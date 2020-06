Braunschweig

Das Thema passt, schließlich geht es dabei um Isolation. Gefunden wurde das Motto der Jubiläumsausgabe der Theaterformen allerdings weit vor den Zeiten der Corona-Pandemie. „A Sea of Islands“ lautet es – eine See aus Inseln. Die 30. Ausgabe des Festivals, das im Wechsel mal in Hannover, mal in Braunschweig präsentiert wird, widmet sich Inseln und den damit zusammenhängenden Fragen von Abgeschiedenheit und Verbindung mit dem Rest der Welt.

Eigentlich hätte die Jubiläumsausgabe vom 2. bis 12. Juli auf verschiedenen Bühnen in Braunschweig stattfinden sollen. Nun gibt es eine pandemietaugliche Sonderausgabe. Die ursprünglich eingeladenen Theatermacherinnen und Theatermacher bringen sich nun vor allem aus der Ferne mit ihren Werken ein: Abigail Browde und Michael Silverstone von der Gruppe 600 Highwaymen etwa werden telefonische Anweisungen geben, was die Zuschauer (die bei ihnen auch immer Mitspieler sind) in ihrer Arbeit „A Thousand Ways“ tun müssen. Das Stück ist nur für zwei Personen, die einander (durch eine Scheibe getrennt) gegenübersitzen. Es geht um Einsamkeit und Intimität.

Von Inseln lernen

Elf Tage lang will das Festival Theaterformen Inseln ins Zentrum der Aufmerksamkeit rücken – und mit ihnen politische Sonderfälle, geostrategische Brennpunkte und Projektionsflächen für ein anderes Leben. Martine Dennewald, die künstlerische Leiterin, die sich mit dieser Ausgabe vom Festival verabschiedet, sagt: „Von Inseln können wir einiges lernen, wenn es um das Wechselspiel von Isolation und globalen Zusammenhängen geht.“ Schließlich haben viele der Schwierigkeiten, vor die Inselbewohner gestellt sind, für die ganze Welt Relevanz: Klimakrise, Erschöpfung natürlicher Ressourcen, Umgang mit Migration.

Vor Ausbruch der Pandemie hatten die Festivalmacher geplant, 18 Produktionen, die mit gleich vielen verschiedenen Inseln auf der ganzen Welt in Verbindung stehen, auf Braunschweigs Bühnen zu präsentieren. Die Sonderausgabe des Festivals bleibt den ursprünglich eingeladenen Künstlerinnen und Künstlern und dem Inselbezug treu.

Kein abgefilmtes Theater

Abgefilmtes Theater soll es bei den Theaterformen nicht geben. Stattdessen kommt die Post zu neuen Ehren: Die Gruppe Rimini Protokoll, die das Festival eröffnet, hat mit den kubanischen Akteuren, mit denen sie zusammenarbeitet, Briefsendungen fürs Publikum vorbereitet.

Bei den Onlineformaten, von denen es auch eine ganze Reihe gibt, sind eine Reihe von Spezialproduktionen für das Festival zu finden. Etwa das Gespräch, das die britische Theatermacherin Selina Thompson mit der US-amerikanischen Autorin Saidiya Hartman führen wird. Die beiden sprechen über „ Salt“, ein Rechercheprojekt, bei dem Selina Thompson 2017 mit dem Frachtschiff den Spuren ihrer Vorfahren über Ghana nach Jamaika und Großbritannien gefolgt ist. Das Gespräch wird im Rahmen der Festival-Sonderausgabe am Mittwoch, 8. Juli, ab 19.30 Uhr präsentiert.

Von Ronald Meyer-Arlt