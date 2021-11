Der Sänger Björn Casapietra will am Freitag, 3. Dezember, ein Konzert mit populären Weihnachtsliedern in der Markuskirche Hannover geben. Noch heißt es, dass das Konzert stattfinden kann. Aber werden auch genügend Besucher kommen? Björn Casapietra ist wütend. Weil ihn Corona nun schon so lange beschäftigt. Weil viele seiner Künstlerkollegen vor einer ungewissen Zukunft stehen. Und weil es immer noch Menschen gibt, die nicht geimpft sind.

Weil er so wütend ist, hat er einen Brief an die Redaktion geschrieben: 

„Zuerst einmal freue ich mich darüber, in Hannover singen zu dürfen. Zu einem Zeitpunkt, wo wir gerade alle unsere Konzerte in Sachsen canceln dürfen. Und das dank einer kleinen Minderheit die zu bescheuert ist, einen lebensrettenden Impfstoff anzunehmen. Das sage ich als halber Sachse. Mein Vater war der Chef der Dresdner Philharmonie und einer der berühmtesten Dirigenten der DDR. Herbert Kegel. Und er würde sich im Grabe umdrehen, wenn er sehen würde, was dort im Moment an Ignoranz, Borniertheit, Wohlstandsverwahrlosung und Bildungsferne vorherrscht.

Ich habe mich so auf diese Weihnachtstournee gefreut. Seit Anfang August sind wir wieder unterwegs. Jedes Wochenende in einer anderen Stadt. Und es waren wunderschöne großartige Konzerte. Und jetzt ist bei uns im Osten wieder die Hölle los dank einiger Impfverweigerer.

Wir dürfen uns bei diesen Leuten dafür bedanken, wenn jetzt Menschen sterben, die nicht sterben müssten. Wir dürfen uns bei Ihnen bedanken, wenn die Kinder diesen Wahnsinn einen zweiten Winter durchstehen müssen. Und wir können uns bei Ihnen dafür bedanken, wenn Menschen ihre Arbeit verlieren, Geschäfte schließen müssen etc. Und genau aus diesem Grunde freue ich mich auf das Konzert in Hannover. Und auf Niedersachsen. Musik hat jetzt den Auftrag zu heilen. Ich möchte in Hannover ein Konzert singen, das keiner mehr vergisst [...]

Im Moment hat Musik einen Auftrag. Den Auftrag zu heilen. Menschen Kraft, Zuversicht und Hoffnung zu geben. Wir schaffen es nur durch Wissenschaft und Solidarität aus dieser Pandemie [...] Ich wünsche mir, dass mein Publikum in Hannover aus dem Konzert geht und das Gefühl hat, dass die Sterne am Himmel etwas heller leuchten.“

Björn Casapietra: „Christmas Love Songs“, Freitag 3. Dezember, 18.30 Uhr, Markuskirche Hannover

Von Björn Casapietra