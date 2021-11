Frau Rahn, womit haben Sie die Jury in Herford überzeugt?

Das Museum ist ja auf Kunst, Architektur und Design ausgerichtet. Das habe ich sehr ernst genommen. Das sind Bereiche, in denen ich unbedingt weiterdenken würde. Und ich habe auch einige Ausstellungen gemacht, die sich mit solchen Themen beschäftigen, etwa die mit Koenraad Dedobbeleer. Die Grundpfeiler des Museums finde ich großartig. Die möchte ich gern verstärken.

Aber reicht es, das Erfolgreiche zu verstärken? Müssen Sie nicht auch etwas ganz Neues wagen? Oder das zumindest versprechen?

Das Museum braucht keine dringende Modernisierung. Es ist sehr gut aufgestellt. Das Marta hat fast 14.000 Follower auf Instagram – das muss manch anderes große Museum erstmal hinbekommen. 70 Prozent der Besucher kommen extra wegen der Kunst angereist. Und wegen der großartigen Architektur ist das Marta immer eine Reise wert. Aber das Marta ist auch in der Region sehr etabliert. Man muss hier nicht etwas ganz Neues erfinden.

Wann fangen Sie an?

Das weiß ich ehrlich gesagt noch nicht. Wir verhandeln wir gerade noch. Die Fachkommission und der Rat der Stadt haben für mich gestimmt, nun gilt es, die Verhandlungen zu beginnen.

Nach langer Zeit in Kunstvereinen leiten sie demnächst ein Museum. Ist es nicht belastend, sich nun auch um eine Sammlung kümmern zu müssen?

Nein. Ich freue mich darauf. Es ist schön, mit einer Sammlung zu arbeiten und auch weiter sammeln zu können. Ich möchte herausfinden, was alles bereits in der Sammlung vorhanden ist und wie man diese sinnvoll erweitern kann. Im Kunstverein ist vieles so vergänglich. Mit einer Sammlung kann man die Spuren der Gegenwart konservieren. Darauf freue ich mich.

Das Marta in Herford hatte Ausstellungen über den Zusammenhang von Ateliers und Küchen oder über Architekten wie Buckminster Fuller im Programm. Ist das schwierig, da neue, originelle Ideen zu finden?

Ich hoffe nicht. Ich finde diese Grabenkämpfe zwischen Kunst und Wissenschaft oder Kunst und Architektur ja so überflüssig. Es ist doch sehr reizvoll, sich disziplinübergreifend aktuelle Fragen zu stellen. Und es ist wunderbar, sich von anderen Disziplinen inspirieren zu lassen.

Was wird Ihnen an Hannover fehlen?

Vielleicht diese Großflächigkeit, die ich in Hannover erleben konnte. Mit seinen doch sehr unterschiedlichen Stadtteilen ist Hannover eine sehr spannende Stadt. Natürlich werden mir meine Freundinnen und Freunde fehlen. Und schade finde ich, dass die Zusammenarbeit mit Laura Berman und Sonja Anders, den Intendantinnen von Oper und Schauspiel, schon endet, kaum dass sie begonnen hat.

Wenn Sie jetzt schon mal auf Ihre Zeit in Hannover zurückblicken: Was haben Sie hier bewegt?

Es waren so viele tolle Erfahrungen. Ich denke, wir konnten mit unserer Reihe zum Digitalen Wandel vieles lernen und dem Publikum vermitteln. Auch viele der Einzelausstellungen haben nachhaltige Wirkungen gezeigt, nicht nur in den Karrieren der Künstlerinnen und Künstler, sondern auch bei den Besucherinnen und Besuchern: beispielsweise die Beschäftigung mit dem Nationalsozialistischen Untergrund von Henrike Naumann ist aktuell immer noch ein wichtiges Thema. Ich konnte einiges – meine ich – in den Köpfen und Herzen unseres Publikums bewegen.

Von Ronald Meyer-Arlt