Hannover

Es raschelt an der Wand. Dort, wo die Bilder von Stefanie Silber hängen, hängt auch Transparentpapier, das man von Trennseiten in Fotoalben kennt. Ein Luftzug reicht, und es raschelt. „Laute Stille“ ist der Titel von Stefanie Silbers Arbeit in der Galerie für Fotografie (GaF) in der Eisfabrik, der nicht nur das Rascheln treffend beschreibt, sondern auch das Thema der Serie: Sternenkinder. So werden Kinder genannt, die vor, während oder kurz nach der Geburt gestorben sind. Die Fotografin hat betroffene Familien in einem Langzeitprojekt begleitet und wird für ihre Arbeit heute mit dem diesjährigen VGH-Fotopreis ausgezeichnet.

Der Preis ist mit 10.000 Euro dotiert, ist damit einer der lukrativsten Fotopreise Deutschlands und wird seit 14 Jahren wie eine Art Stipendium an die Studierenden des Fotostudiengangs an der Hochschule Hannover vergeben.

Bilder sollen ermutigen, Kinder einzubeziehen

Stefanie Silber hat erst als Enddreißigerin das Fotografiestudium an der Hochschule Hannover begonnen. Über Bestatter, denen sie seit vielen Jahren Kurse in Grafik und Fotografie anbietet, ist sie auf die Sternenkinder gestoßen und hat Kontakt zu Familien aufgenommen, die mit diesem Schicksal umgehen und klarkommen müssen.

Das geschieht auf ganz unterschiedliche Weise, ein Foto zeigt einen Vater mit dem verstorbenen, angezogenen Baby im Arm, daneben die Geschwister, die auf diese Weise Abschied nehmen. „Diese Bilder sollen auch ermutigen, Kinder einzubeziehen. Kindern wird oft nicht zugetraut, dass sie das können. Aber sie können es manchmal besser als Erwachsene“, sagt die Fotografin, die in Begleitung der Familien auch deren bürokratischen Hürden mitbekam.

Ein Foto zeigt das Ende eines mehrmonatigen Kampfs von Eltern, die ihr auf einer Reise tot geborenen Kind nach Hause holen wollten. Zu sehen ist eine auf dem Wohnzimmertisch stehende – hochformatige – Pappschachtel, in der eine Bestatterin schließlich den mit Eisflaschen gekühlten Leichnam brachte. „Zum Thema Bestattungsrecht gibt es Geschichten, die kann man einfach nicht glauben.“

Lesen Sie auch Fotopreis: VGH und HAZ laden zur virtuellen Ausstellung ein

Gelobt: Fotoalben, Sexarbeiterinnen, Medizintechnik

Vollautomatisierte Pflanzenkulturhalle in Sachsen Anhalt kann jegliche klimatischen Bedingungen imitieren. Fotostudent Ole Witt hat sich mit dem Thema beschäftigt – und hat beim VGH-fotopreis dafür eine lobende Erwähnung erhalten. Quelle: Ole WItt

Neben Silbers Arbeit sind in der GaF auch fünf weitere Serien zu sehen, die die Jury mit einer lobenden Erwähnung bedacht hat: Helena Lea Mannhartsberger hat österreichische Sexarbeiterinnen während der Pandemie interviewt und porträtiert. Anna Fritsche hat sich mit den Folgen sexualisierter Gewalt auseinandergesetzt. Aristidis Schnelzer zeigt, dass Medizintechnologie den menschlichen Körper in Teilen schon ziemlich ordentlich und manchmal fast beängstigend ersetzen kann. Ole Witt ist in der sich wandelnden Branche der Ernährungswirtschaft den visionärsten Tendenzen nachgegangen. Malte Radtki hat untersucht, wie sich anhand alter Familienfotos Erinnerung formt – im Übergang einer faschistischen Diktatur zu einer jungen Demokratie.

Die Preisverleihung am Mittwochabend, 1. Dezember, ist wegen der Corona-Lage nicht öffentlich. Am Donnerstag, 2. Dezember, beginnt die Ausstellung unter den aktuell gültigen Corona-Schutzbedingungen. Sie ist bis zum 9. Januar donnerstags bis sonntags zwischen 12 und 18 Uhr zu sehen.

Von Uwe Janssen