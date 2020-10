Hildesheim

Ausstellungen, die eng mit der Lebenswirklichkeit der Besucher verknüpft sind, sind meist recht erfolgreich. Im Hildesheimer Roemer- und Pelizaeus-Museum ist das bei Präsentationen zu den Themen Lego oder Playmobil sehr deutlich geworden. Jetzt wird die Reihe mit einer Schau zu einem ähnlichen Thema fortgesetzt: Metallbaukästen.

Heile Welt: Werbung für Metallbaukästen der Firma Märklin. Quelle: Ronald Meyer-Arlt

Anzeige

Baukästen mit Metallleisten, die zu Türmen, Brücken, Autos und technischen Anlagen aller Art zusammengeschraubt werden können, erfreuten sich besonders zu Beginn des vorigen Jahrhunderts großer Beliebtheit. Sie waren der erste Schritt der Industrialisierung des Kinderzimmers. Mit den Baukästen von Stabil, Trix und Märklin lernten die jungen Bastler, dass Schrauben rechts gedreht werden, dass Fragen der Statik mit der Größe des Projekts zunehmen und dass die winzigen Muttern immer an einem sicheren Ort aufbewahrt werden sollten.

„Durch Stabil zum Ingenieur“

Die Werbung suggerierte, dass das Spiel mit Metallbaukästen die Konstrukteure von morgen heranzieht. „Durch Stabil zum Ingenieur“ heißt es auf einem Werbebanner für den „Stabil Metall-Baukasten“ für Knaben. Das weniger stark verkaufte Gegenstück hieß „Stabila –Technik für Mädchen“. Während die Knaben auf dem Bild Kräne, Zeppeline und Flugzeuge zusammenschrauben, sieht man die Mädchen Kinderschaukeln und Puppenwagen basteln. Komischerweise ist hier auch ein Storch im Bild. Da darf die Berufsprognose schon mal fehlen.

Für Mädchen und für Jungen: Stabila und Stabil. Quelle: Roemer- und Pelizaeus-Museum/J. Hoyer

Auf Geschlechterunterschiede bei der Werbung für Metallbaukästen geht die Ausstellung im Roemer- und Pelizaeus-Museum nur am Rande ein. Die Kuratorinnen und Kuratoren scheinen dem Phänomen Metallbaukasten kaum kritisch, ja nicht einmal neugierig gegenüberzustehen. Sie nehmen vor allem die Perspektive des leidenschaftlichen Sammlers ein. Stolz berichtet einer der neun Sammler, mit denen das Museum bei der Konstruktion der Ausstellung zusammengearbeitet hat, dass dies nun die größte Metallbaukastenschau in Deutschland sei. Und stolz zeigen alle, was sie für imposante Modelle gebastelt haben. Zu sehen sind: Die Wuppertaler Schwebebahn, die Rendsburger Eisenbahnhochbrücke, Lokomotiven, Flugzeuge, Autos. Mehr als 1,5 Tonnen Metall wurden hier verbaut, mehr als eine Million Schrauben wurden (rechtsherum!) irgendwo reingedreht. Puh.

Nicht naturgetreu, aber interessant: Modell der Lokomotive „Krokodil“. Quelle: Ronald Meyer-Arlt

Fragen nach dem Sinn werden ausgeblendet

Realitätsnah sind die Modelle aus dem Metallbaukasten nur von Weitem, eindrucksvoll sind sie vor allem, wenn man bedenkt, wie viel Arbeit in ihnen steckt. Der Erbauer weiß um die Mühe, die die Konstruktion gemacht hat, er sieht die Modelle immer anders als der unbeteiligte Zuschauer. In Hildesheim wird alles mit dem bei Modellbauern üblichen „Guck doch mal“-Stolz präsentiert. Das Erschließen von neuen Zusammenhängen, das kritische Hinterfragen der Konstruktionen, die böse Frage nach dem Sinn der Tätigkeit, das alles scheint wie ausgeblendet.

Modellbauer sind in einer merkwürdigen Situation. Monate- oder jahrelang arbeiten sie intensiv auf ein Ziel hin, aber ist das Ziel dann erreicht, fragen sie sich, was denn nun als Nächstes kommen soll. Aus dieser Angst vor dem Fertigwerden wachsen Sammlungen so oft ins Unermessliche. Dieses Unglück, das im Glück des Bastelns lauert, hätte man in der Ausstellung vielleicht auch irgendwie thematisieren müssen. Stattdessen gibt es ein Windrad und noch eine Lokomotive und einen Schienenzeppelin, der stöhnend seine Kreise zieht.

„ Kräne – Brücken – Lokomotiven“ ist eine Ausstellung, die das Sammlerherz höherschlagen lässt. Vor allem das Sammlerherz.

„ Kräne – Brücken – Lokomotiven. Metallbauwelten von Märklin, Trix und Stabil“. Bis 11. April im Roemer- und Pelizaeus-Museum in Hildesheim.

Von Ronald Meyer-Arlt