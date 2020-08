Hannover

„Experiment Straßenkunst“ hieß das dreijährige hannoversche Straßenkunstprogramm, das vor 50 Jahren, am 1. September 1970, regulär begann – aber eigentlich schon während des ersten Altstadtfestes am Wochenende davor. Auf allen entsprechenden Pressemitteilungen der Stadtverwaltung stand ganz oben dieses Wort: „Experiment“. Das war nicht etwa ein Marketingtrick, auch wenn etwas Marketing der Stadt wohl gut getan hätte. Eine Imagestudie aus dem Jahr 1969 kam zu einem wenig schmeichelhaften Ergebnis. Sie bescheinigte der Stadt ein langweiliges Image; Hannover wirke „ordentlich aber nicht lebendig, provinziell, steif und grau“.

Beim Altstadtfest wurden Straßenkunstaktionen begeistert unterstützt. Günter Bohnecke, Besitzer des „Teestübchens“ am Ballhof, verteidigt vehement die Nanas von Niki de Saint Phalle gegen engstirnige Kritiker. Quelle: Viola Hauschild

Anzeige

Bessere Position im Städtewettbewerb

Also brachte Oberstadtdirektor Martin Neuffer drei Maßnahmen auf den Weg, die der Landeshauptstadt zu einer besseren Position im Städtewettbewerb verhelfen sollten: Erstens ein Altstadtfest als buntes Bürgerspektakel, zweitens den aufs Pflaster gemalten „Roten Faden“, der Sehenswürdigkeiten verknüpfte – und drittens das „Experiment Straßenkunst“, das erste große Programm für Kunst im öffentlichen Raum einer deutschen Stadt. Aber trotz all der geplanten Werbeeffekte: Das mit dem „Experiment“ meinte Neuffer sehr ernst.

Weitere HAZ+ Artikel

„Eine farbige Stadt“

„Wir rechnen damit, dass wir in der Bevölkerung nicht sofort auf überwiegende Zustimmung stoßen werden“, schrieb er, wohl wissend, dass eine Umfrage ergeben hatte, dass 40 Prozent der Bürger für das Programm waren und 47 Prozent dagegen. Das Ziel hingegen war klar: „Unser Experiment liegt nicht zuletzt darin, dass wir hoffen, dass nach etwa zwei bis drei Jahren ein massiver Meinungsumschwung einsetzen wird.“ Die mögliche Konsequenz: „Sollte sich allerdings herausstellen, dass das nicht der Fall ist, dass moderne Kunst wirklich nur eine Kunst der Minderheiten ist, dann freilich würden wir das Experiment einstellen ...“

Hannovers Aufbruch Der „Rote Faden“, der heute 36 Sehenswürdigkeiten Hannovers sichtbar verbindet, wurde parallel zu Altstadtfest und „Experiment Straßenkunst“ von der Düsseldorfer Agentur Gerstner, Gredinger & Kutter entwickelt und war das erste Tourismusinstrument dieser Art in Europa – er wurde später oft kopiert. Die Texte des ersten Begleitheftes verfasste der Autor und Übersetzer Harry Rowohlt gemeinsam mit dem Ingenieur Herrmann Hettche. Das erste Altstadtfest stand vor 50 Jahren unter dem Motto „Dabeisein und mitmachen“ und zog 200000 Besucher an. Wie das „Experiment Straßenkunst“, dessen Auftakt es war, zielte es darauf ab, Bürger in einer lebendigen Innenstadt zu aktivieren – noch bevor es Begriffe wie „Eventkultur“ und „Stadtmarketing“ gab. Durch geringere städtische Zuschüsse kommerzialisierte sich das Altstadtfest in den folgenden Jahrzehnten zunehmend und Kultur trat deutlich hinter Gastronomie zurück.

Groß war die Euphorie des Aufbruchs, aber naiv war die Annahme, durch die bloße Konfrontation mit Kunst ließe sich innerhalb kürzester Zeit ein grundlegender Bewusstseinswandel herbeiführen. Neuffer selbst prägte die viel zu dick aufgetragene Analogie: „Das Ergebnis wäre eine farbige Stadt, die mit Kunstwerken angefüllt ist wie mit Bäumen.“ Dennoch passierte viel – und vieles davon zum ersten Mal in Deutschland.

