Hannover

Ach, die Ankündigungen. Im Dezember will der Bachchor seine traditionelle Aufführung des Weihnachtsoratoriums in der Marktkirche mit dem Magnificat des Bach-Sohnes Carl Philipp Emanuel kombinieren. Und zu Ostern soll hier Dvoráks „Stabat Mater“ erklingen. So steht es im Programmheft. Wird es dazu kommen? Oder wird der Wellenschlag der Pandemie die Sängerinnen und Sänger doch noch einmal verstummen lassen wie schon so oft in den vergangenen Monaten?

Beim Bachchor mussten sie zuletzt so viele sorgfältig geplante Projekte wegen Corona fallen lassen: Das Konzert mit Frank Martins Oratorium „Golgatha“, mit dem das Ensemble im vergangenen Jahr eigentlich seinen 75. Geburtstag feiern wollte. Die Aufführung von Beethovens rätselhafter „Missa solemnis“ im Herbst. Schließlich auch noch das Weihnachtsoratorium und die große Osterpassion.

Voll besetzte Marktkirche

Erst jetzt ist der Chor nach mehr als zwei Jahren Beschränkung wieder in voller Besetzung zu erleben. Ist das der erhoffte Neustart, oder ist eine Totenmesse schon wieder das letzte Wort? Die Aufführung von Giuseppe Verdis „Messa da Requiem“, die jetzt sogar in der zu 2-G-Bedingungen voll besetzten Marktkirche möglich war, hatte jedenfalls eine Wucht und Endgültigkeit, als würde danach nie wieder Musik erklingen.

Ein Stück fürs Leben: Jörg Straube dirigiert das Verdi-Requiem in der Marktkirche. Quelle: Nancy Heusel

Chorleiter Jörg Straube hat eine lange Geschichte mit diesem Stück. Mitte der Achtzigerjahre trug eine von ihm geleitete Version des Requiems wesentlich dazu bei, dass er den Posten als Chorleiter an der Marktkirche bekam, auf dem er das Musikleben der Stadt bis heute prägt. Jetzt neigt sich seine Zeit dort dem Ende zu. Noch zwei Jahre, bis zu seinem 70. Geburtstag, will Straube an der Marktkirche bleiben. Und es gibt eine Reihe von Werken, die er bis dahin unbedingt noch einmal aufführen möchte. Das Verdi-Requiem gehört dazu.

HAZ Freizeit-Newsletter Im HAZ Freizeit-Newsletter geht es alle zwei Wochen um Ausflüge in der Region Hannover und darüber hinaus – mit vielen Tipps für Ihre Freizeit vor der Haustür. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Vielleicht ist das ein Grund, der erklären kann, warum das Konzert jetzt so intensiv klingt: Es steckt die konzentrierte Leidenschaft und Erfahrung eines ganzen Musikerlebens darin. Straube setzt auf eine sehr straffe und strenge Version des opulenten, effektbewussten Werks. In der Marktkirche, dieser festen Burg des Protestantismus, tönt die katholische Totenmesse ganz und gar nicht wie eine „Oper im Kirchengewande“ als die der Dirigent Hans von Bülow sie einst verunglimpft hatte.

Verwurzelung und neue Wege

Rhythmische Klarheit und große Transparenz in den Fugen und kontrapunktischen Passagen zeigen die Qualität von Bachchor und -orchester und zerstreuen Zweifel daran, ob diese Musik es wirklich ernst meint mit dem Sakralen. Ihre Verwurzelung in der geistlichen Tradition ist die Grundlage, von der aus der Komponist auf neue Weise die Seelen der Zuhörer erreichen möchte. Sein Weg zum Ziel: die Stimmen der Solisten.

Die nächsten Chorkonzerte Am Sonnabend, 20. November, 20 Uhr singt der Johannes-Brahms-Chor in der Marktkirche die Messe von Antonin Dvorák in einer Fassung für Chor, Solisten und Bläser. Am Sonntag, 21. November, 15.30 und 18.30 Uhr, gibt es in der Galerie Herrenhausen Aufführungen einer gekürzten Fassung von Händels „Messiah“ mit dem Jungen Vokalensemble Hannover. Es sind Konzerte zum 40. Geburtstag des Chores. Zugleich ist es der Auftakt der Reihe „Herrenhausen Barock“ Am Sonntag, 21. November, 18 Uhr, präsentiert die Capella St-Crucis in der Markuskirche ihr Programm „Rest – Ruhe“. Am 27. November, 19 Uhr, und 28. November, 17 Uhr, singt der Hannoversche Oratorienchor unter dem Motto „Freude, große Freude“ in der Gartenkirche. Tickets für das Junge Vokalensemble gibt es unter anderem unter Telefon (05 11) 16 84 12 22, für die anderen Veranstaltungen ist eine Anmeldung auf den Webseiten der jeweiligen Chöre möglich.

Wie die jetzt in der Marktkirche klingen, übersteigt alle Erwartungen an ein Kirchenkonzert. Camilla Nylund, Okka von der Damerau, Corby Welsh und Andreas Bauer Kanabas wären bei diesem Stück derzeit wohl in jedem Konzertsaal der Welt eine Idealbesetzung. Trotz teils langjähriger persönlicher Beziehungen bleibt es erstaunlich, dass es gelungen ist, diese Sängerinnen und Sänger jetzt in der Marktkirche zu versammeln. Ausdruckskraft und Schönheit ihres Gesangs sind weitere Gründe dafür, dass man sich an dieses Requiem mitten in der Pandemie wohl noch lange erinnern wird.

Von Stefan Arndt