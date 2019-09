Hannover

Nach den Maßstäben des Boulevardtheaters ist dem Neuen Theater mit der Uraufführung von „SMS für Dich“ alles gelungen. Das Publikum war begeistert, der Premieren-Applaus wollte nicht enden. Dabei ist das Stück alles andere als bloß heiter. Die Tragikomödie von Sofie Cramer, die 2009 ihre ersten Erfolge als Buchveröffentlichung feierte und 2016 verfilmt wurde, dreht sich um den Verlust eines geliebten Menschen – später stellt sich heraus: Es geht um Selbstmord.

Cramer hat darin Autobiografisches verarbeitet. Auch sie war gespannt, was aus dem Buch Eingang in die Inszenierung gefunden hat. „Alles Wesentliche aus meinem Roman ist auch in der Umsetzung als Theaterstück wiederzufinden“, stellte Cramer nach der Premiere zufrieden feststellen.

Tragische Liebesflucht

Die in 24 kurze Szenen gegliederte Geschichte, inszeniert von Christian Voss, erzählt mit Rückblenden. Eine davon ist, dass Ben, der nur als erinnerte Figur vorkommt, und seine Freundin Clara Sommerfeld, gespielt von Mandy-Marie Mahrenholz, gerade dabei waren, sich auf ihre Hochzeit vorzubereiten, als Ben stirbt. Er fühlte sich von Clara in ein falsches Leben gedrängt.

Clara verkraftet das nur sehr schwer. Irgendwann beginnt sie, Ben via SMS Nachrichten zu senden, um ihre Trauer zu verarbeiten. Doch die alte Handynummer von Ben ist schon längt wieder vergeben, an einen Journalisten, an Sven Lehmann, der nun alle Nachrichten von ihr liest. Lehmann ( Stefan Bockelmann) ist gerade Single geworden. Seine Arbeitskollegin Hilke ( Joanna Semmelrogge) bringt ihn dazu, sich mit Clara zu verabreden. Clara wird später von ihrer besten Freundin, dem Paradiesvogel Katja (Jasmin Reif), ebenfalls zugeredet, einem Treffen zuzustimmen. Beide lernen sich endlich kennen – und lieben.

Lob von der Autorin

Das alles findet auf einer nahezu leeren und kleinen Bühne statt, die doch der Spielfreude des Ensembles genügend Raum gibt. Weiße gefachte Wände eines White Cube werden über die Beleuchtung mal zum Büro, mal zum Wohnzimmer, und auch das Spracherkennungssystem Alexa hat einen Auftritt, um Atmosphäre zu schaffen. Diese Ergänzung gefällt der Autorin Sofie Cramer gut. „Die Weiterentwicklung mit neuen Szenen, wie die Alexa-Passage, passt sehr gut in den erzählerischen Zusammenhang.“

Mehr Lob ist kaum möglich. Dagegen scheint es überflüssig, die vielen Klischees zu monieren, die Stück und Buch dominieren. Es ist eben Boulevard, und da gehören etablierte Klischees durchaus hin.

Bis zum 9. November täglich außer montags im Neuen Theater, Georgstraße 54.

