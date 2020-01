Berlin

Das geht natürlich nicht: „Lesen Sie diesen Satz nicht zu Ende!“ steht auf einem Plakat, das derzeit in der Akademie der Künste in Berlin zu sehen ist. Timm Ulrichs hatte die Idee dazu. Wie auch die zu dem Hinweisschild „Mit geschlossenen Augen zu lesen!“. Die unmöglichen Aufforderungen sind in einer Ausstellung zu sehen, die dem in Hannover lebenden Totalkünstler jetzt in Berlin gewidmet wird. Sie ist Teil des mit 12.000 Euro dotierten Käthe-Kollwitz-Preises, mit dem der Künstler, der am 31. März 80 Jahre alt wird, nun in Berlin geehrt wird.

In Hannover ist zum 80. Geburtstag des wichtigsten lebenden Künstlers der Stadt keine Ausstellung geplant. Da Ulrichs vor zehn Jahren zu seinem 70. Geburtstag mit einer großen Retrospektive im Sprengel Museum und im Kunstverein geehrt wurde, sieht man seitens der Stadt keine Notwendigkeit für eine weitere Ausstellung.

Wortkünstler, Textakrobat

In Berlin dagegen gibt es gleich zwei Ulrichs-Ausstellungen. In der Akademie der Künste steht das Textwerk des Konzeptkünstlers im Mittelpunkt. Die Schau mit dem schönen Titel „Weiter im Text“ zeigt Arbeiten wie das Textlaufband „… eine Tautologie ist eine Tautologie ist eine Tautologie ist eine Tautologie“ oder die ebenfalls als Verbeugung vor Gertrude Stein zu sehende Rosenarbeit, bei der ihr berühmter Satz „A rose is a rose is a rose is a rose“ mit unterschiedlichen (echten, gemalten, künstlichen) Rosen und auch dem Wort Rose präsentiert wird.

Im Mittelpunkt steht die Videoarbeit „in worte gekleidet – in schweigen gehüllt“, eine „Text-Aktion“ aus dem Jahr 1980. Ulrichs schreibt immer wieder (das Kratzen des Filzstifts ist nervtötend laut zu hören) „in worte gekleidet“ auf eine Papierbahn. Am Ende wird die sich überlagernde Schrift zu einer schwarzen Fläche, aus der sich wundersam die weiße Schrift „in schweigen gehüllt“ herausschält.

Timm Ulrichs Quelle: Simon Benne

Tag für Tag ein neues Werk

„Weiter im Text“ zeigt Timm Ulrichs als Wortkünstler, Textakrobaten und Dichter – und auch als Verdichter – denn er kommt mit wenigen Worten aus und bringt seine Texte immer schnell auf die Pointe, die meist groß ist.

Die Ausstellung läuft bis zum 1. März. Danach, vom 7. März bis zum 14. Juni wird Timm Ulrichs im Haus am Lützowplatz ein weiteres ganz besonders Ausstellungsprojekt präsentierten. Die Schau „Ich, Gott & die Welt. 100 Tage – 100 Werke – 100 Autoren“ wird zur Eröffnung nichts als einen leeren Raum zeigen. Dann wird die Schau Tag für Tag mit einem neuen Kunstwerk bestückt, erst am Tag der Finissage wird sie vollständig sein.

Auch eine schöne Idee des Künstlers, dessen bevorzugtes Material die Idee ist. Eine schöne Idee hatte ihn vor mehr als 50 Jahren schon einmal ins Haus am Lützowplatz geführt. Zum „Gagfestival“ im Jahr 1965 stellte er einige Gullydeckel aus. Die Presse war angetan, eine Zeitung titelte „Hully Gully“.

„Ich habe durchgehalten“

Ideen müssen zünden. Sie raunen nicht. Sie machen kein Geheimnis draus, sondern entdecken etwas, statt etwas zu verdecken. Ideenkunst wird als geistreich und originell wahrgenommen, nicht unbedingt als tiefsinnig. Das führt dazu, dass Ideenkunst manchmal nicht ganz so kostbar wirkt. Und deshalb spricht Ulrichs gern übers Geld. Bei der Vorstellung seiner Schriftwerke für die Berliner Ausstellung nannte er sich einen „Künstler aus der zweiten Reihe“ und sprach von seiner Karriere als ein Segeln über „Wellenberge und Wellentäler“. Ein Satz dabei klingt wie das Fazit seines Künstlerlebens: „Ich habe durchgehalten.“ Einfach war das nicht. „Ohne die Professur in Münster hätte ich das nicht geschafft“, sagt Ulrichs.

Timm Ulrichs Quelle: Ronald Meyer-Arlt

So ein Preis wie der Käthe-Kollwitz-Preis freut ihn natürlich, aber noch mehr würde ihn freuen, wenn er mehr Werke verkaufen könnte. „Das Problem bei Preisen ist ihre Folgelosigkeit“, sagt der Totalkünstler, „übermorgen ist alles schon wieder vergessen. Dann bin ich wieder Bodensatz.“ Das ist auch so eine künstlerische Strategie: Übertreibung.

Sprengel Museum lehnte Schenkung ab Timm Ulrichs hat vor einigen Jahren damit begonnen, sein Archiv aufzuräumen. 2014 wollte er sich von seiner Korrespondenz mit dem Dadaisten Raoul Hausmann trennen. Für Hannover wäre das Konvolut von Texten, Zeichnungen und Postkarten interessant gewesen, schließlich hat das Sprengel Museum Kurt Schwitters als Sammlungsschwerpunkt – und in Ulrichs Korrespondenz mit Hausmann spielt Schwitters eine wichtige Rolle. Ulrichs hat seine Korrespondenz mit Hausmann dem Haus als Schenkung angeboten – doch dort verzichtete man auf die Sammlung. Aus dem Sprengel Museum heißt es jetzt, „programmatische Überlegungen“ hätten zur Absage der Schenkung geführt. Ulrichs hat sich dann an die Berlinische Galerie gewandt, die die Schenkung freudig in Empfang nahm – und dem Künstler eine Spendenquittung über immerhin 32.000 Euro ausstellte. Bei der Pressekonferenz zur Eröffnung seiner Ausstellung an der Berliner Akademie der Künste berichtete Ulrichs von seinem Versuch einer Schenkung.

Von Ronald Meyer-Arlt