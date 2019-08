Wacken

Jubelnde Massen stürmen den Platz, als wäre es der Verkaufsstart des neuen iPhones, doch es geht nur um die ersten Schritte auf dem jungfräulichen „Holy Ground“ des Wacken Open Air. Wie gewohnt eröffnet die Wackener Hausband Skyline mit Coversongs wie „Fear Of The Dark“ ( Iron Maiden) oder „In The End“ ( Linkin Park) den Konzertmarathon. Erstmals präsentiert die Band, in der Wacken-Geschäftsführer Thomas Jensen früher selbst den Bass zupfte, ihre Wacken-Hymnen „30 Years Ago“ und „This Is W.O.A.“.

Stündlich 10.000 Liter Bier in der Pipeline

Das Bier fließt, die sieben Kilometer lange Bier-Pipeline befördert stündlich bis zu 10.000 Liter zu den Bierständen. Die Stimmung ist gut, als die deutsche Symphonic-Metalband Beyond The Black die Bühne betritt. Sängerin Jennifer Haben hat vor zehn Jahren den „ Hanna Montana Gesangswettbewerb“ gewonnen und damals wohl nicht geahnt, dass sie einmal die Köpfe der Metalgemeinde zum Aneinanderschlagen bringen wird. Zu „Heaven In Hell“ und dem Motörhead-Cover „Love Me Forever“ wird die Band von Cellistin Tina Guo begleitet, die abends auch noch Sabaton unterstützen wird.

Wacken-Gründer stehen auf der Bühne

Später stehen die Wacken-Gründer Thomas Jensen und Holger Hübner selbst auf der Bühne, um sich anlässlich des 30. Festivalgeburtstags bei den Fans zu bedanken. Danach Stimmungsschwenk zu den Party-Rock-’n’-Rollern Airbourne aus Australien. In bester Tradition ihrer Kollegen AC/DC drücken Sänger/Gitarrist Joel O’Keeffe & Co. mit leichtgängigen Werken namens „Ready To Rock“, „Too Much, Too Young, Too Fast“ oder „Boneshaker“ der Metal-Party ihren Stempel auf.

Musiker von Airbourne sicheres Zugpferd

Bands wie Airbourne spielen auf allen großen Festivals der Welt – ein sicheres Zugpferd. Das sind Bands wie Varang Nord aus Lettland nicht, aber sie spielen in Wacken, und das macht den Unterschied zu anderen Festivals aus. Nicht nur, dass Wacken mit Jensen und Hübner zwei markante Gesichter hat, sondern dass unzählige kleine Bands, Mikroorganismen des Metal, sich hier in Petrischalen wie der History Stage entwickeln dürfen.

Und Bands wie den Pagan-Metallern Varang Nord merkt man den Hunger an, der vielen arrivierten Acts abgeht – was die Band um Sänger Wolf und die Akkordeonistin Alyona da an Druck aus schweren, rohen Gitarrenriffs und luftigen Folkloreklängen entwickelt, haut die vielleicht 300-köpfige Zuschauermenge aus den Lederstiefeln. Die Band lässt die Haarpracht kreisen, hat alle Metalposen drauf und genießt ihre halbe Stunde Spielzeit als gäb’s kein Morgen.

Zwei Bühnen fürs 20-jährige Bandjubiläum

Vorbei an der Wasteland Area, in der zehn Meter hohe Flammensäulen fauchend in den Abendhimmel schießen, begibt man sich zurück ins Infield, um die angesagten schwedischen Powermetaller Sabaton zu begutachten. Die haben nicht nur zwei Stunden Zeit, sondern auch zwei der großen Bühnen zur Verfügung, um ihr 20. Bandjubiläum zu feiern. Ihr Album „The Great War“ steht auf Platz 1 der Albumcharts in Schweden, Deutschland sowie der Schweiz und man hört, warum: Da gibt es keine Ecken und Kanten mehr, auf Keyboardteppichen dröhnen sterile Riffs und mit einer gewaltigen Pyroshow werden militärhistorische Themen in hymnischen Melodienreigen platziert.

„The Fields Of Verdun“ lädt zum Mittanzen ein, was bei dem Titel des Songs durchaus merkwürdig ist. Sei’s drum, der gewaltige Wackenschädel zwischen den beiden Bühnen speit unbeirrt sein Feuer in die Nacht.

Von Kai-Peter Boysen