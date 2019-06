Hannover

80 Musiker, Sänger und Tänzer, 19 Trucks und sechs Nightliner fahren gerade in der sogenannten Panik-Karawane durch Deutschland. Seit Ende Mai füllt Udo Lindenberg mit seiner Rockrevue die Hallen. Am Dienstagabend kommt er nun auch in die ausverkaufte Tui-Arena nach Hannover.

Welches Programm spielt Udo Lindenberg ?

Der Titel der Tour lautet recht nichtssagend „ Udo Lindenberg – Live 2019“. Das soll aber seine bisherigen atemberaubenden Bühnenshows, die der Rockmusiker abgeliefert hat, nicht schmälern. In München hielt Lindenberg trotz angeschlagener Stimme drei Stunden und 32 Songs durch, in seiner Wahlheimat Hamburg trat Lindenberg gerade drei Abende hintereinander vor ausverkauften Rängen auf. Zu rechnen ist auch in Hannover natürlich mit Klassikern von „Hinterm Horizont“ über den „Sonderzug nach Pankow“ bis zu „ Reeperbahn“. Für mehr Überraschung könnten seine Gäste sorgen: Komiker Otto Waalkes, die Musiker Clueso, Jan Delay und Johannes Oerding sowie „Tatort“-Kommissarin Maria Furtwängler standen bei der aktuellen Tour bereits mit ihm auf der Bühne.

Noch bis zum 13. Juli dauert der derzeitige sechswöchige „Tourlaub“, wie der Panikrocker seine Tourneen am liebsten nennt. Bevor die Tour vorbei ist, kündigt Lindenberg schon die nächste Rock-Reihe an: Vom 22. Mai nächsten Jahres an geht es - wieder für sechs Wochen - in die Verlängerung, in Hallen wie der Wiener Stadthalle und dem Hallenstadion Zürich ebenso wie bei Open-Air-Shows etwa in der Berliner Waldbühne und auf dem Königsplatz in München.

Wann geht das Konzert in Hannover los?

Showbeginn in der ausverkauften Tui-Arena ist am Dienstag, 25. Juni, um 20 Uhr. Der Einlass beginnt ab 18.30 Uhr. Der Veranstalter empfiehlt, aufgrund der Sicherheitsmaßnahmen wie Leibesvisitation und Taschenkontrolle rechtzeitig zur Show anzureisen. In der Halle sind Handtaschen bis maximal DIN A4-Format erlaubt. Jugendliche unter 16 Jahren dürfen die Veranstaltung nur in Begleitung einer erziehungsberechtigten oder -beauftragten Person besuchen.

Wie kommt man zum Konzert?

Mit den öffentlichen Verkehrsmitteln ab Hannover Hauptbahnhof: Hier können Sie an der Haltestelle Kröpcke (etwa drei Minuten Fußweg) die Stadtbahnlinie 6 bis Messe/Ost (Endstation) nehmen. Die Bahn fährt alle zehn Minuten. Die Eintrittskarte gilt ab drei Stunden vor Veranstaltungsbeginn bis fünf Uhr des Folgetages als Fahrausweis im Großraum-Verkehr Hannover.

Wer mit dem Auto anreisen möchte, kann als Navigationsadresse Weltausstellungsallee, Lissabonner Allee oder Gut Kronsberg eingeben. Dort befindet sich auch das Arena Parkhaus.

Von Sebastian Stein