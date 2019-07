Hannover

Jeden Sommer das gleiche Theater: Die Ensembles von Oper und Schauspiel machen Ferien, aber Ulf Bosold kann nicht weg. Als Betriebsinspektor leitet er das Gebäude- und Veranstaltungsmanagement des Niedersächsischen Staatstheaters – und muss im Sommer immer die Umbauten in der Oper, im Schauspiel sowie in den Proberäumen, Lagern und Werkstätten beaufsichtigen. Jedes Jahr ist da einiges zu tun. Wände müssen versetzt, Bodenbeläge ausgetauscht und Maßnahmen zur Wärmedämmung in Angriff genommen werden.

Etwa 600.000 bis 700.000 Euro müssen dafür jedes Jahr in die Hand genommen werden. In diesem Sommer ist allerdings besonders viel zu tun, und die Sache wird etwas teurer. Fast eine Million Euro kommt zu den üblichen Kosten hinzu – die wird vor allem benötigt, weil die Zuschauerbereiche in den Theatern verändert werden sollen. Laura Berman, die neue Intendantin der Oper, und Sonja Anders, die neue Intendantin im Schauspiel, wollen Zeichen setzen: Beide Häuser sollen sich stärker für das Publikum öffnen. Die Zuschauer sollen sich als Gäste willkommen fühlen und auch dazu verleitet werden, nach den Vorstellungen noch ein wenig da zu bleiben.

Schauspielkantine für alle

Der größte Eingriff findet im Hof des Schauspiels gleich neben der Cumberlandschen Galerie statt. Die Kantine des Schauspiels soll für das Publikum (und auch für hungrige Gäste, die mit Theater vielleicht nicht so viel am Hut haben) geöffnet werden. Dazu wird der Durchgang von der Cumberlandschen Galerie zum Schauspielhaus vergrößert und einladender gestaltet. Bisher war das nur eine kleine Tür, die ausschließlich von Theaterangehörigen (und das gelegentlich sogar für Auftritte) genutzt wurde. Jetzt soll jedermann durch die Tür neben der Cumberlandschen Bar in die Theaterkantine spazieren dürfen.

Pattenser Firma übernimmt Betrieb

Die Kantine ihrerseits wird auch den Innenhof des Schauspiels nutzen. Einige Tische und Bänke sollen neben der Wand des Schauspielhauses aufgestellt werden. In der neuen und erweiterten Theaterkantine sollen Mittagsgerichte angeboten werden, und auch abends nach den Theatervorstellungen können die Besucher des Schauspiels dort essen. Ein neuer Betreiber der Theaterkantine ist bereits gefunden. Vomfeinsten Catering & Service GmbH nennt sich das 2013 gegründete Unternehmen, das seinen Sitz in Pattensen hat, und auf Speisezubereitung für Kindergärten und Schulen sowie für Messen und andere Events spezialisiert ist.

Theke und Infos im Opernfoyer

Vomfeinsten wird auch die Gastronomie im Opernhaus übernehmen. Dort wird es von der kommenden Spielzeit an eine zusätzliche Theke im unteren Eingangsbereich geben. Der ganze Eingang soll luftiger und zugänglicher gestaltet werden. Betreten die Zuschauer das Opernhaus durch den Haupteingang steuern sie auf einen Infostand zu, an dem Mitarbeiter Fragen aller Art beantworten sollen. So will sich das Haus für ein neues Publikum öffnen – gerade auch für Zuschauer, die noch nicht so viel Erfahrung mit Theaterbesuchen gemacht haben.

Farbtupfer auf dem Schal

Damit die Oper freundlich und zugänglich wirkt, soll auch das Erscheinungsbild des Einlasspersonals etwas verändert werden. Schwarz wird zwar weiterhin die Grundfarbe der Opernmitarbeiter am Einlass bleiben, aber sie werden demnächst einen bunten Schal mit lauter Opernmotiven tragen: Ballettdirektor Marco Goecke ist auf dem Schal als kleine Figur zu sehen, und auch Opernintendantin Berman hat hier ihren Auftritt. Ob der bunte Opernschal auch in den Verkauf geht, ist allerdings noch nicht entschieden.

Auch das Schauspielfoyer wird umgestaltet. Hier laufen gerade Abrissarbeiten. Es soll alles luftiger und durchsichtiger werden. Der rote Boden, der schon etwas in die Jahre gekommen ist, soll herausgerissen werden. Die alten quietschgelben Garderobenschränke, die manchen Besucher an ein Schwimmbad erinnerten, sollen von den Ensemblefotos befreit werden, die während der Intendanz von Lars-Ole Walburg hier aufgeklebt worden sind.

Neustart am 31. August Oper und Schauspiel starten gemeinsam mit einem großen Theaterfest am 31. August. Um 14 Uhr soll es losgehen. Die beiden neuen Intendantinnen Laura Berman (Oper) und Sonja Anders ( Schauspiel) begrüßen das Publikum auf dem Opernplatz. Um 16 Uhr soll es einen Umzug zum Schauspielhaus geben, wo das Hoffest gefeiert wird. Um 19.30 Uhr gibt es das Eröffnungskonzert in der Oper, um 18.30 Uhr und um 20.30 Uhr präsentiert sich das neue Ensemble im Schauspielhaus. Die Eröffnungspremiere im Schauspielhaus ist die Uraufführung von „Zeit aus den Fugen“ nach dem Roman von Philip K. Dick am Freitag, 13. September, um 19.30 Uhr. Die Oper startet am Sonnabend, 14. September, um 19.30 Uhr mit „La Juive / Die Jüdin“ von Fromental Halévy in die neue Spielzeit.

Das grelle Gelb der Schränke – durchaus ein Markenzeichen des Schauspiels – soll auch an anderer Stelle auftauchen. Ulf Bosold verrät, dass es gelbe Wände an den Treppenaufgängen geben wird. Für das große Schauspielfoyer hat die Bühnenbildnerin Katja Haß (die demnächst auch wieder für das Schauspiel Hannover tätig sein wird) eine Art Bühnenbild entworfen: ein zentrales neues Beleuchtungsobjekt soll installiert werden. Ihr Entwurf sieht auch einen Akzent auf dem Boden vor. Im Schauspielfoyer soll eine große Holzscheibe auf den Boden platziert werden, die die Motive der schönen Fliesen aus der Cumberlandschen Galerie zitiert. Neue Sitzgelegenheiten im Foyer soll es auch geben. Bosold hat noch die Muster der Bezüge in seinem Büro liegen. Petrolfarben sollen die Sitze werden. Und zwar aus Kunstleder. Was denn auch sonst?

