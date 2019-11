Hannover

Da saß Torsten Sträter, der Kabarettist mit der markanten Kopfsocke, im Sommer 2019 und schwitzte. Aber nicht wegen der Klimakrise. Er wollte ein neues Programm schreiben, prokrastinierte aber so lange, bis es dermaßen pressierte, dass er dann doch seine jüngsten Exkursionen und Beobachtungen kurzweilig, lustig und gern auch mal völlig überbordend absurd zu einer unterhaltenden Geschichte kombinierte. Geschwitzt hat er auch am Sonntagabend, als er im ausverkauften Theater am Aegi das Ergebnis, sein drittes Programm „Schnee, der auf Ceran fällt“, vorstellte. Deswegen die Wollmütze, denn ein Stirnband wie bei Bjorn Borg ginge nicht, hat er mal gesagt.

„Grüner OB? Find ich gut!“

Wenn Sträter behauptet, er würde kein politisches Kabarett machen, ist das natürlich Quatsch. Der Mann, der mal als Herrenschneider gearbeitet hat, hat eine Haltung und mischt sich ein: „Habe ich das richtig gehört, dass Sie jetzt einen grünen OB haben? Finde ich gut.“ Als neben dem großen Applaus jemand buht, legt Sträter nach: „Wer buht denn da? Warum? Schade, dass es wieder kein Nazi ist, oder was?“ Aber so ernst meint er das gar nicht. Er will nur eskalieren.

In den folgenden zwei Stunden streift er so ziemlich alles, was im Alltag einem Mann wie Sträter, der sehr genau beobachtet und alles hinterfragt, auffällt. Seien es homöopathische Mittel („Sind für Leute, denen TicTacs zu teuer sind“) oder in lauwarmer Brühe dümpelnde Bockwürste an der Tankstelle – vor Sträter ist nichts sicher.

Eine berührende Geschichte

Es ist schlicht saukomisch, was sich Sträter da unter dem Titel „Schnee, der auf Ceran fällt“ ausgedacht hat. „Ich wollte das Programm eigentlich ,Frau Godzillas Gespür für Schnee’ nennen, aber meine Agentin war dagegen“, sagt er. Es wird eine berührende wahre Geschichte folgen, deren Pointe an dieser Stelle nicht verraten werden soll. Denn Sträter wird 2020 an zwei weiteren Abenden im Theater am Aegi auftreten.

Eigentlich ist der lakonisch erzählende Sträter ein nachdenklicher und reflektierter Mann und Vater, der trotzdem schmerzlos alles verarbeitet, was er etwa dem jungen Leben seines pubertierenden Sohns abringen kann. Wie dessen Berufswunsch, Influencer zu werden, so mit Instagram-Fotos und YouTube-Videos und so. „ Influencer?“, fragt Sträter, „also Einflussnehmer? Auf wen denn? Das sind doch alles Opfer!“ Und schießt hinterher, Teenies, die schicke Bilder aus ihrem vermeintlich grandiosen Leben in die Welt posteten, seien nichts anderes als moderne Drückerkolonnen, die früher Prospekte verteilt hätten.

Wahnsinnig gute Unterhaltung

Sträter erzählt von Begegnungen mit mürrischen Taxifahrern, pikierten Hotelmanagern und irritierten Versicherungsvertretern. Und feuert wie sein Lieblingsauto („ Ford Mustang mit V8-Motor“) auf allen Zylindern. Dabei wirft er so viele Assoziationsketten aus, dass man meint, die unzählig gelegten Fährten könne er niemals am Ende noch zusammenführen. Doch weit gefehlt – Sträter kann. Und fragt am Ende: „War sonst noch was?“ Ja, jede Menge wahnsinnig gute Unterhaltung.

Torsten Sträter gibt zwei weitere Vorstellungen im Theater am Aegi: Am 15. Mai und am 23. Oktober 2020.

Von Dirk Kirchberg