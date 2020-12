Hannover

Welches von Hannovers Stadionkonzerten war das beste überhaupt? Michael Jackson, die Rolling Stones, Genesis oder Phil Collins solo? Rammstein, Helene Fischer, Westernhagen? AC/DC oder Coldplay? Oder noch ein ganz anderes?

Auf diese Frage gibt es nicht die eine Antwort. Auch nicht von Udo Weger. Obwohl der noch am ehesten den Überblick hätte. 42 Stadionshows hat der Fotograf in 37 Jahren begleitet und in Bildern festgehalten. Von der Premiere 1982 mit den Rolling Stones bis zu Herbert Grönemeyer im Spätsommer 2019. Manchmal gleich mehrfach, weil Westernhagen, Depeche Mode und Co. die Arena an aufeinander folgenden Tagen gefüllt haben. Phil Collins bei seinem Rekord 1994 gleich vierfach.

McCartney wollte kommen, aber das Virus war schneller

Vielleicht wäre ja auch Sir Paul (McCartney) der Höhepunkt gewesen. Im Sommer 2020 sollte er kommen. Endlich! Das wäre ein würdiges Schlusskapitel für das Buch gewesen, das Fotograf Weger, 75 Jahre alt in diesem Jahr, jetzt veröffentlicht hat. Nach 38 Jahren ein letzter Blick durchs Objektiv auf das Subjekt der Sehnsucht. Aber das Coronavirus war schneller und kam dem Ex-Beatle zuvor. Nun endet Wegers Werk mit Herbert Grönemeyer, dem bisher letzten hannoverschen Arena-Open-Air vom September 2019.

Am seidenen Faden: Pink hängt zwar in den Seilen, aber dem Publikum gefällt die Show 2019. Quelle: Udo Weger

Gibt es auf lange Zeit keine Stadionshows mehr?

Megashows im Stadion? Unter der Last der Eindrücke der aktuellen Infektionslage sind ja nicht einmal Winzig-Konzerte mit zwei Dutzend Zuschauern auf 1,50 Meter Sicherheitsabstand vorstellbar. Massenimpfung hin, die nächste Pandemie her: Organisation und Kartenvorverkauf für Stadionkonzert haben einen Vorlauf von mindestens 18 Monaten. Wer ließe sich darauf jetzt oder in absehbarer Zeit ein? Oder in zwei Jahren. Zurzeit ist die Stille im Stadion die tiefste Zäsur seit Jahrzehnten. Und dass es nur eine Zäsur ist, ist nicht ausgemacht.

Vor dem Hintergrund ist Wegers Fotobuch „Die große Show“ nicht nur ein „Was bisher geschah ...“, sondern leider auch ein einstweiliger Abschlussbericht, der ein tieferes gesellschaftliches Phänomen in den Fokus rückt: Gemeinsamkeit.

Riesenscreens in Herzform: Die Pink-Show 2019 in der Arena. Quelle: Udo Weger

Mittendrin und doch auf Distanz

Beim Blättern durch den Band wird das schon auf den ersten Seiten klar: Der Kern der Veranstaltung ist nicht die Musik. Die Qualität des Klangs war gerade in den Anfangszeiten der Megashows oft genug ungenügend. Kann man sein Idol, ob Stones-Sänger Jagger, Madonna oder Udo Lindenberg, gut sehen? Sich ihm vielleicht sogar nah fühlen? Mit der nötigen Distanz von plus-minus 70 Metern von der Bühne bis zum Westoberrang früher oder von der Nord- bis zur Südkurve heute heißt die Antwort natürlich: nein!

Jackson durchbricht die 50-Mark-pro-Ticket-Schallmauer

Großkonzerte bedeuten heute: Auf Mega-Bildschirme schauen, den Sound eine halbe Sekunde später zu hören, als sich die Lippen auf dem Screen bewegen. Für Bier anstehen. Fürs Bierwegbringen anstehen. Sitzen, was ein Stimmungskiller ist. Aufstehen müssen, wenn die in der Reihe vor dir aufstehen. Was auch ein Stimmungskiller ist. Stau bei An- und Abfahrt. Warten auf einen Platz in der Bahn in der Station Waterloo oder am Aegi auf dem Heimweg. Und ein Heidengeld kostet der Spaß. 1986 durchbrach der Ticketpreis mit Vorverkaufsgebühren für Michael Jacksons „Bad“-Show erstmals die 50-Mark-Schallmauer. Und dabei hätte man eigentlich Kim Wilde im Vorprogramm als Rabattgrund geltend machen müssen. Schon am Vormittag haben die Hartgesottenen unter den „Jacko“-Fans damals vor dem Nordeingang gestanden, um bei der Toröffnung loszurennen und einen Platz zehn Meter vor der Bühne zu ergattern.