Die Skulptur „Hellebardier" von Alexander Calder vor dem Sprengel-Museum. Quelle: Ralf Decker

Aktionskunst, Happenings und Performances

Unter der Leitung des Kunstvereinsdirektors Manfred de la Motte und seines Verwaltungsleiters Michael „Mike“ Gehrke, der ab 1972 hauptamtlich als „Imagepfleger“ der Stadt agierte, wählte eine Kunstkommission nicht nur Objekte zeitgenössischer Künstler aus, sondern beauftragte vor allem auch Aktionskunst, Happenings und Performances. Der Kunstbegriff begann zu fließen in jener Zeit – Hannover stellte für drei Jahre insgesamt 3 Millionen Mark in Aussicht (von denen am Ende trotz Finanzkrise immerhin etwa zwei Drittel geflossen waren) und warf sich mutig in die Fluten.

„Veränderung unserer Städte durch Kunst kündigt sich an“

Die niederländische Eventstructure Research Group nahm das fast wörtlich und machte vor 50 Jahren den Maschsee mittels einer aufblasbaren Plastikwurst begehbar. Dass so etwas schon damals viel politischen Willen brauchte, zeigen die 34 überlieferten amtlichen Stempel. Dass es aber möglich wurde, erfüllte Neuffer zu Recht mit Stolz – heute noch nachzulesen in einem Auftaktkatalog mit Lobeshymnen der bundesweiten Presse und dem selbstbewussten Einleitungssatz: „ Straßenkunst – die Möglichkeit einer weitreichenden, großartigen Veränderung unserer Städte durch Kunst kündigt sich an.“

„Kultur für alle“

Tatsächlich setzte das „Experiment Straßenkunst“ überregional Maßstäbe. Es nahm auch vorweg, was der Kulturpolitiker Hilmar Hoffmann zum Ende des Jahrzehnts mit seinem Manifest „Kultur für alle“ zusammenfasste: die imagetauglichen Kulturzauberformeln „Demokratie“ und „Partizipation“. Kritiker des Programms merkten allerdings frühzeitig an, vieles sei zu affirmativ geraten, kritische Kunst fehle und es gehe eher um oberflächliche Verschönerung ohne klares Konzept.

„Anemokinetisches Objekt“ von Hein Sinken in der Grußenstraße. Die Stahlplastik ist eine Leihgabe. Quelle: Wilhelm Hauschild

Lokale Künstler beklagten eine Instrumentalisierung der Kunst – allen voran János Nádasdy, der als einziger offiziell zur Teilnahme eingeladen worden war und während des ersten Altstadtfests für zwei Tage in seiner zwei mal zwei Meter großen Installation „Wohnsperre-Wohnkäfig“ auf der Wiese vor dem Landtag lebte, arbeitete, provozierte und diskutierte. Auf einem von ihn verteilten Flugblatt stand unter anderem: „ Straßenkunst: Vorwand für Hannover-Werbung“ und „Kunst im Dienst Hannovers“.

Der ehemals in Hannover tätige Galerist Adam Seide schrieb 1973 in der Frankfurter Rundschau: „Wenn die Kunst auf die Straße geht, muss sie sich verändern.“ Mäzen Bernhard Sprengel, der Mitglied der Kommission war, setzte auf gewichtige Objekte international etablierter Künstler: „Was bisher gemacht wurde, reichte in seiner Bedeutung jedoch nicht über die Stadt hinaus.“ Also schenkte er der Stadt 1972 den „Hellebardier“ von Alexander Calder und platzierte ihn zur didaktischen Anschauung zunächst vor der Oper.

Zur Galerie Während des „Experiments Straßenkunst“ wurden in gut drei Jahren etwas mehr als 30 künstlerische Objekte dauerhaft im Stadtraum platziert. Einige wurden beschädigt oder zerstört und mussten entfernt werden. Andere wurden in Bauhöfen oder Ateliers eingelagert, um restauriert oder neu aufgestellt zu werden. Knapp die Hälfte ist jedoch geblieben, wenn auch oft an neuen Standorten.

