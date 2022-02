Veranstaltungsbranche droht Fachkräftemangel

Hannover

Nico Röger, geschäftsführender Gesellschafter von Hannover Concerts (HC), möchte gar nicht groß drum herumreden: „Uns droht ein unfassbarer Personal- und Fachkräftemangel.“ Seine Branche hat nach zwei Jahren Corona-Zwangspause noch gar nicht wieder richtig losgelegt; da zeichnet sich das als großes kommendes Problem ab: Viele Kulturdienstleister, von Gastronomie-Kräften bis zu Technikern und Bühnenhelferinnen, haben sich in der langen Durststrecke anderweitig orientiert. Damit einher gehen Kostensteigerungen – denn die Nachfrage wird kommen. Und das Angebot wird kleiner.

„Es hat sich schon im vergangenen Jahr angekündigt“, sagt Dirk Sadlon, Mit-Geschäftsführer von Hannovers zweitgrößtem Konzertveranstalter Living Concerts: „Da haben uns die externen Dienstleister schon auf Preissteigerungen von zehn bis 30 Prozent vorbereitet.“

Große Unsicherheit

Gelder, die nicht ohne weiteres durch höhere Eintrittspreise aufgefangen werden können: Die meisten Konzerte, die 2022 noch anstehen, sind welche, die in den vergangenen zwei Jahren teils mehrfach verschoben wurden. Die Tickets sind längst verkauft und im Umlauf. Nachträglich kann man sie schlicht nicht den finanziellen Notwendigkeiten anpassen. Damit einhergeht eine einzigartige Ballung an Konzerten: „Selbst im Sommer, sonst für uns immer eine Ruhephase, drängen sich die Konzerte“, sagt Sadlon. Das bedeutet noch mehr Nachfrage nach Arbeitskräften und vermutlich weiter steigende Preise für das Personal.

„Wenn die Kosten steigen, wird unser Gewinn kleiner“, sagt Jörg Smotlacha, Sprecher des Kulturzentrums Faust. Als dessen größte Veranstaltung steht in diesem Jahr am 28. Mai das Festival „Punk in Drublic“ an, das auch schon mehrfach verschoben wurde. „Man kann noch gar nicht richtig sagen, wie die Bedingungen dann sein werden“, sagt Smotlacha: „Aber Anzeichen gibt es an allen Ecken und Enden. Wir merken jetzt schon, dass unsere Gastronomie verzweifelt Leute sucht.“

Fakt ist: Noch wird ein Großteil der anstehenden Konzerte weiter verschoben. Die beiden am 10. und 11. März anstehenden Großkonzerte von Genesis in der ZAG-Arena sind eher die Ausnahme als die Regel. Das liegt teils daran, dass die unterschiedlichen Landesverordnungen im Bund große Touren kaum planbar machen, teils an den aktuell in Niedersachsen geltenden Regeln, die zwar manches erlauben, vieles aber nicht, und wie maßgeschneidert wirken für Genesis.

„Dann fällt das Kartenhaus zusammen“

Noch lässt sich vieles durch Kernteams auffangen. „Kleinere Konzerte sind nicht so personalintensiv; das schaffen wir mit unseren Leuten“, sagt Sadlon: Aber je größer es wird, desto mehr Zusatzkräfte werden gebraucht. Um ein Gefühl für die Größenordnungen zu vermitteln: Schon ein kleiner Club wie das Lux, das Sadlon betreibt, braucht für den Regelbetrieb etwa 50 Menschen, von der Security bis zum Barmann. Bei einem Konzert in der Größe von Genesis bauen allein 100 Personen die Bühne auf.

Röger: „Wir können im Moment auch nichts tun, weil wir nicht wissen, wann es wirklich wieder losgeht.“ Jetzt schon vorsichtshalber zusätzliches Personal einzustellen, sei wirtschaftlich nicht machbar: „Dann fällt das Kartenhaus sofort zusammen.“ Darum heißt es abermals abzuwarten und im Fall der Fälle zu improvisieren: „Wir im Kernteam von HC haben uns schon darauf eingestellt, dass wir selber Kisten schieben werden.“

