Hannover

Was, wenn der Schnee weg ist? Die Wintersportgebiete stehen heute vor schwierigen Fragen. Und die Tourismusexperten haben ganz eigene Antworten gefunden: Fehlt der Schnee, macht man eben selbst welchen. Elias Holzknecht, Fotostudent aus Hannover, hat sich mit seiner Fotoserie „Schnee von Morgen“ mit den Auswirkungen des Klimawandels auf den Skitourismus auseinandergesetzt. Wunderliche, staunenswerte Bilder sind dabei entstanden. Und einen Preis hat Elias Holzknecht dafür auch bekommen: den VGH-Fotopreis 2020. Der mit 10.000 Euro dotierte Preis ist bundesweit eine der höchstdotierten Auszeichnungen im Bereich Fotografie. Seit 2008 wird er ausschließlich unter den Studierenden des Studiengangs Fotojournalismus und Dokumentarfotografie der Hochschule Hannover vergeben – insofern ist der Preis auch eine Studiengangsförderung.

Kopfüber in die Katastrophe? Auf dem Gipfel des Gaislachkogels (3056 Meter über dem Meeresspiegel) wurde 2018 die Ausstellung „007 Elements“ eröffnet. Elias Holzknecht entdeckte hier durch Spiegelung eine besondere Perspektive. Quelle: Elias Holzknecht

Eine Ausstellung, in der die Fotos von Elias Holzknecht und die Arbeiten der Wettbewerbsfinalisten Valentin Goppel, Barbara Haas, Wilma Leskowitsch, Fabian Fiechter, Axel Javier Sulzbacher und Angelina Vernetti zu sehen sind, ist jetzt in der Galerie für Fotografie (GAF) in der Eisfabrik aufgebaut. Besuchen darf sie coronabedingt allerdings derzeit niemand. Zumindest nicht körperlich. Im Netz allerdings geht das schon.

Durch die Kooperation zwischen den VGH Versicherungen und der Hannoverschen Allgemeinen Zeitung haben Fotofreunde auch im Lockdown die Möglichkeit, die Ausstellung bei einem digitalen Rundgang zu erkunden. Zur Eröffnung gab es am Montagabend einen „Live-Thementalk“ mit Preisträger Holzknecht, den Finalistinnen Barbara Haas und Angelina Vernetti, der Fotoprofessorin Karen Fromm von der Hochschule Hannover und dem VGH-Vorstandsvorsitzenden Ulrich Knemeyer. HAZ-Redakteur Jan Sedelies moderierte die Veranstaltung.

Der Schnee, der noch da ist, wird untersucht: Schneeprofile wie hier am Hintereisferner werden von Forschungsteams und Lawinenwarndiensten erstellt. Quelle: Elias Holzknecht

In der Talkrunde erzählte Preisgewinner Holzknecht, wie er auf sein Thema Schnee gekommen ist: Es war einfach schon da. Oder eben nicht. Holzknecht kommt aus dem Ötztal, Tourismus ist dort der wichtigste Wirtschaftsfaktor. „Alles lebt davon“, sagte er. Und weil heutzutage in fast jedem Schneegebiet mit Kunstschnee gearbeitet wird, habe das Thema eben sehr nahegelegen.

Bauern im Nebel

Barabara Haas, die es mit ihrer Fotoserie über Bäuerinnen und Bauern auch ins Finale geschafft hat, ist mit dem Auto über die Felder gefahren, wo sie dann ihre Motive entdeckte: Menschen aus der Landwirtschaft, die eigentlich eine 80-Stunden-Woche haben, aber doch ab und zu Pausen einlegen. Ihr sind traumhaft poetische, nebelverhangene und ein bisschen traurige Bilder gelungen.

Bilder zur Pille

Angelina Vernetti hat sich ein Thema gegriffen, das viele Menschen betrifft: die Anti-Baby-Pille. Sie hat an verschiedenen Ecken in Berlin ihr mobiles Studio aufgebaut und Menschen zum Gespräch gebeten die die Einladung mit zuweilen erstaunlicher Offenheit angenommen haben. Vernetti hat eine vielstimmige Arbeit geschaffen, von der in der Ausstellung nur ein Teil zu sehen ist. Sie hofft, ihre Serie zur Antibabypille auch als Buch herausbringen zu können.

Fotoprofessorin Karen Fromm lobte die neuen Blickwinkel, die alle Fotos aus der Endrunde des VGH-Fotopreises ihrem Urteil nach ermöglichen. Gute Fotos, sagte sie, seien „Ankerpunkte zum Weiterdenken“. Die Ausstellung in der Galerie für Fotografie bietet eine ganze Menge dieser Ankerpunkte.

Hier geht es zur virtuellen Ausstellung

Preisverleihung: Ulrich Knemeyer (links) übergibt den VGH-Fotopreis an Elias Holzknecht. Quelle: Katrin Kutte

Von Ronald Meyer-Arlt