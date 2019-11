Hannover

Das weiße Tuch, das sich vor der Bühne der Swiss Life Hall bis zur Decke spannt, spielt mit Erwartungen: Wie inszeniert sich die Berliner Band Von Wegen Lisbeth mit ihrem aktuellen Album wohl nach drei Jahren in der steilen Erfolgskurve? Im Oktober 2016 spielte sie vor 200 Fans im Lux, nur vier Monate später vor 600 im Musikzentrum, nach weiteren acht Monaten bereits vor 1600 im Capitol. Nun jubeln ihr über 5000 Menschen in der Swiss Life Hall zu. „Das ist das mit Abstand größte Konzert, das wir je gespielt haben“, sagt Sänger Matthias Rohde mit einer Mischung aus Staunen und Respekt.

Das Tuch erinnert eher an ein schlecht gebügeltes Bettlaken als an einen grandiosen Bühnenvorhang – als würde die Band ihren Fans signalisieren wollen: Wir wissen auch mit Karriere und als Endzwanziger noch, wie es in euren Studentenbuden, -köpfen und -herzen aussieht. Die Ouvertüre fasst neben heimeliger Bühnenimprovisation bestens zusammen, was die Songs der Senkrechtstarter ausmacht. Synthesizersounds steigern sich langsam zu einem Rhythmusgewitter, verspielte Casiokeyboards, betörender Discowumms und bezugreicher Indierock durchstreifen die Jahrzehnte.

Sie begannen als Schülerband vor 15 Jahren

Sie finden schließlich zusammen in „Wieso“, dem Stück, das auch das neue Album „sweetlilly93@hotmail.com“ eröffnet, dessen Titel an Zeiten zurückdenken lässt, in denen aus Chatnamen die ersten eigenen Mailadressen wurden.

Schließlich begann Von Wegen Lisbeths Geschichte bereits als Schülerband vor 15 Jahren, die mit Sounds aus Video- und Computerspielen experimentierte. „Wieso“ zeigt auch gleich, worum es an diesem Abend inhaltlich gehen wird: Alltagsbeobachtungen und Anekdoten, die in all ihren Schrägheiten merkwürdig nah klingen, Metaphern für eine rast- und ratlose Generation – und eben jene Fragen, die in einem Augenblick von banal zu existentiell wechseln können.

Das Konzert in Bildern:

Zur Galerie Das Konzert in der Swiss Life Hall in Hannover

Im neuen Ohrwurm „Alexa, gib mir mein Geld zurück“ klingt das so: „Warum war früher alles viel schöner? Warum macht ihr Mayonnaise in den Döner? Und warum ist die AfD immer noch da, obwohl ich heut beim Yoga war?“

Rohde erzählt dazu, wie sich die Band nach einem Auftritt im ARD-Morgenmagazin mit einem Shitstorm konfrontiert sah – wegen eines kleinen Anti-AfD-Aufklebers am Keyboard. „Das wäre ja alles ganz lustig, wenn die in Thüringen nicht über 23 Prozent bekommen hätten“, sagt er, während im Publikum spontane Chöre ganz ironiefrei „Nazis raus“ rufen.

Erwachsener und düsterer –weniger bunt

Beim Hit „Meine Kneipe“, der ebenfalls mit schnell wechselnden Befindlichkeiten spielt, dreht die Band den Funkrock ein weniger stärker auf als gewohnt. Während sie noch vor zwei Jahren für bunte, turbulente Shows mit Dutzenden Quatschinstrumenten stand, bei denen alle wild über die Bühne rannten, wirkt dieser Auftritt trotz aller Leichtigkeit in den Texten konzentrierter, erwachsener, düsterer.

5000 jubelnde Fans: Von Wegen Lisbeth in der Swiss Life Hall in Hannover. Quelle: Michael Wallmüller

Geblieben sind die effektiven, verschrobenen Beats, die den Zuhörern ein Dutzend Bewegungsangebote zugleich machen – und die Anspielungen auf deutsche Interpreten der letzten Jahrzehnte, bis hin zu einem direkten Zitat aus Geier Sturzflugs „Bruttosozialprodukt“.

Am Ende covert Von Wegen Lisbeth gemeinsam mit der Vorband Blond einen Hit der Wegbereiter Wir Sind Helden: „Nur ein Wort“ bleibt dabei jedoch überraschend oberflächlich. Wenn die Band mit kleinsten Referenzen arbeitet, die sie neu zusammendenkt, ist sie näher bei sich. Dann erschafft sie jenen fast unwiderstehlichen Sound, der sie zu recht in die großen Hallen gebracht hat.

Lesen Sie mehr:

Von Wegen Lisbeth im Interview: „Eine Tour ist immer eine Parallelwelt“

Von Thomas Kaestle