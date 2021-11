Hannover

Und dann ist er irgendwie wieder weg. Der rote Faden. Es fällt Autor Ulf Erdmann Ziegler selbst auf. „Wo war er denn jetzt?“, fragt er. Der kurze Verlust des Zusammenhangs passt zu der Entstehungsgeschichte seines Romans „Eine andere Epoche“, den er jetzt im Literarischen Salon vorstellt.

Mehrere Dutzend Gäste besuchten die Veranstaltung im Conti-Foyer. Quelle: Ole Spata/dpa

Sechs Jahre hat Ziegler an seinem Roman geschrieben. Zwischendurch hat er selbst den Faden verloren, das Projekt aufgegeben und ein anderes Buch verfasst. Dann hat er „Eine andere Epoche“ wieder aufgenommen.

An einer Stelle seines Romans vergleicht er zwei Häuser. Das eine steht halb abgebrannt in Zwickau, das andere bis zur Klaustrophobie verklinkert in Großburgwedel. Ulf Erdmann Ziegler erzählt von beiden. Seine Gegenüberstellung des Mehrfamilienhaus in Zwickau, in dem die Rechtsextremisten des NSU wohnten, und dem Haus des damaligen niedersächsischen Ministerpräsidenten ist absurd. Aber in der Literatur möglich. In der Literatur, sagt Ziegler im Literarischen Salon, könne man Äpfel durchaus mit Birnen vergleichen.

Was die beiden Häuser verbindet, ist die Zeit, und für die interessiert sich Ulf Erdman Ziegler. „Eine andere Epoche“ ist eben genau das: Der Roman einer jetzt schon ein bisschen fernen Zeit.

Vor zehn Jahren flog der NSU auf. Wenige Wochen später begann die sogenannte Wulff-Affäre. In der deutschen Öffentlichkeit verdrängte die eine Staatskrise, ob, so Ziegler „Wulff seine Schweinshaxen selbst bezahlt hat“, die andere: dass eine rechtsterroristische Gruppe jahrelang Menschen in Deutschland hingerichtet hat. Gravierendes wurde durch Banales ersetzt. Dem Autor gefällt das nicht.

Viele Protagonisten in „Eine andere Epoche“ haben eine Vergangenheit in Hannover. Irgendwie ist sein Roman daher auch ein „Niedersachsen-Roman“ geworden, sagt der Autor im Literarischen Salon. Wenn auch keiner, der dem Bundesland schmeichelt.

„Eine andere Epoche“ handelt von der Moral in der Politik. Und davon, wie Moral die Gerechtigkeit frisst, wenn in der Politik bei Wichtigem und Unwichtigen die gleichen Mechanismen greifen. Das erfährt man an diesem Abend.

„Wir werden uns rächen“, sagt Andi Nair, einer der Protagonisten des Romans. Er leitet den Untersuchungsausschuss, der sich mit der aufgedeckten Terrorzelle befasst und muss zusehen, wie die Wulff-Affäre und nicht der Rechtsterrorismus die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit auf sich zieht. Andi Nair, der dem Politiker Sebastian Edathy nachempfunden ist, weiß da noch nicht, wie seine politische Karriere enden wird.

„Das ist Niedersachsen. Sie kommen nicht raus aus diesem Klein-Klein“, heißt es an einer Stelle des Buches. Die dritte Textstelle, die der Autor liest, dreht sich um die Raststätte „Blauer See“ in Garbsen, die auf dem Weg von Bonn nach Berlin liegt. Dass auch hier nicht unbedingt das lokalpatriotische Ego gestreichelt wird, überrascht das hannoversche Publikum nicht mehr.

Der Schriftsteller Ulf Erdmann Ziegler las drei Textstellen aus seinem Roman „Eine andere Epoche“ vor. Quelle: Ole Spata/dpa

Zehn Jahre ist es her, dass bekannt wurde, dass in Deutschland rechtsextreme Terroristen Menschen ermordet haben und dass ein Bundespräsident zurücktrat, weil ihm vorgeworfen wurde, sich finanzielle Vorteile erschlichen zu haben. „Epochen haben ein Ende und einen Anfang“, sagt Ziegler, als er auf den Titel seines Romans angesprochen wird. Damals, vor zehn Jahren, habe es keine rechtsextremen Parteien im deutschen Parlament gegeben. „Jetzt hat Beate Zschäpe einen legalen Arm im Bundestag.“

Die nächste Veranstaltung des Literarischen Salons „Arbeiten im Detail: Praktiken des Schreibens zwischen Autor und Lektor“ mit der Literaturwissenschaftlerin Ines Barnerfindet am Montag, 8. November, im Conti-Foyer statt. Sie beginnt um 20 Uhr.

Von Nadine Wolter