Bauen mit Beton ist problematisch. Es schadet der Umwelt. Man sollte, so schnell es geht, andere Möglichkeiten des Bauens entwickeln und nutzen. In diesen Punkten waren sich alle Teilnehmer und Teilnehmerinnen der Diskussionsrunde beim Herrenhäuser Forum einig. Das Hauptproblem bei der Verwendung von Beton ist die Herstellung dieses im Moment der Verwendung recht praktischen Baustoffs: Sie setzt jede Menge CO2 frei. In Zeiten des galoppierenden Klimawandels kann sich die Welt so etwas nicht mehr leisten. Auch darüber herrschte beim Herrenhäuser Forum, das sich unter dem Titel „Das Ende von Beton“ mit einem möglichen Richtungswechsel im Bausektor beschäftigte, große Einigkeit.

In teils drastischen Bildern warnten die Varianten die Diskutierenden vor der weiteren Nutzung von Beton. „40 Prozent des weltweiten CO2-Ausstoßes ist auf den Bausektor zurückzuführen“, sagte der Architekt und Stadtplaner Philipp Misselwitz. Beton sei wie Heroin, meinte der Architekt Tilmann Jarmer, der an der Technischen Universität München Entwerfen und Konstruieren lehrt.

Lob der Verbundstoffe

Aber was soll nach dem Beton kommen? „Wir werden uns mit Holz nicht aus der Klimakrise bauen“, sagt Christine Lemaitre von der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen. Ein Materialmix könnte helfen. Hanaa Dahy vom Institut für konstruktives Entwerfen der Universität Stuttgart lobte die Vorteile von Verbundstoffen, bei denen Stroh eine Rolle spielt. Aber kann das die Wende bringen?

Ein Wandel muss kommen – und zwar schnell, darin waren sich alle einig. Die politischen Entscheiderinnen und Entscheider seien gefordert, die richtigen Anreize zu geben „Es muss sehr bald schon extrem weh tun, klimaschädlich zu bauen“, sagte Philipp Misselwitz. Und auch da nickten alle.

Das Herrenhäuser Forum zum Betonbau war die erste Veranstaltung in einer vierteiligen Reihe, mit der sich die Volkswagenstiftung mit dem Thema „Leben und Wirtschaften im 21. Jahrhundert unter Berücksichtigung unserer planetaren Grenzen“ auseinandersetzt. Am 29. März findet im Schloss Herrenhausen das nächste Forum der Reihe statt. Das Thema: „Wachsen, aber wohin? Wirtschaftsmodelle im 21. Jahrhundert“.

Von Ronald Meyer-Arlt