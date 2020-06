Vorverkaufsbeginn am Staatstheater: Oper und Schauspiel bauen Sitze aus

Hannover

Am Staatstheater Hannover startet am Freitag, 26. Juni, der Vorverkauf für die neue Saison. Wegen der besonderen Umstände der Corona-Pandemie plant das Schauspiel derzeit mit 140 Sitzplätzen (statt der sonst üblichen 630) pro Vorstellung. In der Staatsoper rechnet man mit jeweils 250 Plätzen (statt 1200). Dafür sollen nach dem Sommer Sitzreihen ausgebaut werden. Beide Häuser rechnen mit hohem Andrang beim Vorverkauf. Festplatz-Abonnenten erhalten daher ein zweitägiges Vorkaufrecht ab Mittwoch, 24. Juni.

Das Schauspiel startet am 18. September mit Schillers „ Don Karlos“ in der Regie von Laura Linnenbaum. Insgesamt bringt das Schauspiel im September vier neue Produktionen heraus, darunter auch das Stück „Ursprung der Welt“, das eigentlich im März hätte Premiere feiern sollen. Und auch Kleists „Der zerbrochne Krug“ steht auf dem Programm – diese Premiere hätte im Mai bei den Ruhrfestspielen in Recklinghausen gezeigt werden sollen.

Neues Programm in der Oper

Die Oper präsentiert am 19. September „Trionfo. Vier letzte Nächte“ nach einem Oratorium von Händel. Die szenische Produktion ersetzt die ursprünglich geplante Oper „The Greek Passion“ von Bohuslav Martinů, die wegen ihrer großen Besetzung derzeit nicht mit Abstandsregeln realisierbar ist. Das Staatsballett zeigt ab 13. September die Wiederaufnahme des Abends „3 Generationen“. Die Saison startet bereits am 5. September mit einem Festkonzert der Opernstiftung.

Die Tageskasse in der Staatsoper öffnet ab dem 24. Juni für Abonnenten und ab dem 26. Juni für alle Interessenten. Außerdem sind Karten auch online erhältlich sowie unter Telefon (05 11) 99 99 11 11.

Von Stefan Arndt