Das Großkonzert als Komfortzone

Klar, da hat sich viel geändert im Vergleich zu den früheren Zeiten. Das Publikum ist ja auch nicht mehr im Festivalalter, sondern älter geworden. Und deshalb das Stadionkonzert ein bisschen zur Komfortzone. Das ist eine Metainformation, die sich aus Wegers Bildern lesen lässt, vom grobkörnigen Jagger in Schwarzweiß bei der Stadionpremiere 1982 über den im Laufe seiner Besuche immer gediegener gekleideten Marius Müller-Westernhagen bis zum auf der Bühne fast durchgehend sitzenden Phil Collins vor dem ebenfalls weitgehend bestuhlten Stadioninnenraum bei dessen letztem Besuch vor gut einem Jahr.

Wie Fotograf Weger auf Distanz zum Geschehen geht

Worum es eigentlich heute bei den Mega-Shows geht, darauf richten die besten von Wegers Bildern die Aufmerksamkeit – und es sind nicht die Nahaufnahmen von den Stars. Zwar hat der Fotograf oft genug im „Fotograben“ zwischen Bühnenkante und erster Publikumsreihe gestanden und dort seine Bilder gemacht, was traditionell immer nur bei den ersten drei Songs und ohne Blitz erlaubt ist. Etwa bei Madonna, dem übellaunigen Axl Rose von Guns 'N Roses, dem vollverschwitzten Angus Young von AC/DC, Lindenberg und Robbie Williams. Aber die stärksten Aufnahmen sind entstanden, wenn Weger später im Verlauf der Konzerte quasi auf Distanz zum Geschehen gegangen ist. Fantastisch ist die Position ganz oben auf der Westtribüne vor 2006, als das Stadion noch nicht zur hochgeschlossenen Schüssel umgebaut war. Diese Perspektive weitet den Blick über die Köpfe von Zehntausenden, die bunt leuchtenden Bühnen mit dem aufgeblasenen Pink-Floyd-Schwein (1988), dem Genesis-Bombast und dem Bee-Gees-Feuerwerk hinweg über das damals noch flache Dach der Osttribüne bis in die Stadt. Da werden Maschsee, Rathauskuppel und Marktkirchenturm zum Teil der Kulisse, die den uniformierten Kunstraum Rockbühne in der unverwechselbaren Wirklichkeit Hannovers verorten.

Eindeutig in Hannover verortet: Hinter der Bühne der Rolling Stones weitet sich der Blick über den von Bäumen verdeckten Maschsee auf den Turm am NDR-Landesfunkhaus und die Südstadt. Quelle: Udo Weger

Unverwechselbar und gut sichtbar: Wir. Hier. In Hannover .

Ein Handyfoto von Helene Fischer auf 20 Meter Entfernung kann in jeder Multifunktionsarena entstanden sein. Das sieht immer gleich aus. Wenn aber Westernhagen (oder zumindest sein Leinwandabbild) in Wegers Bildkomposition dem Neuen Rathaus sein „Sexy, was hast du bloß aus diesem Mann gemacht?“ entgegenröhrt, dann ist das unverwechselbar: Wir. Hier. Hannover.

Es gibt, das darf man mal festhalten, keine andere Kategorie von Ereignis mit einem vergleichbaren Wirgefühl. Links oder rechts? Fleisch oder Gemüse? Autofreie City ja oder nein? Tiktok oder Instagram? Impfen oder Schimpfen? Es fällt den Menschen immer leichter, sich durch den Unterschied zu definieren. Aber Westernhagen, die Stones und ganz extrem bei Phil Collins und seinem 240.000-Zuschauer-Rekord von 1994 – das sind starke Beispiele dafür, auf was wir uns einigen können, wie Menschen sich über eine Gemeinsamkeit definieren. Der Sog dieses Wir war bisher so stark, dass er Regen, Hitze, schlechten Sound, blöde Bildschirme, teures Bier und schief mitsingende Sitznachbarn marginalisiert.

Wie sehr uns dieses Wir künftig fehlen könnte, vor allem davon handelt Wegers Fotobuch, obwohl das in den kurz gehaltenen, aber erhellenden Bildnebenschriften gar nicht explizit steht.

Udo Weger: „Die große Show – vier Jahrzehnte Stadionkonzerte in Hannover“. 190 Seiten. Verlag Leuenhagen & Paris. 19.90 Euro.

Von Volker Wiedersheim