Hannover

Fast jeder in Hannover hat schon einmal ein Kunstwerk von Ulrike Enders gesehen. Sie ist die Schöpferin der beiden Regenmenschen aus Bronze, die am Kröpcke stehen und dort das Waser aus dem Schirm aufs Pflaster tröpfeln lassen. Auch die hohen Bronzestühle in der Galerie Luise hat sie geschaffen. Jetzt stellt die Bildhauerin einen Querschnitt ihres Schaffens in der Weißen Halle der Eisfabrik aus.

Ulrike Enders 1982 mit Modellen ihrer Skuptur „Zwei Leute im Regen“. Quelle: Ralf Decker/Archiv

Viele Polyesterarbeiten sind hier zu sehen. Das Material hat sie beim Studium der freien Kunst Ende der Sechzigerjahre in Berlin für sich entdeckt. Sein Vorteil: die Leichtigkeit. In der Ausstellung sind einige hohle Männergestalten aus Polyester zu sehen, leere Schablonen, aber im Anzug. Manches, wie der dicke Kopf mit dem Nagel in der Stirn, scheint etwas plakativ, aber wenn man bedenkt, dass der Nagel aus Eisen geschmiedet wurde und dass heute kaum noch jemand so einen Nagel herzustellen weiß, gewinnt das Werk unerwartet an Komplexität.

Für viele Arbeiten hat Enders Zeitungspapier verwendet. Manche Titelzeilen und Textblöcke sind noch lesbar. Das betont auch die Zeitgebundenheit ihrer Kunst. Aber manchmal setzt sie sich über die Vergänglichkeit auch locker hinweg.

Ulrike Enders bis 19. Dezember in der Weißen Halle der Eisfabrik, Seilerstraße 15d.

Von Ronald Meyer-Arlt