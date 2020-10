Hannover

Vor zwei Jahren hat die Performancekünstlerin Vlatka Horvat bei den Kunstfestspielen Herrenhausen mit leeren Stühlen gearbeitet. Sie hat die Stühle in eines der gefüllten Wasserbecken im Garten gestellt und fortlaufend ihre Anordnung verändert. Jetzt arbeitet sie mit einem leeren Stuhl. Der steht auf einer kleinen Bühne in der Orangerie und funktioniert als Lesesessel. In ihrer Performance „Beginnings“ fordert die Künstlerin die Besucher auf, jeweils nur die erste Seite eines Buches vorzulesen.

Wie der Dichter die Leser empfängt

Einige Gäste hatten Bücher aus dem heimischen Regal mitgebracht, andere nutzten die Lesexemplare, die auf Büchertischen ausgestellt waren. Performerin Vlatka Horvat war selbst nicht anwesend, für sie eröffnete Festspielintendant Ingo Metzmacher den Lesereigen. Er las das Kinderbuch „Die Welt ist rund“ von Gertrude Stein. Es folgten Werke von Gerhart Hauptmann, Albert Camus, Jörg Fauser und vielen anderen.

Vorlesen bei den Kunstfestspielen Herrenhausen. Quelle: Ronald Meyer-Arlt

Die ersten Seiten eines Buches sind ein großartiges Vorlesematerial, hier empfängt der Dichter seine Leser, hier schlägt er das Thema an, gibt die Stimmung vor, will wohl auch zeigen, was er kann. Buchanfänge sind hochinteressant, deshalb wurden über sie auch schon viele Abhandlungen geschrieben (etwa das sehr lesenswerte Buch „,Jemand musste Josef K. verleumdet haben …’ Erste Sätze der Weltliteratur und was sie uns verraten“ von Peter-André Alt, erschienen 2018 im C.H. Beck Verlag).

Zäher Zulauf

Eine Vorlesestadt ist Hannover allerdings nicht. Zäh war der Zulauf zur Lesebühne. Ein Kaleidoskop von Anfängen, die einander möglicherweise gegenseitig kommentieren, wollte nicht entstehen. Irgendwann kam eine Kindergruppe, von der die meisten russische Kinderbuchtexte lasen. Das war dann vor allem sehr niedlich.

