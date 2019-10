Hannover

Jung und doch schon sehr erfolgreich: Der 25-jährige Timothy Chooi passt bestens in die Junge Reihe der hannoverschen Kammermusikgemeinde. Es hat Tradition, dass der Sieger des Joseph Joachim Violinwettbewerbs hier auftritt. Woran sich, wie der scheidende Voreinsvorsitzende Oliver Wille zur Begrüßung in der Orangerie Herrenhausen betont, auch nichts ändern soll. Schließlich gehört Wille zusammen mit der ersten Joachim-Siegerin Antje Weithaas zur neuen künstlerischen Leitung des Geigenwettbewerbs.

Chooi hat nach seinem Sieg in Hannover im vergangenen Jahr auch noch den zweiten Platz im traditionsreicheren Königin-Elizabeth-Wettbewerb in Brüssel gewonnen – vor knapp zwei Jahrzehnten war es umgekehrt, als Hannovers Fünfte im Jahr danach in Brüssel Siegerin wurde: Baiba Skride. Bei ihr war das ein Fundament für eine respektable Karriere. Für Chooi sehen die Chancen ähnlich gut aus.

Er weiß, was seine Stradivari kann

Beethovens G-Dur-Sonate op. 30 Nr.3 geht er jedenfalls selbstbewusst an. Hatte Beethoven seine ersten Sonaten noch für Pianoforte und Violine geschrieben, hat hier die Geige die vermeintlich nachgeordnete Rolle abgegeben. Das einleitende Allegro assai nimmt Chooi lebendig, durchaus dramatisch bis theatralisch – seine Klavierpartnerin Natsum Ohno braucht da ein bisschen, bis sie sich freispielt und dann ihre Akzente setzt. Chooi weiß, was seine Stradivari kann: Er flutet die akustisch arg direkte Orangerie mit ihrem volltönenden Klang.

Das ist auf den vorderen Reihen der Tribüne fast schon zu direkt, soll weiter hinten aber verhaltener ankommen. Das Menuetto demonstriert den Gestaltungswillen des Kanadiers, das ist mal anschmeichelnd, mal ausdrucksvoll, aber immer persönlich geprägt. Das kurze abschließende Allegro vivace eilt dann eilig, aber doch nicht gehetzt vorbei.

Wie viel Zucker?

Camille Saint-Saëns „Havanaise“ ist ein bewährtes Wettbewerbsstück. Auch Chooi hatte es in Hannover gespielt, damals aber von Beethovens Opus 30 die zweite Sonate gewählt. Hier entscheidet sich schon in den ersten Takten die Geschmackssicherheit des Solisten: Wie viel Zucker gibt er dem Thema? Überdosiert er, oder verhungert die Melodie? Chooi macht das geschmackssicher, Natsumi Ohno sorgt am Flügel für ein solides Klangfundament.

César Francks A-Dur-Sonate belegt, wie eigenständig Chooi sich um Ausdeutung und nicht nur um Nachvollzug bemüht. Am stärksten wirkt die Fantasia, gelöst und schwungvoll tönt der Schlusssatz. Nach so viel Ernsthaftigkeit gibt es noch ein Zirkusstückchen: Henryk Wieniawskis Scherzo-Tarantella, die ein wenig klingt wie das Lieblingsstück eines sadistischen Geigenprofessors. Da muss Choois Bogen etliche Haare lassen, und dem so treffsicheren Geiger unterlaufen tatsächlich auch ein paar spitze Töne.

Anrührend und schwungvoll

Im Zugabenteil wird es erst anrührend und dann schwungvoll. John Williams’ Thema zum Film „ Schindlers Liste“ ist seit Itzak Perlmans Ersteinspielung ein seriöser Beitrag zum Repertoire. Man darf dabei nur nicht zu viel machen. Den Überschwang hebt sich Chooi für Fritz Kreislers Schmonzette „Schön Rosmarin“ auf, die hier fast schunkelnd den dankbaren Schlussbeifall auslöst.

Von Rainer Wagner