„Für uns ist das ein Quantensprung“, sagte Katja Lembke, die Direktorin des Landesmuseums in Hannover. Quantensprünge sind zwar sehr kleine, aber doch schlagartige und durchgreifende Veränderungen. Die gibt es jetzt tatsächlich im Landesmuseum, denn dessen Ausstellungen können ab sofort auch digital besucht werden. Mit dem neuen „Media Guide“ des Landesmuseums können Besucher und Besucherinnen virtuell durch die Ausstellungen der Natur- und Menschen-Welten flanieren und auch die aktuellen Sonderausstellungen erkunden. Die „Kunstwelten“ mit ihren Gemälden, die sei Anfang 2019 geschlossen sind, weil die Glasdächer des Museums erneuert werden müssen, sollen nach ihrer Wiedereröffnung im kommenden Jahr auch mit dem Media Guide durchwandert werden können.

Keine App nötig

Die Möglichkeit des virtuellen Museumsbesuchs ist ein erfreulicher Service in Zeiten coronabedingter Schließungen; er soll aber auch in Zukunft, wenn die Museen wieder geöffnet sind, erhalten bleiben. Der Media Guide läuft auf Rechnern, Tablets oder Smartphones, man benötigt keine spezielle App dafür; der virtuelle Museumsrundgang funktioniert über die Internetseite des Landesmuseums. Dort wird der Media Guide gestartet, der zu Entdeckungsreisen in die Dauerausstellungen und die Sonderausstellungen wie „Duckomenta“ oder „KinoSaurier – Zwischen Fantasie und Forschung“ einlädt. Die Saurierschau sollte ursprünglich Anfang Dezember eröffnen, war aber bisher aufgrund des Lockdowns bisher noch nicht zugänglich.

Das Museum in der Hand: Der Media Guide läuft auf Handys, Tablets und Rechnern. Quelle: Landesmuseum Hannover

Die Besucherinnen und Besucher müssen auf Pfeile klicken, um durch den Ausstellungsparcours zu gelangen. An einigen Stellen sind Panoramaansichten möglich, an einigen Stellen kann man Näheres über Ausstellungsobjekte erfahren. Fotos zeigen Objekte wie Speere, Gerippe („Der rote Franz“), Münzen, Schmuck und Scherben in Großaufnahme. Die Stimme von Museumsdirektorin Katja Lembke erklärt aus dem Off, was zu sehen ist. Das klingt manchmal ein bisschen nach Schulfunk, aber so ein ernsthafter pädagogischer Tonfall muss ja kein Nachteil sein.

Die besonderen Vorteile eines virtuellen Museumsbesuchs zeigen sich, wenn man etwa bei indonesischen Gamelaninstrumenten auch mal etwas zum Klingen bringen kann. Und wer in der Fülle des Angebots die Orientierung verloren haben sollte, kann sie mit ein paar Klicks am Grundriss der Ausstellung wieder finden.

Ersatz für einen echten Museumsbesuch soll der Media Guide nicht sein, sondern eher ein Anreiz dafür. Museumsdirektorin Lembke hofft, mit dem neuen Angebot auch neue Besucherschichten und vor allem jüngere Menschen zu erreichen. Sie hofft, eine „andere Aufmerksamkeit“ auf ihr Haus zu lenken.

Der Media Guide bietet Anschauungs- und Anhörungsmaterial. Quelle: Landesmuseum Hannover

Der Media Guide musste nicht ganz neu erfunden werden, er baut auf dem bestehenden Audio Guide des Museums auf. Einen echten dreidimensionalen Rundgang bietet das Museum damit noch nicht – dazu ist die Beweglichkeit zu eingeschränkt, dazu müssen sich die Besucher noch zu starr den vorgegebenen Bahnen folgen. 30.000 Euro hat die Entwicklung des Media Guides gekostet. Die Mittel dafür kamen zu einem großen Teil aus dem Fonds Neustart Kultur, einem milliardenschweren Rettungs- und Zukunftsprogramm, das die Bundesregierung zu Beginn der Corona-Pandemie für den Kultur- und Medienbereich aufgelegt hat. Mit Mitteln dieses Fonds will das Landesmuseum auch sein Ticketangebot modernisieren; demnächst sollen Eintrittskarten auch online erworben werden können.

Während das Landesmuseum in Hannover digitale Rundgänge anbietet, diskutieren Museumsexperten in der ganzen Welt darüber, ob die Eins-zu-eins-Übertragung von Rundgängen ins Internet wirklich ein guter Weg ist, den digitalen Raum zu erschließen, oder ob nicht ganz neue digitale Vermittlungsformate nötig sind. Wie erreichen die Museen die Generation TikTok? Durch bewegte Bilder? Spielangebote? Instagram-Storys? Antworten, die für alle gelten, gibt es noch nicht. Aber die Fragen, denen sich die Museen stellen müssen, sind da.

