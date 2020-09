Ute Heuer zeigt Bilder aus dem Homeoffice

Hannover

In diesem Jahr ist viel Arbeit ins Haus gekommen. Viele Berufstätige mussten zu Beginn der Corona-Pandemie im Homeoffice arbeiten – und mancherorts verwandeltet sich der Ess- in einen Schreibtisch. Die Künstlerin Ute Heuer hatte die wunderbare Idee, Freunde und Bekannte zu bitten, ihr Fotos von ihren Heimarbeitsplätzen zu schicken. Die hat sie zur Vorlage für Aquarelle genommen.

Jetzt sind diese meist menschenleeren Interieur-Szenen, in denen sich Privates mit Beruflichem mischt, in der Galerie Drees zu sehen. Ihre stillen Bilder wirken wie aus der Zeit gefallen, und zwar in doppelter Hinsicht: Die Bilder der Heimarbeitsplätze verweisen durch ihren Stil in die Vergangenheit und durch ihr Thema in die Zukunft. Und spannend sind die Zimmer mit Aussicht auch: Man fragt sich wer in Hannover wohl in welchem Raum tätig ist.

Die Ausstellung „Vertigo“ von Jürgen Paas. Quelle: Galerie Robert Drees

Die kleine Schau „Homeoffice – Zimmerbilder zu Coronazeiten“ ist in einem Nebenraum der Galerie Drees zu sehen. Den großen Raum der Galerie und das angrenzende Kabinett bespielt der in Essen lebende Künstler Jürgen Paas. Er malt mit Material, das ihm die (Möbel-)Industrie liefert. Aus Kanten für Möbel, die es in allen erdenklichen Farben gibt, fertigt er Bilder, die vor Kraft nur so strotzen. Das Plastikmaterial hat er zu Linien geordnet, die vor lauter Farbigkeit zu flimmern scheinen.

Seine Kunst hat eine starke Wirkung. Vielleicht ergreift manchen Betrachter angesichts der Farbigkeit und der planetarischen Wucht der Bilder sogar ein gewisses Schwindelgefühl. Das es dazu kommen könnte, deutet der Titel der Ausstellung an: „ Vertigo“.

Jürgen Paas „ Vertigo“ und Ute Heuer „Homeoffice“ sind bis zum 21. November in der Galerie Drees zu sehen. Eröffnet werden beide Ausstellungen am Sonnabend, 26. September von 11 bis 17 Uhr.

Von Ronald Meyer-Arlt