Hannover

Seinem Wunsch, die Kestnergesellschaft etwas gastfreundlicher zu gestalten, ist Adam Budak, seit November 2021 neuer Chef des Kunstvereins, jetzt ein Stück näher gekommen. Ein Teil der alten Milchglasscheiben der Kestnergesellschaft an der Goseriede wurde durch normale Glasscheiben ersetzt, Besucherinnen und Besucher des Cafés „Tender Buttons“, das sich in der ersten Etage des Ausstellungshauses befindet, haben nun freie Sicht auf die Nikolaikapelle, den Platz an der Goseriede und das Steintor. Dort soll, wenn alles gut geht, in Zukunft noch mehr Kunst aus der Kestnergesellschaft zu sehen sein. Was genau, wird Ende Januar verraten, wenn Adam Budak sein Jahresprogramm vorstellt.

Kunstverein-Chef Adam Budak zeigt das neue Kino. Quelle: Ronald Meyer-Arlt

Büchertische im Foyer

Auch das Foyer der Kestnergesellschaft sieht jetzt ein bisschen anders aus als früher. Überall sind Büchertische aufgebaut. In Zusammenarbeit mit dem Internationalismus-Buchladen in Hannover und der Berliner Buchhandlung „Do you read me“ hat die Kestnergesellschaft ihr Buchgeschäft verstärkt: Hier finden sich Bücher zur Kunsttheorie und Philosophie, zu Design und Fotografie. Einige Überraschungen warten hier auf Bücherfreunde – etwa Friedhelm Rathjens Werk „Samuel Beckett und seine Fahrräder“. Weil sich Budak mit seiner ersten eigene Sammelausstellung im Sommer dem weiten Feld der Zärtlichkeit widmen wird, gibt es im Kestner-Buchshop auch schon einige Titel zu diesem Themenbereich.

Die Öffnung des Ausstellungshauses geht an einer Stelle auch mit einer Vertiefung einher. In einem neu eingerichteten kleinen Kino (dort, wo zuvor „Harrys Bar“ ihren Platz hatte) laufen in Dauerwiederholung Filme zur Kunst. Das Programm der „Kestner Cinémathèque“ haben die Künstlerinnen und Künstler der laufenden Ausstellung zusammengestellt. Die Filme können als eine Art Kommentar zur Kunst gesehen werden. Die 16 roten Sessel für das kleine Kino hat Budak bei Ebay ersteigert.

Von Ronald Meyer-Arlt