Die CDU plädierte bereits 1973 für ein Ende des Programms

Manche Bürger fühlten sich von der lauten Setzung inmitten ihrer Stadt brüskiert. Die CDU plädierte bereits 1973 für ein Ende des Programms: „Genug des grausamen Spiels.“ Niki de Saint Phalles „Nanas“ markierten Anfang 1974 schließlich das Ende des kühnen „Experiments“. Dabei lösten sie leidenschaftliche Auseinandersetzungen und eine fantasievolle Streitkultur aus. Ihre Gegner sammelten 15000 Unterschriften, nannten die Nanas eine obszöne Geldverschwendung und gar „Umweltverschmutzung“. Ihre Fans veranstalteten Nana-Feten.

Umzug: Das Straßenkunstobjekt „Avenue K“ von Kenneth Snelson wechselt vom Waterlooplatz auf die Kunstmeile. Quelle: Herbert Rogge

Heute sind die drei Figuren nicht mehr aus der Stadt zu denken. Manche Bewusstseinsprozesse brauchen eben ein bisschen länger. Ein offizielles Ergebnis des „Experiments“ wurde nie erklärt. Doch in einer Haushaltsdebatte Anfang 1974 sprach sich auch die SPD für eine Prüfung und Neufassung der Straßenkunstrichtlinien aus, das Programm versandete schließlich. Die kommunale Finanznot nach der Ölkrise spitzte sich zu und die Budgets für Imagepolitik schrumpften. Denken und Handeln wurden pragmatischer, Innovation unwichtiger.

Neuer Umgang mit Kunst im Stadtraum

Doch die Diskurse waren durch Hannovers „Experiment“ bundesweit in Gang gekommen und die Sehnsüchte nach einem neuen Umgang mit Kunst im Stadtraum geweckt. Bremen passte 1974 seine Kunst-am-Bau-Verordnung an und führte als erste deutsche Stadt den Begriff der „Kunst im öffentlichen Raum“ ein, Berlin zog 1979 nach, Hamburg 1981. Natürlich schlug sich der Begriff auch in Hannover irgendwann mit neuer Kunst nieder – wenn die auch oft zurückhaltender und konservativer war. Bei einer Veranstaltung bilanzierte Neuffer 1991: „Die Seh-Einübung ist weit fortgeschritten.“

„Seismograph des Öffentlichen“

Als könnte eine künstlerische Auseinandersetzung mit Stadtraum abgeschlossen sein, als würden sich Gesellschaft, Kunst und Lebensentwürfe nicht dynamisch entwickeln – als wäre es nicht notwendig, immer neu wahrzunehmen, zu gestalten und herauszufordern. Söke Dinkla vom Kulturhauptstadtbüro Ruhr.2010 bezeichnete Kunst im öffentlichen Raum als „Seismograph des Öffentlichen“. Vielleicht lässt sich mit diesem Bild erklären, warum es um urbane Kunst ruhiger geworden ist in Zeiten einer erstarkten Sehnsucht nach Sicherheit und Klarheit.

Aber vielleicht ist es auch nach 50 Jahren an der Zeit, zugleich zurück und nach vorn zuschauen - und wieder mehr Experimente zu wagen.

Am Sonntag, 30. August, um 12 Uhr veröffentlicht das Kulturbüro der Landeshauptstadt Hannover auf der Website www.kunst-umgehen.digital eine Reihe von Grußworten zum Straßenkunst-Jubiläum.HAZ-Mitarbeiter Thomas Kaestle ist Autor des Gutachtens zur Kunst im Stadtraum Hannovers, das im April 2008 erschien. Er ist Mitglied des 2017 gegründeten Expertenbeirats für Kunst im öffentlichen Raum der Landeshauptstadt und betreut gemeinsam mit den Künstlerinnen Anna Grunemann und Christiane Oppermann das Vermittlungsprogramm „Kunst umgehen“ des Kulturbüros.

Von Thomas Kaestle