Traumstart trotz Corona: Theater für Niedersachsen zeigt die Choroper „I briganti“

Hildesheim

„Der Menschheit Würde ist in eure Hand gegeben“, steht seit gut 100 Jahren in Stein gemeißelt über dem Portal des Hildesheimer Stadttheaters. „Bewahret sie! Sie sinkt mit euch! Mit euch wird sie sich heben!“ Doch wer nimmt die Verse aus Schillers Gedicht „Die Künstler“ überhaupt noch wahr, wenn er ins Foyer eilt? Die Gewohnheit kann unsichtbar machen, was immer da ist.

In den vergangenen Corona-Monaten aber hat sich das Theater allem Gewohnten entwöhnt: Erst durfte nicht mehr gespielt werden. Nun muss zum Neustart vieles neu erfunden werden. So zeigt sich gerade in dieser Saison die kreative Kraft eines Hauses. In Hildesheim glückt dem neuen Intendanten Oliver Graf dabei ein echter Traumstart.

Anzeige

Comeback der Choroper

Denn dank einer erfindungsreichen Organisation kann sich das Theater für Niedersachsen (TfN) mit einer großen Choroper aus der Zwangspause zurückmelden, von der andernorts derzeit nicht einmal geträumt wird. Und Stück und Aufführung sind dazu so überzeugend, dass man sich getroffen fühlt, wenn am Ende Schillers Verse auf die Bühne projiziert werden: Der Menschheit Würde in der Hand der Künstler? Diese Produktion zumindest lässt ahnen, was mit diesem hohen Anspruch verbunden ist.

Weitere HAZ+ Artikel

Das Bühnenbild von Blén Montoliú kommt in allen drei „Räuber“-Produktionen am TfN zum Einsatz. Quelle: Marie Liebig

Saverio Mercadantes im Jahr 1836 in Paris uraufgeführte Oper „I briganti“ ist eine Rarität – umso bekannter ist allerdings der Stoff, auf dem sie beruht: Schillers „Räuber“. Das TfN hat das Drama zu einer spartenübergreifenden Trilogie erweitert: Zum Spielzeitauftakt gibt es Räuber erst in der Oper, dann im Schauspiel und schließlich im Ballett.

Schiller auf der Bühne

Opernlibrettist Jacopo Crescini allerdings war von der Qualität der Schiller-Vorlage nicht besonders überzeugt. Er reduzierte die Handlung auf die Rivalität der beiden Moor-Brüder und spitzte sie auf die Frage zu, was gut und böse ist. Immerhin wird deutlich, dass äußere Lebensumstände dabei keine Rolle spielen: Ob der Menschheit Würde sich hebt oder senkt, ist keine Frage eines teuren Anzugs.

So singen sie wieder: Der Arbeitsplatz des TfN-Chores auf der Hinterbühne. Quelle: Marie Liebig

Regisseur Manuel Schmitt aber bringt Schiller wieder zurück ins Spiel – als leibhaftige Figur, die das Leben in Literatur verwandeln will. Torben Kirchner protokolliert im Dichterrock eifrig mit, was immer auf der Bühne geschieht. Umgekehrt mischt sich die Literatur wieder in die Bühnenrealität: Die Räuberbande besteht hier aus Schiller-Helden anderer Stücke. „I briganti“ fragt so auch nach der Rolle einer jetzt wiederbelebten Kunst. Dass der hinzuerfundene Schiller am Ende überraschend erstochen wird, ist dabei eine hübsche Pointe.

Üppige Reduzierung

Ähnlich raffiniert, wie der Regisseur sich das Libretto angeeignet hat, ist Generalmusikdirektor Florian Ziemen mit der Partitur umgegangen. Er hat eine Fassung für nur 21 Musiker eingerichtet, die üppig und farbig klingt. Für den Einsatz des Chores hat man auf der Hinterbühne ein Kabinett aus Trennwänden gebaut, das Singen mit Abstand möglich macht. Zu sehen ist das während der Vorstellung nicht – zu hören aber umso besser: Der Chor klingt, als gäbe es keine Pandemie.

Überhaupt sind es Stimmen, die den Abend endgültig zu etwas Besonderem machen: Der Komponist verlangt den Solisten aberwitzige Schwierigkeiten ab – und das neue Ensemble um Yohan Kim, Robyn Allegra Parton und Zachary Bruce Wilson meistert sie mit erstaunlicher Souveränität. Langer, begeisterter Applaus.

Wieder am 26. September sowie am 9., 17. und 22. Oktober.

Von Stefan Arndt