Die Prognosen sind düster: Die Zahl der Opfer wird immens sein. Die Weltgesundheitsorganisation rechnet mit 1,35 Millionen Toten bis Ende 2020. Und nächstes Jahr noch mal so viele obendrauf. Das Risiko in den armen Ländern ist dreimal so hoch wie in den reichen. Aber auch in Europa werden die Leute sterben, und nicht zu knapp. Bei Kindern und jungen Menschen müssen wir inzwischen von Platz eins der Todesursachen ausgehen.

Corona? Ach was. Die Zahl von 1,35 Millionen Todesopfern pro Jahr weltweit, dieses Jahr und nächstes Jahr und auch schon vergangenes Jahr, bezieht sich auf den Straßenverkehr. Und niemand muss deswegen in häusliche Quarantäne, niemand schleicht ängstlich an Hauswänden entlang, niemand gibt seinen Führerschein zurück.

Spinnen wir?

Die Johns-Hopkins-University in den USA vermeldet, die Zahl der Coronavirusinfektionen auf allen Kontinenten, Stand Freitag, liege bei 101500 Fällen (davon etwa 670 in Deutschland). 3460 Menschen sind gestorben. Das ist schlimm. Aber man muss es trotzdem einen Moment sacken lassen: 3460 gegenüber 1,35 Millionen. Und in den deutschen Supermärkten sind Sagrotan und Toilettenpapier ausverkauft und Nudeln knapp. Die eine Zahl verursacht Hamsterkäufe, die andere nehmen wir gelangweilt hin. Spinnen wir?

Ja und nein. Nein, weil: Wir gehorchen einfach alten, tief in unseren Gehirnen verankerten Verhaltensmustern, die uns seit zwei Millionen Jahren, seit es die Gattung der Hominidae gibt, sagen, bei Gefahr suchst du gefälligst Schutz, und zwar ein bisschen plötzlich. Und ja, wir spinnen. Weil uns unser Wohlstand inzwischen vielleicht ein bisschen zu sehr die Maßstäbe in unseren Köpfen verrückt hat.

Unbewusst und irrational

Der größte Irrglaube des durchschnittlichen westlichen Menschen ist, ein vernunftbegabtes Wesen zu sei. Das ist er natürlich auch. Aber Hirnforscher sagen, dass von den bis zu 80.000 Gedanken, die wir pro Tag denken, nicht einmal zehn Prozent bewusst sind, und das ist schon hoch gegriffen. Wir glauben, wir handeln rational. Tatsächlich arbeitet das Gehirn erstens unbewusst und zweitens gefühlsgesteuert. Dann kommt lange nichts, dann erst kommt der Verstand. Und selbst das, was wir rational denken, ist gefühlseingefärbt: Der kalifornische Neuropsychologe Rick Hanson sagt, dass wir beispielsweise Bedrohungen routinemäßig überschätzen. Reine Vorsicht. Sie dient dem Überleben der Spezies.

Die Angst vor dem Unbekannten

Beim Vergleich zwischen Coronavirus und Straßenverkehr kommt ein weiterer Aspekt hinzu: Corona ist uns fremd. Bei allem, was wir kennen, was uns vertraut ist – und so grausam es klingt, die Toten im Straßenverkehr sind uns vertraut –, haben wir weniger Angst als bei Unbekanntem. Alles, was wir nicht sofort einschätzen zu können meinen, löst erst einmal Empfindungen zwischen Zurückhaltung und Angst aus. Wir sind früher, im Lendenschurz, ja auch nicht gleich in jede dunkle Höhle hineingestürmt. Es hätte ein Bär drin wohnen können.

Die Sorge, es könnte uns und unseren Familien durch ein neuartiges Virus etwas passieren, ist dann erst recht nicht mehr rational steuerbar. „Unser Angstgehirn“, hat jüngst Borwin Bandelow, Experte für Angststörungen aus Göttingen, in einem Interview gesagt, „lässt sich nicht so gut von Fakten überzeugen.“ Wir nehmen die vergleichsweise geringe Zahl der Coronaerkrankungen vielleicht noch bewusst zur Kenntnis. Aber das muss nicht unbedingt Auswirkungen auf unser Handeln haben.

Bei uns im Westen kommt ein weiterer Aspekt hinzu: Je mehr Sicherheit, je mehr Wohlstand wir haben, umso mehr Angst haben wir. 50 Prozent der Deutschen schätzen sich einer Studie des Instituts Ipsos zufolge inzwischen selbst als wohlhabend ein, Tendenz steigend. 60 Prozent haben Zukunftsängste, Tendenz steigend.

Geldsorgen haben die, die Geld haben

Da gibt es einen Zusammenhang. Ein Straßenkind irgendwo in Asien, das sich davon ernährt, auf einem Müllberg Metallreste zu sammeln und zu verkaufen, besitzt nichts – und hat deswegen auch keine Angst, dieses Nichts zu verlieren. Und es ist obendrein jeden Tag unendlich vielen gesundheitlichen Bedrohungen ausgesetzt, da fällt ein Virus mehr oder weniger nicht ins Gewicht. Wir dagegen mit unserer Hochleistungsmedizin und unseren Eigenheimen und den gut gefüllten Bankkonten fürchten ständig um Wohlergehen und Wohlstand. Geldsorgen haben die, die Geld haben. Wir lassen unsere Kinder vor lauter Angst nicht mehr allein zur Schule gehen und trauen uns teils nur noch in Zweitonnen-SUV in den Verkehr, der dadurch ja auch nicht sicherer wird.

Ein erschöpfter Arbeiter in Südkorea macht auf einem Hocker sitzend eine Pause, nachdem er im vom Coronavirus befallenen Daegu, 300 Kilometer südöstlich von Seoul, Krankenwagen desinfiziert hat. Quelle: YNA/dpa

Wir leben in angstbesetzten Zeiten. Wir haben seit einiger Zeit sogar eine politische Partei dafür, die Angstpartei für Deutschland, AfD. Sie schürt den Glauben, alles werde besser, wenn wir uns vor dem Fremden abschotten. Wird es aber nicht. Es wird nur spießiger und öder. Ängstliche Menschen lebten zwar länger, sagt Angstforscher Bandelow. Aber sie seien deswegen nicht glücklicher. Wollen wir das? Länger unglücklich sein? Außerdem verursacht Angst Stress. Dann stirbt man nicht am Virus, sondern hinterher am Herzinfarkt.

Augenmaß nicht verlieren

Was Corona angeht, so könnten wir zumindest versuchen, Gefühl und Verstand so weit auszubalancieren, wie es uns möglich ist. Heißt: Augenmaß wahren. Masern, Grippe und der motorisierte Straßenverkehr sind gefährlicher als Corona. Es macht trotzdem nichts, wenn wir für drei Monate Toilettenpapier und Nudeln im Keller horten, solange wir unseren Nachbarn, die nichts mehr kaufen konnten, was abgeben. Vorsicht ist okay, und wer Atemschutz tragen will, soll das tun. Wer keine Hände schütteln und nicht zu Versammlungen gehen mag, soll es lassen.

Sich in Panik hineinzusteigern aber ist einfach übertrieben. Schon deswegen, weil Panik nach kurzer Zeit lähmt. Und zwar Gehirn und Körper.

