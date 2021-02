Villa Seligmann feiert 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland

Hannover

Am 11. Dezember 321 hat Kaiser Konstantin die Stadtoberen von Köln per Edikt dazu angewiesen, Juden fortan Bürgerrechte einzuräumen und ihnen unter anderem die Ausübung öffentlicher Ämter zu ermöglichen. Die auf den ersten Blick unauffällige Aktennotiz ist wegen ihrer Datierung von kaum zu überschätzender Bedeutung – sie gilt als der erste urkundliche Nachweis jüdischen Lebens in Mitteleuropa.

In diesem Jahr ist das Edikt nun der äußere Anlass eines besonderen Festjahres, das jetzt eröffnet wurde: Mit zahlreichen Veranstaltungen soll unter dem Motto „1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland“ im ganzen Land gefeiert werden.

Ein Platz in der Gesellschaft

In Hannover wird das vor allem in der Villa Seligmann zu erleben sein. Für Eliah Sakakushev von Bismarck, den Leiter des Hauses, kommt die Ausrichtung des Festjahres wie gerufen. „Es liegt thematisch genau auf dem Weg, den wir mit der Villa Seligmann beschreiten wollen“, sagt er. „Wir wollen in möglichst vielen Facetten zeigen, wie vielfältig die jüdische Kultur ist, die hier schon so lange einen Platz in der Gesellschaft hat.“

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hatte das bei seiner Eröffnungsrede zum Festjahr am Sonntag in Köln so formuliert: „Die Bundesrepublik Deutschland ist nur vollkommen bei sich, wenn Juden sich hier vollkommen zu Hause fühlen.“ Im Laufe der Geschichte seien Jüdinnen und Juden meist als Fremde und zumindest als Andere gesehen worden, erklärte Steinmeier. „Die Geschichte der Juden in Deutschland ist eine von Emanzipation und Blüte, sie ist aber auch eine von Demütigung, Ausgrenzung und Entrechtung.“

Nach dem millionenfachen Mord an den europäischen Juden und der Vernichtung jüdischer Kultur sei jüdisches Leben heute wieder neu aufgeblüht: dank der Rückkehrer, der Zuwanderer aus den Staaten der früheren Sowjetunion und der jungen Israelis, die es nach Deutschland ziehe: „Welch unermessliches Glück für unser Land.“

Friedliche Zukunft

Auch Sakakushev von Bismarck geht es in der Arbeit seines Hauses bei Weitem nicht nur um Erinnerungskultur mit Blick auf die Schoah. „Wir wollen eine vielfältige Geschichte zeigen und uns natürlich auch um die Gegenwart kümmern – um die Selbstverständlichkeit des jüdischen Lebens in einer pluralistischen Gesellschaft.“ Darum möchte er die Villa Seligmann nicht nur als Ort der Musik, sondern stärker noch als einen Ort der Begegnung profilieren. „Es geht eben nicht darum, sich nur zu tolerieren“, sagt er. „Man sollte einander noch viel besser kennenlernen – das ist der Weg, der in eine sichere und friedliche Zukunft führen wird.“

Wie genau dieser Weg in den kommenden Monaten im Programm der Villa Seligmann beschritten werden kann, ist wegen der Corona-Unsicherheiten noch nicht genau abzusehen. Das interkulturelle Projekt einer „alternativen Passionsmusik“, deren Texte gleichermaßen aus christlichen und jüdischen und zum Teil auch islamischen Quellen gespeist sind, wurde schon auf das kommende Jahr verschoben: Das Ensemble Prisma um Alon Sariel wird das Stück erst 2022 zur Aufführung bringen. Und ob eine Lesung mit Auszügen aus dem Roman „Judas“ von Amos Oz an diesem Oster- und Pessachfest stattfinden kann, ist auch noch unsicher.

Lewandowski und Wagner

Fest steht aber, dass die Villa Seligmann künftig auch viel „lebensbejahende Musik“ anbieten will. Dazu zählt Sakakushev von Bismarck etwa einen Auftritt des Omar-Klein-Trios – die israelischen Jazzmusiker sollen im Juli im dann neu hergerichteten Garten der Villa spielen. Andere Programme sollen sich etwa dem Komponisten Joseph Kosma widmen, der nicht nur viele Chansons, sondern auch den Jazz-Klassiker „Autumn Leaves“ geschrieben hat, oder den jüdischen Unterhaltungsmusikern, die in den Zwanzigerjahren des vorigen Jahrhunderts in die USA gekommen sind.

In Zusammenarbeit mit der Staatsoper wird es unter dem Motto „Assimilation und Koexistenz“ eine Gesprächs- und Konzertreihe geben, in deren Rahmen im Herbst auch der 200. Geburtstag von Louis Lewandowski gefeiert werden soll – in einem Konzert mit seinen Werken und Tangomusik. Und gemeinsam mit der Richard-Wagner-Gesellschaft öffnet Sakakushev von Bismarck sein Haus auch der Musik Wagners – im Zusammenklang mit Werken von dessen später verhasstem Förderer Giacomo Meyerbeer.

So trägt die Villa Seligmann dazu bei, mit Leben zu erfüllen, was Frank-Walter Steinmeier angekündigt hat: „In diesem Festjahr gibt es so unendlich viel zu entdecken und wiederzuentdecken“, sagte der Bundespräsident. 1700 Jahre gemeinsamer Vergangenheit bieten dafür mehr als genug Stoff.

Von Stefan Arndt