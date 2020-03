Hannover

Falls auch Sie zu denen gehören, die in unbeobachteten Momenten mit großen Gesten die Klangfluten bändigen, die aus dem Radio oder CD-Spieler strömen, falls Sie also ab und an so tun, als seien Sie der Dirigent, der ein unsichtbares Orchester zu großer Form animiert – es muss Ihnen nicht länger peinlich sein. Auch große Dirigenten haben so angefangen. Zum Beispiel Andrew Manze, der Chef der NDR Radiophilharmonie.

Ein Ast aus dem elterlichen Garten war dem jungen Andrew der Taktstock, den er zu Radioklängen schwang und mit dem er den Grundstein legte zu seiner späteren Karriere als Orchesterleiter. Manze erzählt davon in der Videoserie „Im Takt mit Manze“, die nun auf der Internetseite der Radiophilharmonie zu finden ist und als „Crashkurs Dirigieren“ gedacht ist.

Essstäbchen tun es auch

Natürlich sei es sehr schwer, Orchesterleitung ohne ein Orchester zu üben, räumt Manze ein. Aber es sei die Mühe wert – auch weil Dirigieren eine gute Fitnessübung sei. Wie aber fängt man es an? Natürlich mit dem erstaunlichsten aller klassischen Instrumente: dem Taktstock. Manze hat zwei der besonders langen Exemplare zur Hand, die er selbst bevorzugt, betont aber sogleich, dass derart spezialisiertes Gerät nicht nötig sei. Ein Bleistift oder ein Essstäbchen tue es auch.

Magisches Instrument? Der Dirigierstab von Andrew Manze. Quelle: Screenshot/NDR Radiophilharmonie

Dann erklärt er, wie man den schnöden Gebrauchsgegenstand in einen magischen Dirigierstab verwandelt: Man nimmt ihn (als Rechtshänder) in die rechte Hand und schlägt damit den Takt – den Grundpuls also, der dem Orchester das Tempo vorgibt. Mit der anderen Hand gibt man davon unabhängige zusätzliche Informationen zum Ausdruck oder zur Lautstärke der Musik.

Vorsicht mit der Spitze

Dabei gibt es einiges zu beachten. Zum Beispiel sollte man vermeiden, was einem Studienfreund von Manze passiert ist, als er eine Beethoven-Sinfonie geleitet hat: Er hat die Spitze des Dirigierstabs in die Handfläche der linken Hand gebohrt. „Den Rest der Aufführung war er damit beschäftigt, seine Wunde abzulecken, damit das Blut nicht auf sein weißes Hemd tropft“, erzählt Manze.

Takt und Ausdruck: Manze demonstriert die unterschiedlichen Aufgaben der beiden Hände. Quelle: Screenshot/NDR Radiophilharmonie

Neben Anekdoten und allgemeiner Ermunterung bietet der „Crashkurs Dirigieren“, der auf neun Folgen angelegt ist, auch etwas tiefere Einsichten in Manzes Musizieren. Der Dirigent versteht sich als eine Art Dienstleister für das Orchester, der sich immer wieder fragt, was die Musiker von ihm brauchen.

Die Kunst des Zuhörens

Außerdem muss er es nicht immer selbst sein, der die Richtung vorgibt. Manze zeigt an Beispielen, wie einzelne Musiker wechselweise die Führung übernehmen, ohne dass der Dirigent dabei stört. Er hilft höchstens dabei, die Aufmerksamkeit der Musiker auf das Spiel ihrer Kollegen zu lenken – eine Technik, von der auch jeder Zuhörer profitieren kann.

Bis es wieder Publikum geben wird, vergeht aber noch Zeit: Gerade hat die Radiophilharmonie Konzerte bis Ende April abgesagt, und das wird wohl nicht die letzte Absage bleiben. Den Dirigierkurs hat Manze noch in Hannover gemeinsam mit der Moderatorin Friederike Westerhaus produziert. Vom heimischen Sofa in Stockholm sendet er nun eine Videobotschaft, die ebenfalls auf der Seite der Radiophilharmonie veröffentlicht ist. Er vermisse sein Orchester und das hannoversche Publikum, heißt es darin. Wer hier umgekehrt Manze und seine Musik vermisst, kann sich mit dem unterhaltsamen Crashkurs ein wenig darüber hinwegtrösten.

Von Stefan Arndt