsste: Vom ersten Lied von Grillmaster Flash bis zum letzten Lied der dritten Zugabe, also gute drei Stunden, sind die Menschen im ausverkauften Capitol in Mitsing- und Mitmachstimmung.

Ob Uhlmann nun, wie bei bei dem Lied „Zugvögel“, als Chorleiter das Publikum dirigiert oder nicht – das Publikum scheint sowieso jede Zeile auswendig zu kennen. Selbstverständlich darf auch „Was wird aus Hannover, wenn die Scorpions nicht mehr sind?“ von Uhlmanns neuem Album „Junkies und Scientologen“ nicht fehlen. Zwar ist der Song nicht unbedingt eine Lobeshymne auf die Stadt, allerdings sagt Uhlmann auch: „Lieber als vor der Mona Lisa stehe ich mit Verspätung auf dem Hauptbahnhof in Hannover.“

Kurz, aber fatal

Uhlmann produziert dabei Lieder, die breit klingen, optimistisch, oft hymnisch und vom Absturz in den Pop-Kitsch alleine durch Uhlmanns Texte voller sperriger Poesie bewahrt werden: „Wir sind traurig wie die Söhne von Helmut Kohl“ singt er, und: „Wir waren wie der Kraftwerk-Expo-Jingle, kurz aber fatal.“

„Ein bisschen komisch“: Thees Uhlmann im Capitol. Quelle: Navid Bookani

Mehr noch als mit seiner alten Band Tomte praktiziert Uhlmann in seinen neuen Liedern die hymnische Gegenwartsbetrachtung bei gleichzeitiger Realitätsflucht. Wobei auch die Selbstironie, das leicht Absurde, nie fehlt: Direkt das erste Lied des Konzertes ist „Fünf Jahre nicht gesungen“. Außerdem gibt es noch viele Anekdoten, wie zum Beispiel die lange Geschichte davon, wie Uhlmann ein Buch über die Toten Hosen geschrieben hat, die Band dann bei einem Fußballspiel in Liverpool traf, dort mit ihnen ein Foto in einem alten Eiswagen machte und prompt von einer Kölner Zeitung mit einem Eisverkäufer verwechselt wurde.

Eigenartige Hymnen

Mit der sechsköpfigen Band – und zeitweise vier Gitarren auf der Bühne – entfaltet die Musik auch live ihren immer in obere Regionen strebenden Optimismus, der nie so ganz ernst gemeint ist, aber dann irgendwie doch. Uhlmann agiert dazu auf der Bühne lässig bis freundlich, wenn er gerade keine Gitarre in der Hand hat, gerne auch einmal in Joe-Cocker-Reminiszenzzuckungen. „Du lächelst so“, sagt er einmal zu einem Menschen im Publikum, „so im Sinne von: Der bewegt sich schon ein bisschen komisch, aber die Mucke ist ganz geil. So Leute brauchen wir auf unseren Konzerten.“

Mit guten zweieinhalb Stunden liefert Uhlmann ein langes Konzert ab, das am Ende mit drei Zugaben – und mehreren Tomte-Songs – schließt. Und einen Abend voller Lässigkeit, sperriger Poesie, Selbstironie, großen Fragen und eigenartigen Hymnen auf die Gegenwart, von dem die Menschen im Capitol kaum genug bekommen können.

Von Jan Fischer