Gerade ist „Unbesiegbar“ der Skapunk-Band Sondaschule auf Platz zwei der deutschen Charts eingestiegen – ein Album, das unter erschwerten Bedingungen entstanden. Erst war da Corona; dann starb Gitarrist Daniel „Blubbi“ Junker. Wir sprachen darüber mit Frontmann Tim Kleinrensing alias „Costa Cannabis“.

Wie schlimm hat Corona die Band erwischt? Wie viel ist ausgefallen?

Leider mussten wir gerade unsere für März geplante „Gute Zeiten Tour“ in den Herbst verlegen, da die aktuelle Situation es einfach nicht zulässt, Livekonzerte in Clubs bedenkenlos zu veranstalten. Wir haben 2020 leider auch nur zwei Konzerte gespielt und 2021 ausschließlich im Sommer sechs coronakonforme Festivals und ein Clubkonzert. Das ist sehr wenig für uns. Wir haben vor der Pandemie mindestens 30, 40 Konzerte im Jahr gespielt; früher waren es 80. Es wird also langsam Zeit, dass es wieder los geht.

Eine Hommage an „Bang Boom Bang“

Und dann nutzt man die Zeit und dreht wie Sie einen gleichnamigen Fortsetzungsfilm für Youtube?

Zum Beispiel. Da plötzlich so viel freie Zeit da war, dachten wir, nutzen wir die doch irgendwie und drehen einen Film. Die kreative Energie muss ja irgendwo hin. Das hat uns den Stillstand auf jeden Fall ein wenig versüßt und sehr viel Spaß gemacht. Zudem ist Kreativität ein gutes Werkzeug, um sich in seinem Kopf von der Außenwelt abzuschotten, um es sich so gemütlich und interessant wie möglich zu machen.

War von Beginn an klar, dass es ein Ruhrpott-Krimi werden würde? Er erinnert – nicht nur durch das Mitwirken von Ralf Richter – an den Ruhrpottfilm „Bang Boom Bang“.

Die Geschichte sollte im Ruhrpott spielen und auch den gewissen Ruhrpott-Charme transportieren. Daher liegt es nahe, das miteinander zu vergleichen, was auch völlig okay ist. Da wir selbst sehr große Fans von „Bang Boom Bang“ sind, verbuchen wir das als großes Kompliment. Der Film ist absoluter Kult, läuft seit über 20 Jahren im UCI Kino Bochum und hat einen festen Platz in der ewigen Top 10 meiner Lieblingsfilme. Leider gab es nur wenige Filme dieser Art, die nachgekommen sind. Daher hatten wir die Idee, selbst mal so etwas zu probieren. Daher ehrt es uns, damit verglichen zu werden.

Sie sind bereits Songwriter und Texter der Band – nun auch noch Drehbuchautor und Regisseur...

Ich probiere einfach gerne Dinge aus und traue mir auch Sachen zu, die ich noch nicht gemacht habe. DIY – Do it yourself, also erstmal machen und später schauen, wo es einen hinführt – das war immer die Devise. Also warum nicht auch einfach mal selbst einen Film machen? Zum Glück hatte ich zusätzlich mit Ingo Schmoll und Flo Ehlich zwei große Hilfen bei der Co-Regie mit im Boot. Mir ist sehr bewusst, dass ich gute Leute dazu holen muss, die Ahnung von der Materie haben, anstatt alles selber zu machen. So macht es auch viel mehr Spaß.

Das Album „Bevor ich irgendwann mal geh’“, singt Tim Kleinrensing, „wär’ es schön, mit euch die ganze Welt zu sehen.“ Endlichkeit ist eingezogen in das Werk der Skapunker Sondaschule aus Mülheim an der Ruhr: Der Tod von Gitarrist Daniel „Blubber“ Junker im vergangenen überschattet dieses Album, das er selber noch mit aufgenommen hat – und das doch eines der Hoffnung ist. Mit dem rüden „Gute Zeiten“ geht es los, mit dem hedonistischen „Zwischen Amel und Laterne“ endet es. Es geht ums Altern in Unwürde („Ich verspreche mir selbst“) und den Abschied von den Flausen („Was ich am liebsten mach“). Selbstbewusst lotet das Sextett differenzierter denn je sein musikalisches Spektrum zwischen Punkrock, Pop, Reggae und Ska aus. Das Leben hat hörbar Scharten hinterlassen. Aber: Es geht weiter.

Was war die Idee für „Unbesiegbar“?

Ausschlaggebend waren die Demos der ersten sechs Songs, die ich 2020 bereits fertig hatte. Dazu gehörte auch „Unbesiegbar“. Musikalisch wie auch textlich ging bereits alles in eine positive, lebensbejahende Richtung, und ich mochte den Gedanken, mal ein Album zu machen, das dem Leben fröhlich ins Gesicht lacht. Das war vor der Pandemie. Als Corona dann kam, habe ich an dem Gedanken festgehalten und weitergemacht. Jetzt erst recht. Ich wollte nicht, dass die Pandemie irgendeinen Einfluss auf meine kreative Arbeit nimmt, wo sie doch sonst schon Einfluss auf jeden Lebensbereich für mich als Musiker hat. Ich wollte nicht sie nicht auch noch an das Liebste, was ich habe, herankommen lassen.

„Das letzte Hemd hat keine Taschen“

Das Album wirkt recht introspektiv.

