Hannover

Es ist eine alte Geschichte, doch ist sie immer neu: Der antike Orpheus-Mythos hat Künstler aller Zeiten zu Nacherzählungen und Deutungen, zur Fortspinnung und Aneignung inspiriert. Auch der Komponist Manfred Trojahn arbeitet derzeit an einer großen Oper zum Thema und hat zudem in diesem Jahr seine „Sonette an Orpheus“ vollendet. Im Sommer war die Uraufführung dieser „Sechs Adagios für Sprecher, Violine und Klavier“ bei den Musiktagen in Hitzacker zu erleben. Nun waren die Stücke während der Kunstfestspiele Herrenhausen bei der Kammermusikgemeinde zu hören.

Die Musik des 1949 in Cremlingen geborenen Komponisten ist inzwischen frei von allem überflüssigen Zierrat. Seine Klangsprache ist sehr klar, reduziert und konzentriert. Nur selten und indirekt legt Trojahn es auf Illustration der gesprochenen Worte an. Die wenigen, oft in extrem hohen oder tiefen Lagen gespielten Töne sind eher ein raffinierter Kontrapunkt zur Lyrik als ihre Begleitung.

Symbolträchtiges Zusammenspiel

Schauspielstar Udo Samel fühlt sich trotzdem erkennbar sicher im Zusammenspiel mit Oliver Wille und Markus Becker und kann seinem Vortrag so eine eigene Musikalität verleihen. Dass Geiger Wille und Pianist Becker in der Orangerie gemeinsam im Konzert auftreten, hat zudem symbolische Bedeutung: Wille, der bisherige künstlerische Leiter der Kammermusikgemeinde, übergibt sein Amt damit an Becker.

Melodische Rezitation: Udo Samel (rechts) mit Markus Becker. Quelle: Irving Villegas

Samel rezitiert außerdem noch Orpheus-kompatible Gedichte von Bachmann, Rilke und anderen, die Musiker spielen dazwischen Melancholisches von John Dowland sowie Auszüge aus Violinsonaten von Fauré, Ravel und Poulenc. Nicht immer bis ins letzte Detail ausgearbeitet und ganz makellos, aber stets mit viel Leidenschaft und Verstand.

Das nächste Konzert der Kammermusikgemeinde ist am 1. Dezember: Viktoria Eberle (Geige), Alban Gerhardt (Cello) und Markus Becker (Klavier) spielen Werke von Beethoven.

Von Stefan Arndt