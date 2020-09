Tödlicher Fortschritt: Arno Strobel liest aus seinem Thriller „Die App“

Hannover

Willkommen in der schönen, neuen Welt. Einer Welt, in der alles mit allem vernetzt ist. Und in der immer mehr Menschen in Smart Homes wohnen, deren Funktionen vom Kühlschrank bis zum Flurlicht per App gesteuert werden. In so einem modernen Digitalhaus in Hamburg lebt der Arzt Hendrik mit seiner Verlobten. Die Hochzeit steht kurz bevor, und dann geschieht Unfassbares. Eines Nachts wird Hendrik zu einem Notfall ins Krankenhaus gerufen, und als er nach Stunden heimkommt, ist seine Verlobte spurlos verschwunden. Schnell vermutet er eine Entführung, allerdings gibt es keine Einbruchspuren. Und daher kann ihm auch die Polizei nicht helfen, da nichts für ein Gewaltverbrechen spricht.

Arno Strobel: „Die App“ Fischer Taschenbuch. 368 Seiten, 15,99 Euro. Quelle: Fischer

So beginnt Arno Strobels neuer Thriller „Die App“, in der sich der erfolgreiche Autor nach „Offline“ zum zweiten Mal mit den möglichen Folgen der zunehmenden Digitalisierung unseres Alltagslebens beschäftigt – auf sehr unheimliche und vor allem sehr kenntnisreiche Weise. Dabei verbindet er geschickt eine normale Krimigeschichte samt klassischer Auflösung mit den Gefahren, die in der modernen High-Tech-Welt stecken können. Er zeigt eindrucksvoll, wie Verbrecher die Digitalisierung für ihre Zwecke nutzen können. Und wie schwierig es ist, ihnen dabei auf die Spur zu kommen.

Ein analoge Schluss

Erzählt ist die Geschichte aus der Perspektive des Arztes Hendrik, der sich notgedrungen auf eigene Faust auf die Suche nach seiner Verlobten macht. Dabei weiß er nie, wem er überhaupt trauen kann. Selbst die Polizisten, an die er sich gewendet hat, verhalten sich verdächtig seltsam. Und sein smartes Haus scheint ein unheimliches Eigenleben zu führen. Auch für den Leser wird das Buch, das ihn richtig in die Handlung hineinzieht, zu einem aufregenden Trip durch die schöne, neue Welt. Die manchmal ziemlich unschön sein kann. Kurzum: spannende Lektüre bis zum überraschend analogen Schluss.

Von Ernst Corinth