Auf jeden Fall! In diesem Punkt hat die Pandemie vielleicht doch in gewisser Weise etwas Einfluss genommen. In dem ganzen Trubel vorher war Sondaschule wie ein Zug, der immer Volldampf weiter und weiter gefahren ist. 2020 bleib dieser Zug auf einmal über Nacht stehen. Ich bin dann zwei Wochen später wach geworden, hatte einen Bart und die Haare oben auf dem Kopf zusammengebunden. Da ist mir beim Blick in den Spiegel aufgefallen: Irgendwas ist anders. Plötzlich musste man sich mit sich selber auseinandersetzen.

Sondaschule Musiker aus Mülheim an der Ruhr und Oberhausen gründeten 1999 die Ska-Punk-Band Sondaschule. Anfangs, so schreiben sie, „dachte niemand, dass diese geistig eindeutig zurückgebliebenen Kreaturen jemals das Städtchen verlassen würden“. Es sollte anders kommen: Alle Studioalben seit „Schön kaputt“ von 2015 landeten in den Top Ten der deutschen Album-Charts. Längst ist die Band ein Fall für die großen Festivals wie Rock am Ring. Songwriter und Texter ist der Sänger Tim Kleinrensing. Gitarrist Daniel „Blubbi“ Junker starb 2021 kurz nach den Aufnahmen des neuen Albums „Unbesiegbar“.

Bis hin zur Frage: Mag ich mich überhaupt?

Ja. Ohne zu groß darauf eingehen zu wollen, aber ich glaube, dieser ganze momentane Hass im Internet entsteht durch Langeweile und die Konfrontation mit sich selbst. Viele können das nicht und nutzen jetzt Social Media als Ventil, mal Dampf abzulassen. Es ist sehr viel Wut im Raum, weil alle etwas wollen, was Ihnen momentan keiner geben kann. Glück ist aber auch Ansichtssache. Ein Grundgedanke unserer Band war immer, dass man sich besinnt auf das, was man hat, und nicht auf das, was man will. Das letzte Hemd hat nun mal keine Taschen; der letzte Wagen ist ein Kombi, und mitnehmen kann man nichts. Aber vielleicht kann man ja etwas hinterlassen.

Da Sie nun schon das letzte Hemd erwähnt haben: Der Tod ist der Band sehr nahe gekommen. Im Juni starb Gitarrist Daniel „Blubbi“ Junker. Wie ist es, nach einem solchen Schlag weiterzumachen?

Sehr schwer. Wir haben erst einmal alles auf Eis gelegt, uns um die Beerdigung und Blubbis Family gekümmert – und auch um uns selbst, weil es uns sprichwörtlich den Boden unter den Füßen weggerissen hat. 19 Jahre waren wir zusammen unterwegs, sind tausende Kilometer zusammen gefahren, haben hunderte Konzerte zusammen gespielt. Ich habe Blubbi öfter gesehen als alle aus meiner Familie. Ich muss sagen: Zum ersten Mal war ich froh, dass es so etwas wie Silvester gibt. Der Tag war mir sonst immer egal. Aber diesmal war ich froh, mit dem Jahr abzuschließen. Es hilft, einen Schlussstrich zu ziehen. Klar: Vergessen ist gar nichts. Er wird für immer fehlen. Aber: Das neue Album ist noch so viel Blubbi; da ist noch so viel von ihm drauf. Auf dem lebt er quasi weiter.

Wie sehr verändert das die Dynamik so einer Bandfamilie?

Der Zusammenhalt ist auf jeden Fall noch viel größer geworden. Über die Dynamik lässt sich noch gar nicht so viel sagen, weil wir immer noch damit beschäftigt sind, das Album zu veröffentlichen und noch nicht wieder an neuen Songs arbeiten. Die ersten vier Monate nach Blubbis Tod waren erstmal totaler Stillstand, weil es viele andere Sachen gab, um die man sich kümmern musste. Das wird sich mit der Zeit erst zeigen.

Der Song wird für immer Blubbis Hymne sein

Mit „Bevor ich irgendwann mal geh“ ist ein Lied auf dem Album, bei dem er selber mitgespielt hat und das heute klingt wie ein Requiem auf ihn...

Dazu ist der Song auch geworden. Im August haben wir Ihn zum ersten Mal gespielt, als erste Zugabe, ohne eine Ansage zu machen, weil mir auch einfach die Worte fehlten. Der Song wird für immer Blubbis Hymne sein. Wobei „Bist du glücklich“ auch immer noch voll reinhaut – mit der Stelle „sechs alte gute Freunde vor des siebten Freundes Grab“. Davor singe ich in der Strophe „50 Jahre später“. Dass es bereits jetzt so weit ist, damit hätten wir nie gerechnet. Viele Songs bekommen einen anderen Vibe. Was ich auch in Ordnung finde, denn Emotionen mag ich einfach, auch wenn sie traurig sind: Man spürt, dass man lebt. Lieber reinrennen in die Trauer, als sich gar nicht zu bewegen.

Also auch in dieser Hinsicht: unbesiegbar?

Unbesiegbar bleibt stehen. Und auch Blubbi ist durch dieses Album unbesiegbar: Man wird ihn immer darauf hören können.

Sondaschule live: Das eigentlich ausverkaufte Hannover-Konzert der Band wurde unlängst vom 4. März auf den 15. September verschoben und von der Faust-60er-Jahre-Halle ins größere Capitol. Es gibt daher wieder Karten. Sie kosten 36,30 Euro.

