Theater soll warnen: vor dem Menschen, der Gott spielt und Wesen schafft, die ihm überlegen sein könnten, vor dem Menschen, der daran arbeitet, die Welt unbewohnbar zu machen, vor dem Menschen, der seinen Brüdern und Schwestern die Schädel einschlägt.

Theater soll dazu alle Mittel einsetzen, die den Theaterschaffenden sinnvoll erscheinen. Theater ist keine Vorlesung, kein Leitartikel und kein Sachstandsbericht. Theater darf beim Warnen und Mahnen selbstverständlich auch unverständlich sein. Es darf verspielt und verrückt sein.

Aber was ist, wenn es theatralisch ist? Was ist, wenn es nervt? Was ist, wenn es das, was sein Anliegen sein könnte, fortwährend verzappelt und verkaspert? Was ist, wenn es ein großartiges Thema hat, aber am Ende doch nur albern aussieht?

Die Uraufführung von „Frankenstein oder Eine Frischzellenkur“ von Clara Weyde (Regie) und Barbara Kantel (Dramaturgie) nach dem Roman von Mary Shelley im Ballhof dürfte manche Zuschauer etwas ratlos machen. Warum stehen bei der Beschäftigung mit dem Frankenstein-Mythos und den aktuell wichtigsten Fragen der Menschheitsgeschichte drei Clowninnen und zwei Clowns mit weiß geschminkten Gesichtern und in Folklorekleidern auf der Bühne? Warum untermalen sie die Texte von Yuval Noah Harari, Stephen Hawking, Donna Haraway, Mary Shelley und anderen andauernd mit hysterischem Gegacker und exaltierten Gesten? Warum scheinen alle so unter Überdruck zu stehen? Warum ist das so schrill und so angestrengt? Warum wirkt das Spiel (von Nina Sarita Balthasar, Stella Hilb, Torben Kessler, Nils Rovira Munoz und Katherine Sattler) wie das Ergebnis eines Wochenendworkshops, auf dem die Darsteller wahrscheinlich eine Menge Spaß hatten?

Weil den großen Menschheitsproblemen nur mit den Mitteln der Groteske beizukommen ist? Vielleicht liegt es daran. Aber man sieht hier eben auch: Den großen Menschheitsproblemen ist auch mit den Mitteln der Groteske nicht beizukommen.

