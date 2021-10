Hannover

Der neue Thomaskantor weiß, was er will, und Applaus zwischen den Stücken gehört nicht dazu – selbst dann nicht, wenn diese aus verschiedenen Epochen stammen und sich die Thomaner zwischendurch auf den Podesten umsortieren müssen. Andreas Reizes Ansage an das Publikum in der voll besetzten Neustädter Hof- und Stadtkirche war freundlich, aber ebenso bestimmt wie das Dirigat, mit dem er den berühmten Gastchor mit seinen etwa 60 Sängern aus Leipzig führte.

Es war das erste abendfüllende Konzert des traditionsreichen Chores mit seinem 18. Kantor, der dieses Amt erst am 11. September angetreten hat und dessen Berufung für einigen Wirbel sorgte, weil sich der Chor offenbar zu wenig in den Entscheidungsprozess einbezogen fühlte.

Ganz nah dabei hingegen war der hannoversche Knabenchorleiter Jörg Breiding, denn er hat als Mitglied der von der Leipziger Auswahlkommission berufenen fünfköpfigen Expertenkommission die Entscheidungsfindung fachlich begleitet. Nun bereitete er dem Gewinner in Hannover einen überaus herzlichen Empfang.

Eine langjährige Freundschaft

„Knabenchor & Friends“ heißt die Konzertreihe, mit der der Chor – pandemiebedingt ein Jahr verspätet – sein siebzigjähriges Bestehen feiert. Eingeladen sind dazu vier berühmte Knabenchöre. Dass dabei die Leipziger den Auftakt bildeten, ist nicht nur wegen der Städtepartnerschaft stimmig. Auch die beiden Chöre verbindet eine langjährige Freundschaft, schließlich erhielten Knabenchorgründer Heinz Hennig und der ehemalige Thomaskantor Hans-Joachim Rotzsch gemeinsam bei Kurt Thomas in Frankfurt wichtige Impulse in ihrer musikalischen Ausbildung.

Boten Werke aus sechs Jahrhunderten dar: Die Thomaner in der Neustädter Hof- und Stadtkirche. Quelle: Tim Schaarschmidt

Auf dem Programm der Thomaner standen Werke aus sechs Jahrhunderten – von Schütz und Monteverdi über Johann Sebastian Bach, den berühmtesten aller Thomaskantoren, bis hin zu einer spannenden Auftragskomposition, die der Leipziger Bernd Franke für die Antrittsmotette des neuen Kantors geschrieben hat. Sowohl die alte als auch die ganz neue Musik meisterten die Leipziger Knaben souverän. Die kurzen Ausflüge in die musikalische Romantik hingegen gerieten klanglich deutlich weniger raffiniert und hätten nicht zwingend sein müssen. Letzteres gilt auch für die beiden langen Orgelstücke, die Marktkirchenorganist Ulfert Smidt zwischendrin darbot und die die Dramaturgie des Konzertabends eher störten als bereicherten.

Der Knabenchor Hannover als Gastgeber bot zur Begrüßung Johann Sebastian Bachs Motette „Lobet den Herrn, alle Heiden“ dar. Am Schluss des Konzerts sangen beide Chöre gemeinsam unter Leitung des Thomaskantors Felix Mendelssohn Bartholdys „Denn er hat seinen Engeln befohlen“ – das war zwar angesichts der schieren Masse an Sängern klanglich nicht unbedingt schön, aber doch sehr herzig. Und dann durfte das Publikum endlich, endlich applaudieren.

Der Knabenchor Hannover führt am 9. und 10. Oktober jeweils ab 18 Uhr in der Markuskirche die h-Moll-Messe von Johann Sebastian Bach auf. Als nächster Gastchor sind die Regensburger Domspatzen zu erleben: am 27. Oktober um 19:30 Uhr in der Basilika St. Clemens.

Von Juliane Moghimi