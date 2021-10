Hannover

Die Musik von Jean Sibelius ist kein Naturlaut. Die finnischen Wolken, Wälder und Wellen, die viele in den Klängen des Komponisten hören, sorgen jedenfalls nicht gerade für einen natürlich-organischen Aufbau seiner Werke. Viele seiner Stücke irritieren im Gegenteil immer wieder aufs Neue mit asymmetrischen Proportionen, irrlichternden Klangfarben und sonderbar schwergängigen Rhythmen.

Erkennbar ist dieser störrische Eigenwille auch schon in der ersten Sinfonie von 1899, mit der Sibelius sich eigentlich hörbar um Anschluss an die sinfonische Tradition von Brahms und vor allem Tschaikowsky bemüht hat. Doch es bleibt etwas Unberechenbares in seiner Musik, deren verschiedene Elemente immer wieder kraftvoll in gegensätzliche Richtungen streben.

Ein möglicher Nachfolger

Wegen dieser musikalischen Explosionsgefahr kann bei einer Aufführung der Sinfonie im Zusammenspiel sehr viel schief gehen. Es ist Musik, mit der man eigentlich nur verlieren kann, wenn man sich seiner Sache nicht vollkommen sicher ist. Da ist es schon eine Ansage, wenn der dänische Dirigent Thomas Søndergård bei seinem kurzfristig angesetzten Auftritt bei der NDR Radiophilharmonie ausgerechnet dieses Stück aufs Programm gesetzt hat.

HAZ Freizeit-Newsletter Im HAZ Freizeit-Newsletter geht es alle zwei Wochen um Ausflüge in der Region Hannover und darüber hinaus – mit vielen Tipps für Ihre Freizeit vor der Haustür. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Der 51-Jährige, der Musikdirektor des Royal Scottish National Orchestras ist und in Hannover als Kandidat für die Nachfolge von Chefdirigent Andrew Manze gehandelt wird, hat die Radiophilharmonie vorher erst einmal geleitet – im Juli war er ebenfalls kurzfristig beim Saisonabschluss mit der vergleichsweise unkomplizierten Dvorák-Sinfonie „Aus der Neuen Welt“ eingesprungen. Das scheint genügt zu haben, um Vertrauen für die Gratwanderung einer gemeinsamen Sibelius-Aufführung zu fassen.

Die sinnliche Seite

Tatsächlich harmonieren Dirigent und Orchester jetzt, als würden sie sich weitaus länger kennen. Entsprechend makellos gelingt das Zusammenspiel beim ersten Auftritt in voller Besetzung und ohne Abstände auf der neuen Bühne im Funkhaus. Und Søndergård erweist sich nicht nur als guter Organisator, er hat auch viel Gespür für die sinnliche Seite der Musik. Gerade in einigen leiseren Passagen glückt ihm ein zarter, aromatischer Orchesterklang, wie er hier nur selten zu hören ist. Und bei den kraftvollen Stellen ist ihm anders als anderen Gästen die Grenze der akustischen Belastbarkeit im Funkhaus schon bewusst.

So geht es weiter Die nächsten Konzerte sind am 14. und 15. Oktober im Funkhaus: Joshua Weilerstein dirigiert Werke von Britten, Elgar und Barbara Thompson, Solistin ist die Saxofonisten Jess Gillam. Tickets gibt es unter Telefon (05 11) 27 78 98 99. Wegen der weiterhin unklaren Bedingungen bleiben die Abonnements auch bei den Konzerten im kommenden Jahr ausgesetzt, der Einzelkartenverkauf für die Konzerte im Januar und Februar (unter anderem für das Brahms-Festival im Kuppelsaal) beginnt am 1. Dezember, danach jeweils einen Monat im Voraus.

Eröffnet wurde das Programm von einem zwar präzisen, aber nicht sehr feurigen „Don Juan“ von Richard Strauss, der mit seiner „Burleske“ für Klavier und Orchester noch mit einem weniger bekannten Stück vertreten war. Francesco Piemontesi war dabei ein eleganter, geschmackssicherer Solist, Søndergård der zuverlässige Begleiter.

Von Stefan Arndt