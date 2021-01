Hannover

Sängerin Maischa Perdelwitz hat mal wieder die Haare neu. Blond, Braun, Lila, Türkis und Rot gab es schon. Jetzt zweifarbig. Pink auf der einen Seite vom Scheitel, Schneeweiß auf der anderen. Ist das der neue Look zum neuen Lied der Hannoveranerin? Nicht überinterpretieren, aber eine Rolle spielt es schon. Schließlich ist Pop heute visueller denn je.

Musik entdecken nach der Tinder-Methode

Musikfans alter Schule mag es grausen, das ändert aber nichts daran: Ein immer größeres Publikum entdeckt Musik jetzt mit der Tinder-Kulturtechnik. Es geht wie bei der Dating-App auf dem Smartphone: Mag ich, mag ich nicht, mit dem Finger nach rechts oder links wischen. Viele Entscheidungen fallen lange, bevor in einem Lied der Gesang anfängt, binnen Sekunden aufgrund von unterschwelligen Reizen und visuellen Codes wie beispielsweise diesem: Haarfarbe steht für Haltung, die eigentliche Essenz von Populärkultur.

Pretty in Pink: Maischa Perdelwitz ändert häufiger mal die Haarfarbe. Quelle: Paul Richter

Verspieltes Überdesign und unsexistischer Eros

Kurze Klarstellung: Haarfarben sind wirklich nicht das zentrale Thema von Sängerin und Elektroniktüftlerin Perdelwitz und Schlagzeuger Paul Richter, zusammen das Duo WEZN (sprich: Wesen). Und es geht auch nicht um Instantpop, sondern, im Gegenteil, um tief verschlüsselte, wundervoll zeitraubende Lieder. Aber wie wenige andere Popkreative Hannovers setzen sie neben ihrer Mischung des akustischen Schlagzeugs mit Elektroklängen zudem ihr Styling und teils verspieltes Überdesign ein, um über Augen und Ohren des Publikums in Hirne und Herzen einzudringen. Dazu gehören auch visuelle Schlüssel wie die retrofuturistische Komplexität vielknöpfiger Synthesizer und Effekte und ein unsexistischer, emanzipatorischer Eros mit Ring in der Unterlippe.

WEZN lässt auch die Musikhochschule gut aussehen

„Wir machen uns da schon Gedanken drüber“, sagt Perdelwitz zur Imagebildung – eine kokette Untertreibung. Tatsächlich lassen diese Hingucker nicht nur die Band, sondern nebenbei auch Hannovers Musikhochschule richtig gut aussehen. Beide studieren da. Perdelwitz Jazzgesang, Richter Popschlagzeug. Beide Stile stecken irgendwie auch in ihrer Musik, aber zusammen gehen sie weit über diese Genregrenzen hinaus. Das macht es so spannend, progressiv und zukunftsfähig.

Gut, wenn Musiker ein Hausstand sind: Maischa Perdelwitz und Paul Richter können trotz Corona-Verordnungen zusammen komponieren und produzieren. Quelle: Conrad Schön

Umzug von Bremen nach Hannover

Was bisher geschah: Die Sängerin, 23, und der Trommler, ein Jahr älter, sind beide aus Bremen. Sie haben dort schon vor vier Jahren zusammen auf Sessions gespielt. Dann sind sie zum Studieren an die Hochschule nach Hannover gekommen. Nicht nach Hamburg, Berlin oder Mannheim – die Sehnsuchtsstädte für akademischen Popnachwuchs. „Die Aufnahmeprüfung in Hannover war einfach toll“, sagt die Sängerin.

Vielseitig und wandel-, aber trotzdem unverkennbar

In der ungewöhnlichen, minimalistischen Bandbesetzung mit Schlagzeuger Richter sowie Sängerin und Synth-Tech-Looper-Zauberin Perdelwitz haben sie als WEZN 2019 eine erste EP veröffentlicht. Dann folgten Videos, mit cineastischen, fesselnden Bildern beim Song „My Body“ sowie mit gefilmten Liveperformances für „We Cannot Complain“ als Duo im turnhallengroßen Tessmar-Studio und mit kammerorchestraler Begleitung der erweiterten Hagelslag-Band für „Bad Luck“. Damit ist für jeden hör- und sichtbar: WEZN ist zwar extrem vielseitig und wandelbar, dabei aber zugleich unverkennbar.

Prestigeträchtige Einladung zum Festival c/o Pop in Köln

WEZN stand schon 2020 auf dem „Könnten Furore machen“-Zettel. Aber dann kam Corona. Konzertpläne des Duos in Island mussten auf Eis gelegt werden, eine geplante Russland-Tournee fiel aus, und leider ebenso das Einladungskonzert beim Festival und Branchenbasar c/o Pop in Köln, einer extrem prestigeträchtigen Schaubude für Newcomer in Deutschland. „2020 hatte seine Auf und Abs“, bilanziert Perdelwitz. „Manches ist nur verschoben, manches ist geplatzt. Anfangs war ich total erleichtert, weil man mal auf Pause drücken konnte. Aber dann kam die Leere. Musiker zu sein ist ein wirklich unsicherer Beruf.“ Ihr Glück sei, dass sie und Trommler Richter sich im Studium in einer noch irgendwie „behüteten Situation“ befänden. „Aber es gibt Kommilitonen, die hat es hart getroffen“, sagt Perdelwitz .

WG als Strukturvorteil in der Leere des Lockdowns

Irgendwann ließ sich die Leere des Lockdowns wieder mit Ideen (und vereinzelten Streamingauftritten) füllen. Perdelwitz und Richter sind nicht nur eine Band, sondern auch ein Haushalt, das ist ein wichtiger Vorteil unter den Corona-Verordnungen. Sie konnten also zusammen komponieren und Neues aufnehmen. Seit wenigen Tagen ist nun der erste dieser Songs veröffentlicht. „Mountain Side“ heißt er. Unverkennbarer WEZN-Sound mit anfangs über grüne Klangtäler hingehauchten Zeilen, bevor Richter das Lied mit seinen Trommeln zum vielstimmigen Gipfelsturm treibt. Die Kinoanalogie 16:9 scheint fast zu schmal für diesen Soundtrack der Sehnsucht nach Entfesselung und Fliegen statt Fallen.

Im Abstand von jeweils einigen Wochen sollen nun neue Songs und neue Videos folgen. „Es sind auch ein paar Festivals für den Sommer geplant“, sagt die Sängerin und nennt erst mal keine Daten und Orte. Fast wie aus Furcht, so etwas könnte die Bestie Corona reizen, noch mal ein ganzes Jahr alle Kultur an die Kette zu legen.

