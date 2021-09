Hannover

Zefix! Es läuft nicht alles nach Plan im Leben von Adalbert Ignatius Kluftinger. Dabei braucht dieses gestandene bayrische Mannsbild eigentlich zum Glücklich sein nur eine deftige Portion Kässpatzen, eine Halbe Bier und vor allem seine Ruhe. Stattdessen muss sich der Allgäuer Hauptkommissar herumschlagen mit störrischen Kollegen, mit eigensinnigen Familienmitgliedern und Freunden. Und einen Jahrzehnte zurückliegenden Mordfall, in dem er selbst als junger Polizist eine unglückliche Rolle gespielt hat. Damals, so schaut es jetzt jedenfalls aus, hat er vermutlich aus jugendlichem Übereifer den Falschen hinter Gittern gebracht.

Um diesen Mordfall geht es nun in „Funkenmord“, dem elften Band der Kluftinger-Reihe von Volker Klüpfel und Michael Kobr. Aber nur vordergründig. Denn die Krimis der Allgäuer Autoren sind in Wirklichkeit Comedy in Buchformat. Sie erzählen manchmal alberne, aber stets komische Geschichten aus dem Leben ihres Provinz-Sherriffs, eines stets grummeligen und tollpatschigen Gemütsmenschen, der sich ständig mit den Tücken des Alltags herumschlagen muss. Und mit Dingen, die es in seiner Jugend nicht gegeben hat. Zum Beispiel auch dem Gendern, an dem sich in Band 11 Klufti halsbrecherisch versucht, weil eine neue junge Kollegin das bewährte Männerteam des Kommissariats in Kempten aufmischt.

Die rosa Wäsche

Dabei kommt es zu herrlichen Slapstick-Szenen, nicht nur sprachlichen, sondern auch ganz praktischen. Denn die Autoren meinen es diesmal wirklich nicht gut mit ihrem grantigen Helden aus dem schönen Altusried. Seine Frau Erika ist nämlich schwer angeschlagen, ja irgendwie krank, meint zumindest der Hausarzt Martin Langhammer, den Kluftinger aber sowieso nicht abkann. Und so muss er tatsächlich die Hausarbeit übernehmen. Beispielsweise die Wäsche waschen. Bloß, fragt er sich, wie funktioniert eigentlich eine Waschmaschine? Und muss man dabei die Wäsche vorher irgendwie trennen? Jedenfalls trägt Kluftinger wenig später zur Überraschung seiner Kollegen plötzlich rosa Hemden.

Natürlich sind das alles gut abgehangene Klischees, aber wie die Autoren damit spielerisch umgehen, ist famos. Und sie zeigen auch, dass es ganz anders geht am Beispiel der vorbildlich emanzipierten Ehe von Kluftingers Sohn Markus. Ja, und dann war ja noch der Mordfall. Um den geht es bestenfalls in einem Fünftel dieses Buches, er wird also zu einer reinen Nebensache, obwohl der Fall einer ermordeten „zugereisten“ jungen Lehrerin sehr grausam ist. Sie wurde am Funkensonntag, dem ersten Sonntag nach Aschermittwoch, vor 35 Jahren von Unbekannten an ein Kreuz gebunden und verbrannt. Natürlich löst schließlich Kluftinger routiniert und erstaunlich clever den Fall. Alles andere wäre auch eine Überraschung.

Volker Klüpfel/MichaelKobr: „Funkenmord“ Ullstein. 490 Seiten, 22,99 Euro. Am Montag, 25. Oktober, lesen die Autoren im Pavillon.

Von Ernst Corinth