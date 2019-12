Hannover

So etwas lässt sich eigentlich nicht weitersagen: Wer versucht zu wiederholen, wie Ulrich Tukur damals in der Bielefelder Forschungsabteilung von Dr. Oetker aus versteinertem Dinosaurierdung Backpulver gewonnen hat, wie er seinem alten Freund Cole Porter in New York die entscheidenden Anregungen für dessen größten Hits geliefert hat oder wie es wirklich war mit der Mondlandung, der muss sich unweigerlich fühlen wie ein Jongleur, der die Kontrolle über sein Tun verloren hat. Die Bälle, die eben noch anmutig und erstaunlich ihre Bahnen durch die Luft gezogen haben, fallen plump zu Boden.

Denn Tukur, der vielseitige Schauspieler, Autor, Pianist, Sänger und Akkordeonspieler, ist wohl vor allem einzigartig darin, seinen Geschichten ganz unauffällig und elegant alle Vernunft auszutreiben. Sie schweben lange wunderbar sanft dahin, bis sie irgendwann doch endgültig die Bodenhaftung verlieren. Dann winkt Tukur nonchalant ab und setzt sich ans Klavier. Schließlich ist das hier eigentlich ein Konzert. „Grüß mir den Mond“ heißt das Programm, das Tukur mit seinen Rhythmus Boys diesmal ins Theater am Aegi geführt hat.

Lässiger Swing

Es gibt eine Reihe von Liedern, deren Titel dazu passen oder – wie bei Glenn Millers „In the Mood“, das bei Tukur „In the Moon“ heißt – passend gemacht werden. Vor allem aber bestimmt der Mond die Atmosphäre des Abends. Die Kaspereien der Rhythmus Boys, die gnadenlos den kuriosen Größenunterschied zwischen ihrem riesigen Bassisten und ihrem sehr kleinen Schlagzeuger ausnutzen, die schwarzen Pyjamas, mit denen die Musiker nach der Pause ihre Anzüge ersetzt haben, der lässige Swing der alten Schlager, der geheimnisvolle Schimmer der Eichendorff-Gedichte und die schwebende Leichtigkeit der Lügengeschichten: All das würde wohl verblassen im strahlenden Sonnenlicht. Im milden Schein des Mondes aber blühen die sonderbaren, vielgestaltigen Künste dieses Ensembles so üppig auf, dass im bestens gefüllten Saal trotz des langen, fast dreistündigen Auftritts niemals Langeweile aufkommt.

Gnadenlos kurios: Die Rhythmus Boys im Theater am Aegi. Quelle: Christian Behrens

Dabei hilft, dass Tukur und seine Band diesmal sehr gut eingespielt sind. Auch komplexe Titel wie „Harlem Nocturne“ oder „Puttin’ on the Ritz“ gehen dem Ensemble so leicht von der Hand wie die Bandklassiker „Von Acht bis um Acht“, „Mit der letzten Straßenbahn“ oder „Mein fröhlicher Kakadu“. Als Reminiszenz an Hannover, den Ort, an dem Tukur aufgewachsen ist, gibt es sogar endlich einmal wieder „Am Steinhuder Meer“ – allerdings nur als Gedicht und nicht als Calypso-Version.

Gut eingespielt: Ulrich Tukur. Quelle: Christian Behrens

Und natürlich kommt ganz am Ende des Abends wieder die wunderbare Version von „La Paloma“, in der die Melodie so zart und zufällig durch den Saal weht wie das Möwengeschrei und die ferne Schiffssirene, die ebenfalls zu hören sind. Die vielen Jahre, die Tukur seine Rhythmus-Boys-Konzerte schon so beendet, können diesem Arrangement offenbar nichts anhaben. Es klingt so frisch, als sei es mit dem Backpulver zubereitet, in dem Tukur damals in Bielefeld das Geheimnis der Alterslosigkeit entdeckt hat.

Von Stefan Arndt