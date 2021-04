Hannover

Langsam vergisst man ja, was eigentlich der Unterschied zwischen einem Film- und einem Theaterabend ist. Da kommt es ganz gelegen, dass der israelische Choreograf Guy Weizman, der im niederländischen Groningen ein interdisziplinäres Theater leitet, mit dem Schauspiel Hannover nun den Theaterfilm „3 Poems“ produziert hat. 

Wäre das, was dabei per Stream auf heimischen Bildschirmen erscheint, auf einer Bühne mit Publikum davor zu sehen, gäbe es einen Theaterskandal. Garanten dafür wären die vielen Nackten, die hier auftreten, und jede Menge Schleim und Kunstblut. In der Unmittelbarkeit des Theaters rufen diese Zutaten verlässlich erboste Zwischenrufe und Türenknallen hervor. Doch ein Bildschirm ist keine Bühne. Akteure und Publikum sind getrennt durch Zeit und Raum. Die Distanz verhindert, dass Emotionen hochkochen.

Exzess im Treppenhaus

Thema des Films ist immerhin der Exzess. Er ist Teil des bildgewaltigen Triptychons, das Weizmann in Groningen und Hannover gedreht hat. Im ersten Teil („Klagelieder“) geht es um Trauer und Verlust, im letzten („Liebeslieder“) immerhin um die Möglichkeit von Liebe. „Dogs of Madness“, das wilde Herz der Produktion, hat Weizman mit dem hannoverschen Ensemble in der imposanten Kulisse des Cumberlandschen Treppenhauses gedreht.im

Angelehnt ist der Film an eine Szene aus den „Bakkchen“ von Euripides, doch Handlung und einige wenige Worte, die Anja Herden spricht, haben vor allem zur Inspiration gedient. Im Film schöpft das Theater nicht nur in seiner Körperlichkeit aus dem Vollen. Das Treppenhaus wird zum Schlachtplatz voller zertrümmerter Statuen oder zur bizarren Teestube, in der Rokkoko-Monster aus feinstem Porzellan Blut schlürfen.

Als scheinbaren Gegensatz dazu sind einige Szenen in der klaustrophoben Abgeschlossenheit eines Fahrstuhls gesetzt. Doch was ist ausschweifendes Ausstattungstheater im Treppenhaus eines Theaters, das für das Publikum gesperrt ist, anderes als verzweifeltes Anrennen gegen Wände? Als Bühnenstück hätte die Produktion, die als Kooperation zwischen den Bühnen in Hannover und Groningen geplant war, vollkommen anders ausgesehen, sagt Weizman. So aber bleibt das Haus geschlossen und der Skandal wohl aus. Schade.

„3 Poems“ ist ab Donnerstag, 19.30 Uhr, 24 Stunden lang auf der Website des Schauspiels abrufbar. Ab 21 Uhr gibt es ein digitales Nachgespräch per Zoom. Tickets kosten 5, 10 oder 20 Euro.

Von Stefan Arndt