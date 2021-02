Hannover

Es ist eine seltene Mischung: Karl Tessmar verbindet aufrichtige Bescheidenheit und bodenständigen Realitätssinn mit dem Mut, wirklich groß zu denken. Wahrscheinlich hat diese Kombination auch schon seinen Erfolg als Unternehmer beflügelt: Tessmars Firma war und ist gefragt im Bereich der Schalter- und Regeltechnik und hat den heute 71-Jährigen zu einem wohlhabenden Mann gemacht.

Vor einigen Jahren konnte Tessmar daher das operative Geschäft in seinem Unternehmen abgeben und sich anderen Dingen zuwenden. Golf spielen, Tennis, Reisen – Tessmar hat das klassische Repertoire an gehobenen Ruhestandsbeschäftigungen ausprobiert und bald ein klares Fazit daraus gezogen: „Ich wollte lieber etwas anderes machen.“

Eine Frage des Grundstücks

Das Andere hat ihn ohnehin schon seit Langem begleitet: Tessmar interessiert sich leidenschaftlich für Tontechnik. „Das ist wie bei anderen Leuten die Modelleisenbahn“, erklärt er. In seinem Keller hatte er ein eigenes Studio eingerichtet – nicht besonders groß, „aber immer auf dem neuestes Stand der Technik“, wie er beteuert. Dieses Hobby beschloss er nun auszubauen.

Weil der Keller dafür endgültig zu klein wurde, baute er ein eigenes Studio. Und weil es sich damals als unmöglich erwies, ein kleines Grundstück zu bekommen, kaufte Tessmar halt ein großes. Aus dem kleinen Kellerstudio wurde so eines der größten und besten Aufnahmestudios in ganz Europa: 2017 wurde das Tonstudio Tessmar in einem Gewerbegebiet im Norden Hannovers eröffnet.

Künstler kommen gern wieder

Von einem Hobby aber konnte bald keine Rede mehr sein. Ein professionelles Team kam hinzu, etwa der Tonmeister Gregor Zielinsky, der für seine Aufnahmen mit Leonard Bernstein schon mit einem Grammy dekoriert wurde, oder der junge Toningenieur Ole Bunke. Um das Studio mit Leben zu füllen, nahm Tessmar Kontakt zur Musikhochschule auf: Studierende können bei ihm kostengünstige Aufnahmen machen, mit denen sie sich zum Beispiel bei Wettbewerben präsentieren.

Die nächste Generation: Toningenieur Ole Bunke im Tonstudio. Quelle: Tim Schaarschmidt

Außerdem startete Tessmar eine eigene Konzertreihe. Denn anders als bei den meisten normalen Studios ist das Herz des seinen ein 190 Quadratmeter großer, acht Meter hoher holzgetäfelter Aufnahmesaal. Hier findet nicht nur ein ganzes Orchester Platz, sondern auch noch Zuschauer. Tessmar lud Musiker und Musikerinnen aus allen Musikrichtungen ein: Klassik und Jazz, Pop und Chormusik. Und weil viele Künstler, die einmal eingeladen wurden, später gern wiederkamen, um vielleicht die erste eigene CD zu produzieren, entwickelte sich das Tonstudio Tessmar nach und nach zu einem wichtigen Musikort in der Stadt.

Der Musikort für die Pandemie

Die Pandemie hat diese Entwicklung nun beschleunigt: In Zeiten des Auftrittsverbots erweist sich das Studio als ein künstlerischer Kristallisationspunkt. Tessmar selbst hat in den vergangenen Monaten mehr als 30 Streamingkonzerte organisiert – fast etwas zu viele, wie er im Rückblick einräumt. Zusätzlich haben viele weitere Künstler die Möglichkeiten des Studios genutzt, um mit eigenen pandemietauglichen Projekten den Kontakt zu ihrem Publikum zu halten. Die Inspiration kam dabei sogar manchmal vom Aufnahmeort selbst: Das Orchester im Treppenhaus etwa hat ein ganzes Hörspiel nach den Möglichkeiten eines modernen Kunstkopfmikrofons ausgerichtet, das Tessmar angeschafft hat.

Nun plant der 71-Jährige, einen Verein zu gründen, der solche Arbeiten weiter unterstützen kann: Unter dem Namen „Tonkunst Hannover“ soll der Konzerte und Lesungen ermöglichen, „auch unter Nutzung der technologischen Möglichkeiten für Fernübertragungen in soziale Einrichtungen“, wie es im Satzungsentwurf heißt. Zudem sollen Seminare und Workshops angeboten werden, die der künstlerischen und technischen Fortbildung etwa von angehenden Tonmeistern und Medientechnikern dienen.

Ein spätes Lebensprojekt

Der Verein soll gemeinnützig sein, Tessmar selbst verfolgt aber auch eigene Ziele. Er hofft, dass sich sein Studio langfristig wirtschaftlich trägt: „Es braucht keinen Gewinn zu machen, aber Verluste soll es auch nicht geben.“ Darum ist er längst nicht nur auf die Region konzentriert – das Studio soll mit seinen großzügigen Räumen und seiner herausragenden technischen Ausstattung europaweite Anziehungskraft entwickeln. Vielversprechende Ansätze sind bereits zu erkennen. Schon haben renommierte Labels wie Sony Classics und BIS das Studio erkundet und auch die ersten Musiker aus London sind angekündigt.

Für Tessmar, der keine Kinder hat, wird das Studio so zu einem späten Lebensprojekt, das viel mehr ist als eine Modelleisenbahn, die irgendwann auf dem Dachboden verstaubt. Zehn Jahre hat er sich dafür ab der Öffnung 2017 gegeben. Dann will er sich zurückziehen und das Haus in jüngere Hände übergeben. Bis dahin, so hofft er in aller Bescheidenheit, sollte bekannt sein, was für ein außerordentlicher Ort dieses Studio ist. In Hannover und weit darüber hinaus.

Von Stefan Arndt