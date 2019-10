Über die Selbstinszenierung auf Instagram

Hannover

Was die Menschen so alles anstellen für ein bisschen Aufmerksamkeit. Sie klettern in schwindelerregende Höhen und fotografieren sich, sie lassen ihr Gesicht tätowieren und fotografieren sich, sie räkeln sich nackt auf der Sonnenbank und fotografieren sich, sie lassen sich die Lippen aufspritzen, dass ihr Gesicht wie eine Karikatur wirkt, und fotografieren sich. Die Fotos präsentieren sie auf Plattformen wie Instagram.

Durchaus auch mal eine dicke Lippe riskieren: Selfie von @draphiee in der Ausstellung von Florian Müller. Quelle: Florian Müller

Einigen dieser Instagramer folgt auch Florian Müller, der Lehrbeauftragter am Studiengang „Fotojournalismus und Dokumentarfotografie“ an der Hochschule Hannover ist. Er folgt ihnen auf besondere Weise. Er porträtiert sie in Schwarz-Weiß und versucht so ihrer Lebenswirklichkeit jenseits der Instagram-Inszenierung auf die Spur zu kommen.

Seine Arbeiten sind jetzt in einer Ausstellung „ Hashtags Unplugged – Von Lastern und Leitmotiven“ in der Galerie für Fotografie (Seilerstraße15) zu sehen. Auffällig ist, dass Florian Müller den Selbstinszenierungen der Instagramer fast mehr Raum bietet als seinen eigenen Bilddokumenten. Im XXL-Format und in Farbe sind die Fotos zu sehen, mit denen die jungen Influencer (und Möchtegern-Influencer) Klicks zu generieren versuchen: Man sieht aufgeblasene Lippen, junge Leute, die auf einem Kran balancieren oder auf einer S-Bahn surfen.

Florian Müller kommentiert das alles nicht und stellt das mit seinen eigenen Fotos auch kaum in Frage. Er pflegt die Zurückhaltung des Reportagefotografen, der einfach nur dokumentieren will, was ist. Die Frage ist allerdings, ob das in diesem Umfeld ausreichend ist. Florian Müller scheint durchaus auch den Anspruch zu haben, hinter die Fassade der Selbstinszenierer zu schauen. Das Problem ist nur: Da ist gar nichts.

„ Hashtags Unplugged“ bis 24. November in der Galerie für Fotografie, Seilerstr. 15.

Von Ronald Meyer-Arlt