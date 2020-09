Hannover

Bald liegen die Karten auf den Tisch: In der kommenden Woche müssen die fünf Bewerberstädte um den Titel Europäische Kulturhauptstadt 2025 ihre Bewerbungsschreiben nach Berlin schicken. Am 21. September ist Abgabeschluss für das bislang überall noch streng unter Verschluss gehaltenen zweite Bid Book, in dem die Kandidaten endlich konkret beschreiben, wie sie sich ihr Kulturhauptstadtjahr vorstellen.

Dabei wird voraussichtlich viel von Infrastruktur die Rede sein: Nürnberg ringt um den Umgang mit dem monströsen Reichsparteitagsgelände, Magdeburg sucht ein richtiges Stadtzentrum, Hildesheim will die Situation im ländlichen Raum verbessern und Chemnitz allgemein lebensfreundlicher und weltoffener werden. Alle vier Städte betonen in ihren Bewerbungen gerade ihre Schwachstellen und Problemzonen – und wie die mithilfe von Kultur gelindert werden sollen.

Die alte Leier

Auch in Hannover hatte man sich zunächst mit dieser Marschrichtung auf dem Weg gemacht: „ Hannover hat nichts“ war das überbescheidene Motto eines ersten kollektiven Brainstormings. Was zunächst wie ein provokantes Spiel mit dem langweiligen Image der Stadt klang, war eigentlich aber sehr typisch für eine Kulturhauptstadtbewerbung.

1990 hat man im britischen Glasgow den Wettbewerb erstmals für die eigene Neuerfindung genutzt: Vor den Augen der europäischen Öffentlichkeit wandelte sich Glasgow von der grau-abgenutzten Industriestadt zur bunten Kulturmetropole. Das Prinzip war so erfolgreich, dass es zum Vorbild für die meisten folgenden Bewerbungen wurde: Das Projekt Kulturhauptstadt wurde zu einem heimlichen Stadtentwicklungsprozess.

Ein neuer Weg

Nach 30 Jahren möchte Hannover dem nun etwas Neues entgegensetzen. Die Bewerbung folgt nicht mehr den bewährten Rezepten, nach denen sich die vier Konkurrenten weiterhin ausgerichtet haben. In einem riskanten Wendemanöver hat Hannover die Perspektive umgedreht: In Abwandlung des berühmten Kennedy-Satzes wollte man nicht länger fragen, was Europa für eine Kulturhauptstadt tun kann – man fragt, was die Kulturhauptstadt für Europa tun kann. Statt etwa das Ihme-Zentrum als städtebauliches Problem ins Zentrum der Bewerbung zu stellen, dreht sich nun alles um die Idee einer Agora – eines virtuellen oder real existierenden Ortes also, in dem aktuelle Probleme Europas verhandelt werden sollen.

Kreative Reibereien: Benjamin Foerster-Baldenius (von links), Robin Höning, Cagla Ilk, Thomas Posth, Lotte Lindner, Till Steinbrenner, Jean Peters und Aljoscha Bergrich sind das künstlerische Team der hannoverschen Bewerbung. Quelle: Landeshauptstadt Hannover

Um diesen höchst abstrakten Grundgedanken mit Leben zu füllen, ist das Bewerbungsteam der Stadt wieder einen ungewöhnlichen Weg gegangen. Während die anderen Bewerber auf einen einzigen künstlerischen Leiter setzen, hat man in Hannover eine bunte Gruppe von acht Kulturschaffenden aus verschiedenen Disziplinen ins Boot geholt, die gemeinsam die Ideen und Projekte für das zweite Bid Book entwickelt haben. Dass das nicht ohne kreative Reibereien ablaufen konnte, war eingepreist: Man sucht ja gerade den Diskurs, nicht die einfache Lösung.

Gegenentwurf zum Kulturbau

Mit dabei war auch der Architekt Benjamin Foerster-Baldenius, der mit seinem Büro Raumlabor Berlin seit Langem interdisziplinäre Projekte entwickelt, die wie gemacht scheinen für die hannoversche Bewerbung. Raumlabor-Arbeiten wie die „Floating University“ könnten deshalb Vorbild sein für die Gestalt der hannoverschen Agora.

Vor zwei Jahren entstand nach intensiver Kommunikation mit allen Beteiligten mitten im Regenauffangbecken des ehemaligen Tempelhofer Flughafens in Berlin so etwas wie ein Campus auf Stelzen. Das umfangreiche Programm, das dort angeboten wurde, war dabei mindestens so wichtig wie die äußere Gestalt: Inhalt und Form sind von Beginn an zusammengedacht – und daher auch nicht für die Ewigkeit bestimmt. Die „Floating University“ ist nicht allein spektakuläre Architektur, sondern vor allem ein temporärer Erlebnisort: und damit ein Gegenentwurf zu klassischen repräsentativen Kulturbauten, die viele mit der Idee einer Kulturhauptstadt verbinden.

Luftiges Gedankengebäude: Die „Floating University“ des Berliner Architekturbüros Raumlabor im Tempelhofer Feld in Berlin. Quelle: VictoriaTomaschko/Raumlabor

Foerster-Baldenius war mit künstlerischen Projekten dabei, als Graz und Marseille Kulturhauptstädte waren – und sieht damals entstandene Prestigebauten wie das Kunsthaus Graz oder das Museum der Zivilisationen Europas und des Mittelmeers in Marseille heute als „ständige Drainage für Kulturgelder“. Viel sinnvoller und nachhaltiger sei es, zunächst nach bisher ungenutzten Freiräumen zu suchen, an denen dann vielleicht auch eine andere Kultur entstehen kann: In Hannover hat der Architekt solche Freiräume unter anderem am Cityring gefunden, der bereits im ersten Bid Book eine Rolle gespielt hat.

Vermutlich wird sich also auch das zweite Bid Book mit wichtigen und zukunftsweisenden Infrastrukturprojekten beschäftigen, wie sie bei der Konkurrenz im Zentrum der Bewerbung stehen. Vor allem aber will Hannover mehr bieten: die Möglichkeit, etwas Neues, Richtungsweisendes entstehen zu lassen. Dafür muss man nicht einmal groß denken. Nur anders. Statt auf wuchtige Kulturtempel setzt man auf luftige Gedankengebäude. In einem seit vielen Jahren eingespielten Wettbewerb ist das sicher hoch riskant. Für eine mutige Jury aber müsste es eine faszinierende Vorstellungen sein.

