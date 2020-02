Hannover

Wer Fagott spielt, ist bescheiden. Im Orchester hat das tiefste der Holzblasinstrumente meist dienende Begleitfunktion: Es legt das Fundament, über dem andere Instrumente glänzen können. Die NDR Radiophilharmonie aber rückt das Instrument nun aber einmal ins Rampenlicht. Der Komponist Jan Müller-Wieland hat für das Orchester ein Fagottkonzert geschrieben. Am Donnerstag ist die Uraufführung im Kuppelsaal in Hannover.

Müller-Wieland, 1966 in Hamburg geboren, gehört zu den renommiertesten Komponisten seiner Generation. Sein Werk umfasst nahezu alle Gattungen von der großen Oper bis zum Solostück. Aber Fagott? „Es ist sehr befreiend, etwas zu schreiben, für das es praktisch keine Vorbilder gibt“, sagt der Komponist. Anders als bei der Geige, die „musikhistorisch stark belastet“ sei, müsse man Musik für Fagott ganz neu erfinden.

Ein Konzert für zwei Instrumente

Angeregt dazu wurde er von Malte Refardt, dem ehemaligen Solo-Fagottisten der Radiophilharmonie, der heute Professor in Essen ist. Der Musiker demonstrierte dem Komponisten, was auf seinem Instrument alles möglich ist – und Müller-Wieland war begeistert: „Das waren lauter verrückte Sachen“, sagt er. Bei aller Vielfalt stellte sich bei dem Komponisten aber schnell eine erstaunliche Assoziation ein: Ein Fagott, fand Müller-Wieland, klingt wie ein Wal.

Bilder wie das vom Wal-Fagott inspirieren den Komponisten, der seine Musik schreibt wie ein Dramatiker: „Es geht mir nicht darum, etwas Meditatives oder Lyrisches herzustellen, ich entwickle Musik wie ein imaginiertes Theater“, sagt er. Im neuen Konzert gibt es dabei zwei Hauptdarsteller: Neben dem Fagott ist auch das noch tiefere Kontrafagott als Soloinstrument zu erleben – eine Premiere im Repertoire.

Bach für die Faschisten

Refardt spielt also zwei verschiedene Instrumente und tritt außer mit dem Orchester auch mit elektronisch zugespielten Walgesängen in Dialog. Doch „ Gottesspur“ – so der Titel des neuen Werks – ist kein tönendes Naturgemälde. Schließlich hat Müller-Wieland weitere ungewöhnliche Inspirationsquellen wie Luchino Viscontis Film „Die Verdammten“ in seine Komposition einfließen lassen. In einer Filmszene spielt ein Cellist ein Stück aus einer Bach-Suite, während am Esstisch die Faschisten ihre Pläne schmieden.

So geht es in „ Gottesspur“ um Moral und Politik, um Wale in Natur und Literatur, um Musik in Geschichte und Gegenwart. Als „surreales Theater“ bezeichnet Müller-Wieland das Konzert. „ Gottesspur“, so der Komponist, „ist ein Einakter ohne Worte.“

Das Fagottkonzert ist zum ersten Mal am Donnerstag, 20. Februar, 20 Uhr, im Kuppelsaal zu hören. Andrew Manze dirigiert die NDR Radiophilharmonie . Außerdem steht die 7. Sinfonie von Anton Bruckner auf dem Programm. Es gibt noch Karten.

