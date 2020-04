Hannover

Vielleicht ist jetzt wirklich die Zeit, das Projekt anzugehen. Das Projekt, das für manche ein Lebensprojekt ist: einen Roman zu schreiben. Vielleicht sollte man jetzt damit beginnen. Zeit ist ja ausreichend vorhanden. Also los: an den Schreibtisch setzen, den Rechner aufklappen, einer Word-Datei den Titel „Roman“ geben und anfangen.

Mit dem ersten Satz? Vielleicht besser nicht. Denn der erste Satz eines Romans ist ziemlich kompliziert. Im ersten Satz kann und soll eine Menge stecken, er soll einiges verraten, andeuten, versprechen. Er ist so wichtig, dass es sogar Bücher gibt, die sich nur mit den ersten Sätzen von Romanen befassen (gerade erschienen: Peter-André Alt: „,Jemand musste Josef K. verleumdet haben …‘ Erste Sätze der Weltliteratur und was sie uns verraten“. C.H. Beck Verlag. 262 Seiten, 26,95 Euro). Im Grunde ist so ein erster Satz eine Kunst für sich. Also: besser mit etwas anderem anfangen.

Und mit dem ersten Satz ist es ja auch nicht getan: William Faulkner soll angehenden Schriftstellern den Rat gegeben haben: „Schreib den ersten Satz so, dass der Leser unbedingt auch den zweiten Satz lesen will. Und dann immer so weiter.“ Was einerseits richtig ist, die Sache andererseits aber nicht gerade einfacher macht.

Das Schöne am Romanschreiben ist: Man kann irgendwo anfangen. Mit einer Szene in der Mitte. Mit dem Schlussbild, mit einer Überlegung des Helden im Mittelteil. Es ist ganz egal. Am Ende wird sich alles fügen. Hoffentlich.

Irgendwo explodiert etwas

Und wenn der Schreibanfang immer noch schwerfällt, dann kann man auch nur so tun, als ob man anfängt – womit man auf geheimnisvolle Weise doch schon angefangen hat. Das ist magisch und es funktioniert – wie vieles beim Schreiben. Nun hat man also schon etwas geschafft: Eine starke Szene ist geschrieben – Mann und Frau auf einem Hausboot, irgendwo explodiert etwas, ein Clown schreibt einen bösen Brief, ein geheimnisvoller Gast steht in der Tür, ein Lehrer greift zur Waffe, zwei Jugendliche verstecken sich, ein Engel stürzt auf die Erde, irgendetwas in der Art. Nicht schlecht.

Aber wie weiter? Ein Roman ist ja viel mehr als eine Idee, eine Szene, ein Handlungsfragment. Ein Roman braucht eine Idee, ein Konzept, eine Gliederung. Hilfreich beim Romanschreiben (und überhaupt im Leben) ist, wenn man weiß, was man will. Insofern ist es ratsamer, doch nicht einfach mit dem Schreiben zu beginnen, sondern erst einmal innezuhalten und darüber nachzudenken, was das denn für ein Roman sein soll. Und ob es überhaupt ein Roman sein muss, der irgendwann im Buchhandel verkauft werden soll. Man kann ja auch so schreiben. Einfach für sich, nur so zum Spaß, ganz ohne Zwang. Irgendetwas. Irgendwie. Warum denn nicht?

Bastian Schlück, einer der Geschäftsführer der Agentur Schlück aus Hannover, die zu den wichtigsten Literaturagenturen in Deutschland gehört, sagt: „Viele Romane haben ihre Daseinsberechtigung – aber nicht alles, was einem Autor oder einer Autorin so durch den Kopf geht und für aufschreibenswert erachtet wird, ist auch verkaufbar.“

„Dinge fürs Herz“

Das ist der Punkt: Verkaufbar ist eigentlich nur wenig. Wer darauf spekuliert, seinen Roman später in einer Buchhandlung im Regal wiederzufinden, sollte intensiv darüber nachdenken, was denn sonst so in den Regalen der Buchhandlungen steht. Als Autor sollte man eine Zielgruppendefinition anstellen und sich für ein bestimmtes Genre entscheiden. Wobei manche Genres besser funktionieren als andere. Krimis sind nicht ganz einfach im Moment, das Genre Regionalkrimi ist weitgehend abgearbeitet, der Markt der Fantasyliteratur ist auch schon reichlich überfüllt. Wo gibt es noch Chancen? „Frauenstoff, Liebesromane, Dinge fürs Herz“ sagt Literaturagent Schlück.

Wer seinen Roman später verkaufen möchte, sollte das beherzigen. Und dann geht es an die Arbeit. Ein Roman braucht Handlung, Handlung braucht Konflikt. Ein Roman mit lauter Figuren, denen alles egal ist, ist nicht unmöglich, aber eine Herausforderung (für Autoren und für Leser). Besser ist, wenn etwas auf dem Spiel steht, wenn eine Bedrohung da ist, wenn die Figuren etwas ganz dringend wollen. Das schafft Dynamik.

Dann der Stil. Nicht einfach, aber machbar. Gut ist es, wenn die Sätze auch noch gut sind, wenn sie laut vorgelesen werden. Es gibt viele Anleitungen für gutes und besseres und noch besseres Deutsch. Sie sind alle hilfreich. Und: Sie zerstören den eigenen Stil nicht. Sie stellen ihn nur auf die Probe.

Jeder Text kann besser werden

Nach dem Schreiben kommt die Hölle: Das Wegstreichen. Hemingway hat mit Bleistift geschrieben, dann mit dem Füller, dann mit der Schreibmaschine. Und jedes Mal hat er etwas geändert. Schreiben ist wegstreichen. Und neu schreiben. Und wieder wegstreichen. Das nervt, muss aber sein. Jeder Text kann besser werden. Jeder Text wird besser, wenn man darin herumstreicht.

Irgendwann ist der Roman fertig. Dann sollte man ihn Freunden vorlesen und danach alle Stellen ändern, bei denen die Zuhörer auf die Uhr geschaut haben. Und dann, irgendwann, nach einer Menge Mühsal und Qual, kann man sich an einen Verlag oder einen Literaturagenten wenden. Aber bloß nicht mit dem fertigen Roman. Ein Exposé sollte es sein, drei bis vier aussagekräftige Seiten. Und eine Leseprobe. Der Begleitbrief dazu sollte fehlerlos und freundlich sein. Bastian Schlück hat da schon einige Merkwürdigkeiten erlebt: „Besonders Männer neigen dazu, ihr Werk so vorzustellen, als wäre es das beste, das je geschrieben wurde.“

Wobei: schön, wenn jemand dieses Gefühl hat.

