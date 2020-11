Viel Klang, wenig Aerosole: Wie Mechthild Kerz an der Musikhochschule Gesang unterrichtet

Hannover

Eigentlich ist die Sache ganz einfach: Abstand und Lüften. Wer an der Musikhochschule Hannover singen lernen will, härtet in diesen Tagen automatisch auch ab. Denn alle 45 bis 60 Minuten, je nach Lerneinheit, werden in den Gesangsräumen der HMTMH im zweiten Stock des Baus am Neuen Haus eine Viertelstunde lang die Fenster aufgerissen, es wird quergelüftet, und es wird frisch im Zimmer. Doch das ist nicht die einzige Auffälligkeit. Jeder Raum hat einen Ventilator und ist mit einer großen durchsichtigen Plastikscheibe auf Rollen ausgestattet. Hier Schüler, da Lehrer. Oder Lehrerin – wie Mechthild Kerz, die hier seit knapp drei Jahrzehnten klassischen Gesang unterrichtet – und zuvor noch nie durch eine Scheibe gelehrt hat.

„Singen ist etwas Spürbares“

Für Kerz ist die Corona-Krise beruflicher Alltag, immerhin ist der Lehrbetrieb für die derzeit 76 Gesangsstudierenden im gerade begonnenen Semester vom neuerlichen Teillockdown nicht betroffen. Aber Einschränkungen gibt es, nicht nur wegen des Lüftens und der Scheibe. „Die einzelnen Studierenden kommen jeweils eine Viertelstunde versetzt zum Nebenraum, damit sie sich beim Kommen und Gehen so wenig wie möglich auf den Fluren begegnen. Dabei sind wir eigentlich ein ziemliches kontaktfreudiges Völkchen.“ Die Klassenstunden mit 15 Studierenden, im vergangenen Semester digital abgehalten, laufen nun mit viel Abstand in einem ausreichend großen Saal. Körperlicher Kontakt dagegen fällt aus, in normalen Zeiten eine probate Hilfe, um die anatomischen Abläufe zwischen Bauch, Rippen und Kehlkopf beim Singen zu erklären und zu korrigieren. „Das ist wie beim Geigenunterricht auch. Singen ist etwas Spürbares.“ Im Frühling hat sie via Video unterrichtet – was bei dem gängigen Audioequipment schnell an technische Grenzen stößt, wenn man die Sauberkeit von Tönen beurteilen soll, denn „ab dem F2 scheppert’s“.

„Alle Luft soll in Klang umgesetzt werden“

Was am Ende bei der Lehre rauskommt, ist im besten Fall richtiger Gesang – und wenige Aerosole. Die Professorin stört sich an der öffentlichen Diskussion um die Gefährlichkeit des Singens – vor allem bei Profis. „Da wird viel Blödsinn erzählt. Als klassischer Sänger kannst du nur gut laut singen, wenn eben nicht viel Luft rausgeht. Sonst bist du in kürzester Zeit heiser. Man lernt also, effizient zu singen, das heißt, alle Luft, die durch die Stimmbänder geht, soll in Klang umgesetzt werden. Und dann kommt da außer Tönen nicht viel raus.“ Um das zu demonstrieren, lasse sich die Plexiglasscheibe übrigens sehr gut nutzen, bei der Übung des Lippenflatterns zum Beispiel. Macht man es richtig, bleibt die Scheibe sauber.

Chorproben mit Abstand: „Eine gute Übung“

Kerz hält auch Chorproben für unproblematisch, wenn Abstand und Lüften gewährleistet sind. Nicht direkt nebeneinander zu stehen, sei der Sache nicht abträglich, im Gegenteil: Das ist eine gute Übung, denn es stärkt die Selbstverantwortung beim Singen. Man kann sich nicht einfach an die anderen dranhängen.“

Bis auf Weiteres wird in der Musikhochschule also hinter Scheiben und bei regelmäßiger Durchlüftung Singen geübt. Vom Lockdown direkt betroffen ist Kerz dagegen bei ihrem „Nebenjob“ als Kabarettistin, bei dem sich die Rheinhessin – in Hannover unter anderem im Kellerclub „Marlene“ – als schlagfertige Verwandlungskünstlerin zeigt, in ganz unterschiedliche Frauenrollen schlüpft und ihre Gesangskunst auf breiter Palette demonstriert. Mit viel Klang und wenigen Aerosolen. Und das „hoffentlich nächstes Jahr wieder“.

