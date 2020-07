Hannover

Ali Garib ist ein Träumer. Ohne Träume keine Kunst, ohne Kunst kein richtiges Leben. Viele dieser Träume sind für Ali Garib bereits in Erfüllung gegangen, einige stehen noch auf der Warteliste. Etwa der, dass zwei große Container auf einem Gewerbegelände in Langenhagen geöffnet und Hunderte von Bildern und Skulpturen darin ausgepackt und an einem schönen Ort der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden.

Talent von der Mutter

Garib ist 1944 in Aleppo geboren, Familienmitglieder leben aber seit jeher auch in der Türkei und Saudi Arabien. Schon als Kind hat er gerne gemalt und gebastelt, der mittlerweile 75-Jährige glaubt, dass das Talent dafür von seiner Mutter kommt. 1971 ist er dann zum Studium nach Deutschland gereist. „Ich wollte schon immer Architektur oder Innenarchitektur machen, allerdings habe ich damals nur einen Platz für Bauingenieurswesen bekommen.“ Da hatte er zuvor bereits drei Jahre in Istanbul studiert, „aber das hat mir keinen Spaß gemacht, ich bin immer eingeschlafen in den Vorlesungen.“

Also zog er weiter – an die Fachhochschule nach Hannover. Das Innenarchitektur-Studium schloss er 1979 als Ingenieur sowie Architektur drei Jahre später mit dem Vordiplom ab. „In Braunschweig hatte ich mich zwischendurch auch offiziell mit Bildhauerei und Bildender Kunst beschäftigt“, erzählt Garib. In Hannover hat er dann nicht nur studiert sondern sich auch ganz autodidaktisch der Kunst gewidmet. Miniaturbilder waren seine Spezialität, verkauft hat er sie in einem kleinen Laden in der Passerelle. „Kleine Bilder waren gerade sehr modern, ich habe gute Geschäfte gemacht.“

In der Passerelle wartet die Liebe des Lebens

Zudem hat er dabei in Hannovers City auch noch eine wichtige Bekanntschaft gemacht. Manuela, kurz vorm Abitur, schwärmte für ein schwarz-weißes kleines Bild. Der Preis von 70 Mark war für damalige Zeiten und eine Schülerin ziemlich happig. „ Ali hat gesagt, das könne ich mir sowieso nicht leisten.“ Vermutlich hat der Künstler den Preis nur so hoch angesetzt, um mit dem Mädchen ins Gespräch zu kommen. Manuela hat die 70 Mark bezahlt und mit dem kleinen Bild gleich die Liebe ihres Lebens gefunden. Im Kirchröder Elternhaus kam der „fliegende Händler“ zwar zunächst nicht so gut an – trotzdem, Manuela und Ali haben drei Jahre später geheiratet und sind gemeinsam nach Riad gegangen.

„Ich liebe dieses Land, die Luft, die Freiheit, das habe ich zwischenzeitlich fast vergessen“: Ali Garib. Quelle: Franson

„Es war nicht so einfach, in Deutschland eine Anstellung zu finden“, sagt der 75-Jährige. In Riad konnte er sich über Aufträge nicht beklagen. Garib arbeitete als Innenarchitekt, gestaltete Wände und Schwimmbäder. Er entwarf Fenster für eine Moschee und die Kuppel. Manuela arbeitete für Botschaft und Goethe Institut. Ihr Mann erhielt Aufträge für Innenausstattungen von Villen und Fassadengestaltungen. Und hat sich täglich seiner Leidenschaft der Kunst gewidmet. Öl und Acryl sind seine bevorzugten Materialien, als Motive liebt er die Menschen. In vielen seiner mittlerweile eher großflächigen Bildern finden sich Gesichter, nicht auf den ersten Blick, sondern abstrakt und versteckt.

Galerie gesucht

Ali Garib strahlt, wenn er über seine Bilder spricht. Und er kann zu jedem eine Geschichte erzählen, voller Stolz und Leidenschaft. In den Containern sollen sie eigentlich nicht lange bleiben. Die Garibs suchen nicht nur eine eigene Wohnung – derzeit leben sie bei ihrer Tochter und den Enkeln in Bemerode – sondern auch eine Galerie oder geeignete Räume, um die Kunstwerke auszustellen. Dass die Familie nach 38 Jahren in Riad zurück nach Hannover gekommen ist, liegt vor allem daran, dass alle vier Kinder hier leben. „Ich liebe dieses Land, die Luft, die Freiheit, das habe ich zwischenzeitlich fast vergessen“, sagt der Künstler. Manuela hat einen der letzten Flüge vor dem Corona-Lockdown gebucht, die Container-Kunst kam ein paar Wochen später in Hamburg an, die Söhne transportierten sie nach Hannover.

Ali Garib, Künstler aus Riad, ist nach Hannover zurück gekehrt. Quelle: Franson

In der Wohnung der Tochter hängen ein paar großflächige Bilder vom Vater. Mit Menschen und Gesichtern natürlich. „Und als Leihgabe.“ So richtig trennen mag sich Ali Garib nämlich nicht. Obwohl zu den Werken aus 35 Jahren stets neue hinzukommen. Momentan allerdings eher virtuell, Öl und Leinwand liegen ebenfalls in Langenhagen. „Vom Träumen kommt auch die Kreativität, und ohne etwas zu schaffen, könnte ich nicht weiter träumen.“ Manuela, die zweite große Liebe seines Lebens, lächelt milde. „Egal ob Realität oder Wunschvorstellung, ohne seine ständigen neuen Ideen wäre Ali nicht glücklich.“

Wer mithelfen möchte, die Kunst aus dem Container an einen öffentlichen Ort zu führen kann sich bei Familie Garib unter manuela.garib@hotmail.com melden.

