Hannover

Absicht oder Zufall? Musikalisch, tänzerisch und auch thematisch verschwimmt dieser eigentlich dreiteilige Tanzabend in der Orangerie Herrenhausen zu einem großen Bühnenstück. Das ist nicht unbedingt ein Glück für das Publikum – und auch nicht für die Tanzschaffenden. Gizem Aksu aus der Türkei, der Spanier Eduardo Vallejo Pinto und der in Hamburg lebende Portugiese Anibal dos Santos haben sich im Vorfeld der Aufführung gegen 127 andere Bewerber und Bewerberinnen um das Künstlerresidenzprogramm „Think Big“ durchgesetzt.

Die Kooperation von Tanztheater International unter Leitung von Christiane Winter und dem hannoverschen Staatsballett bietet seit nunmehr sieben Jahren jungen Künstlern eine große Bühne. Sie dürfen im Sommer in den Räumen der Staatsoper mit einem eigens dafür gecasteten achtköpfigen Ensemble ein Stück kreieren. Die Uraufführungen sind Teil des Festivalprogramms. Solch eine Chance ist begehrt bei freischaffenden Nachwuchschoreografen, denen es oft an finanziellen Möglichkeiten mangelt, mit einer größeren Gruppe längere Zeit zu proben.

Durchgängig düster

Winter hat zusammen mit Hannovers Ballettchef Marco Goecke und dem Theaterwissenschaftler Gerald Siegmund die diesjährigen Kandidaten ausgewählt – und dabei auf ein überraschend homogenes Trio gesetzt. In der Vergangenheit lag der Reiz von „Think Big“ gerade darin, Vielfalt aus der Nachwuchsszene abzubilden. Das ist dieses Mal nicht gelungen. Bei Licht und Musik setzen Aksu und ihre Kollegen auf ähnliche Schattenspiele und Soundcollagen. Die Atmosphäre ist durchgängig eher düster, untermalt von teils enervierender Elektromusik.

Ein Hauch Esoterik liegt zudem über allen Kreationen: Dos Santos will mit „Mytheus“ einen Bogen schlagen zwischen Antike und digitalisierter Gegenwart. Sein laut Programmzettel „abstraktes Zukunftsszenario“ ist als solches nicht erkennbar. Vallejo Pinto widmet sich in „Undergrowth“ (Gestrüpp) der japanischen Tradition des Waldbadens, vermag dies aber nicht in eindeutige Bewegungssprache umzusetzen. Die Formationen erinnern an rituelle Tänze von Naturvölkern. Ebenso wie bei Aksu, die für ihre Kreation „Work-in-Progress“ die Tanzenden mit Körpermasken aus weißen Kabelbindern versehen hat. „Kosmische Tentakel“ sollen das sein. Sie bewegen sich in Sphären, die nur schwer zugänglich für das Publikum sind.

Von Kerstin Hergt